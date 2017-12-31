Eğer bir şans daha istiyorsanız hayattan yeni yıl bu şansı yakalamak için en uygun zaman

Eğer bir şans daha istiyorsanız hayattan yeni yıl bu şansı yakalamak için en uygun zaman. Milli Piyango biletleri peşinde koşmamızda bundan değil mi zaten?

Kazanılacak ikramiyenin ötesinde hayatımız için yeni bir şans elde edebilmek ve bir şeyleri değiştirmek için! İkramiye bize çıkmasa bile yeni gelen yılla hayata yeniden başlamak mümkün.

Temiz bir sayfa açmak ve hayattan yeni şanslar yakalamak konusuna geçmeden evvel büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimlerinden ve gerçeküstücülük konusunda yazdığı denemeleri ile ünlü olan Jorge Luis Borges’ın yazdığı bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum.

***

Yeniden başlayabilseydim yaşamaya, daha çok hata yapardım.

Kusursuz olmaya çalışmaz, sırtüstü yatardım.

Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar,

Çok az şeyi ciddiyetle yapardım.

Temizlik sorun bile olmazdı asla.

Daha çok riske girerdim.

Seyahat ederdim daha fazla.

Daha çok güneş doğuşu izler,

Daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim.

Görmediğim bir çok yere giderdim.

Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye.

Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine.

Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım.

Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu.

Farkında mısınız bilmem, yaşam budur zaten.

Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Hiçbir yere yanında su, şemsiye ve paraşüt almadan,

Gitmeyen insanlardandım ben.

Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım. Eğer yeniden başlayabilseydim, pabuçlarımı fırlatır atardım.

Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, oynardım, bir şansım olsaydı eğer.

Ama işte 85’indeyim ve biliyorum...

Jorge Luis Borges

İş işten geçmeden, hayatlarımızı kafese çevirmeden; kendi kendimize ayaklarımıza irili ufaklı taşlar bağlamamız ya da başkalarının bize ‘iyiliğimiz için, bizim için’ bahanesi ile kancalar atmalarına izin vermemiz, 85’imize geldiğimizde biliyorum ama artık ölüyorum ve çok geç dememek, yürek ile akıl arasında sıkışıp kalmamız, bir kuş gibi kanatlanıp uçabilmemiz için Jorge Luis Borges’ın sözlerine ilave Frank Sinatra’nınkiler ile devam etmek istiyorum.

***

Pozitif enerji yayan biriysen eğer daha dikkatli olacaksın.

Kafalarında yarattıkları saçma bir dünyayı senin kafana geçirerek enerjini çalmalarına izin vermeyeceksin.

Hayatta sadece sorunları olduğunu düşünenleri anlamak zorunda bırakmayacaksın kendini.

Hayatın gerçek bir mucize olduğunu, şiir gibi güzellikleri bağrında taşıdığını, hayatın her insana bir şekilde gülümsediğini anlamayanlarla uğraşmayacaksın.

İlişkilerinde sadece sorunlarını dile getiren, yaşadıkları onca güzelliği yok sayan insanlara bir dakikanı bile ayırmayacaksın.

Hakkında hiçbir şey bilmedikleri halde konuşmaya kalkanları susturacaksın.

Değerinin farkında olmayanlardan uzak duracaksın. Değerini bilerek yok saymaya çalışanlara ise haddini bildireceksin.

Fındık kabuğunu doldurmayan işlerle boğuşmanı sağlamaya çalışan insanları sileceksin defterinden.

Gülüşlerini çalmaya kalkanları çıkaracaksın hayatından.

İlişkileri bir yük haline getirenleri uzaklaştıracaksın yanından ve ilişkinin mutluluk getirmesi gerektiğini yazacaksın kafana.

Velhasıl, onca yılını vererek ışıl ışıl bir enerji deposuna çevirdiğin beynini düşünerek, beyinsizlere ezdirmeyeceksin kendini...

Yeni yılınız kutlu olsun.