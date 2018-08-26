Rock müzik severlere, festival sevenlere, gerçek anlamda bir festival özlemi çekenlere, yurt dışındaki festivaller gibi bir festival bizim ülkemizde de olsa diyenlere güzel bir haberim var. Beklediğimiz festival, 6-9 Eylül günleri arasında Pamucak sahilinde düzenleniyor. Rock’N Burger Konsept Festivali’nin ilki için kollar sıvanmış durumda.

Katılımcılarının sıra dışı stilleriyle moda dünyasına dahi ilham veren Burning Man Festivali’ni duymuşsunuzdur. Dünyanın hemen hemen ülkesinde İnstagram’ı yıkıp geçen, sosyal medya akışlarını etkisi altına alan, ünlülerin akın ettiği Burning Man’in bir benzeri, bize uyarlanmış hali diyelim, rock müziğin starları ve gurme lezzetleri birleştirerek gerçekleştirilmek üzere.

RockN Burger; girişimci bir doktor (Kayhan Tuğrul) ile bilgisayar mühendisinin (Halil Zurnacı) hayal edip kendi bulamadıkları ve aradıkları mekânı kurma isteğiyle doğmuş bir restoran. Festivale uzanan yol ise markanın misafirleri ile olan ilişkisine dayanıyor. Gelen yoğun istekler üzerine konforlu ve kaliteli bir konsept festival yapma hayaliyle yola çıkmışlar. Tüm hazırlıkları bir doktor ve bir bilgisayar mühendisi titizliğiyle yapıyorlar. Klasik rock festivallerinden farklı kurgulanmış festivalin tüm ayrıntıları, gelecek misafirlerin gözünden bakılarak planlanıyor.

Her saati dolu dolu

6 Eylül’da başlayacak olan festivali ‘Bu Senin Festivalin’ sloganıyla tanımlıyorlar. Cem Adrian, Emre Aydın, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Pentagram ve Demir Demirkan gibi birçok ünlü sanatçının, müzik grubunun ve ünlü DJ’lerin sahne alacağı festival, İzmir’in Selçuk ilçesinin Pamucak sahilinde düzenlenecek. Medya sponsorluğunu Number1’ın üstlendiği; geniş kumsalda, çadır ve kamp alanı, yemek alanı, konser alanı ve alternatif sahnenin bulunacağı festivalde etkinlikler 12.00’de başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Festivalin ülkemizdeki diğer festivallerden farkı ise kaliteli müzisyenlerin sahne almasının yanı sıra, makyözler tarafından katılımcılara o güne özel konseptte makyaj yapılacak olması ve sürpriz etkinlikler. Sadece konserlerin değil, günün her saatinin dolu dolu geçeceği, gece gündüz eğlenceye doyacağınız; atölye, yarışma, etkinlik ve after partilerin olacağı festivale katılmak isterseniz, biletleri biletix’ten alabilirsiniz. Festivalde görüşmek üzere... http://www.rocknburgerkonseptfest.com