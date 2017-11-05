Bir hayalim var; Dünya insanı olmayı istiyorum. Henüz bu hayalimin çeyreğine dahi gelememiş olsam da bu yolda her sene bir kaç adım atıyorum.

Dünya insanı olmak için; bir parça gezmek, çokça okumak en önemlisi de geniş düşünce bandına geçebilmek gerekiyor. Ben de işte bu yüzden seyahat ediyorum.

Bu evrenselliği yakalayabilmek; farklı dil ve kültürler ile karşılaşmak, onları anlamak, sadece karşılaşıp anlamakla da değil anladıklarından bir şeyler öğrenebilmek ve uygulamakla mümkün oluyor.

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Zaman geçtikçe fark ediyorum o şehir, o şehrin insanları ve o şehirde olanlar artık bana yabancı gelmiyor. Gittiğim her ülkede kendimi evimde gibi hissetmeye başlıyorum.

Dünya benim evim, tüm insanlar uzaktan akrabam ve hayatımın bir parçası oluyor yavaş yavaş.

Yeni bir kültürle, yeni dille karşılaşmak farklı tepkilerimin gelişmesine, birçok gereksiz yerel tepkilerimin de törpülenmesine sebep oluyor.

Bir şey yaparken sadece kendi küçük çemberimin (ailemin, mesleğimin, cinsiyetimin, ülkemin) fayda ve zararını değil tüm insanlığın fayda ve zararını düşünmeye çalışıyorum.

Benim, yaşadığım çevreninin, bulunduğum ülkenin insanlarının ve sorunlarının bir merkez olmadığını, benim dışımda da kocaman bir dünyanın var olduğunu görmek düşünce bandımın genişlemesine neden oluyor.

Diğer tüm insanların da benim kadar değerli oldukları gerçeğini aklımdan hiç çıkarmıyorum.

İnsanların farklılıklardan anlayacakları çok şey var.

Ve biliyorum ki, kendinden farklı olanla yüzleşebilme, tanışma ve onu anlama çabası insana çok şey katıyor.

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Kültürel, tarihsel, etnik ve coğrafi aidiyetler insanoğlunun kişiliğinin belirlenmesine katkı sağlarlar.

İnsanların anlayışları, düşünceleri, geçmiş yaşantıları ve deneyimleri verdikleri tepkilerin yönünü ve düzeyini belirler.

Farklı dili, kültürü olan, belirli bir amaç gayesinde değil, hayatı daha anlamlı ve erdemli yaşamaya çalışan insanların gösterdikleri hoşgörü, dayanışma ve herhangi bir çıkar temelinde dayanmayan daha insani olma çabası dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğuyla bağdaşmaktadır.

Dünya insanı olmak demek, milliyetçi değerlerden vazgeçmek demek anlamına gelmemektedir.

Herkesi kucaklamayı ve aynı zamanda her gittiği toplum düzenine ayak uydurabilmeyi, onları anlamaya ve tanımaya çalışmayı gerektirir. İşte dünya insanı olabilmek bu demektir.

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Yaşanan onca yanlışa, haksızlığa, önyargı gibi temelsiz bir yapıya dayanan tutumlara karşın olumlu, insani duygu, dayanışma ve sorumluluk temelinde ilişkilerin de var olabildiğini bilmek ve bir koç olarak danışanlarımın bu yolda kilometre yapmasına katkıda bulunmak, benim için büyük önem teşkil ediyor.

Dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğunu taşıdığım için de kendimi mutlu hissediyorum.

Biliyorum ki ülkemizde yaşanan, gündemimizi sürekli olarak meşgul eden pek çok sorun aslında bir üst kimlik olan Dünya insanı olmaya geçebildiğimizde kendiliğinden çözüm bulacak.