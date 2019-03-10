İzmir’in en güzel kazanımlarından birinden bahsetmek istiyorum. Adı ‘Net Talks’. Gözde Yener Birman ve Şela Habif’in birlikte hayata geçirdikleri, özel konuklarla söyleşiler yaptıkları ve gelirini bir yardım kurumuna aktardıkları geliştiren, düşündüren, dönüştüren eğlenceli söyleşiler serisi Net Talks.

İlk olarak geçen sene Ayşe Arman’ı konuk aldıklarında eğitimlerimle çakıştığı için katılamamış olsam da yaptıkları iyilik ve gelişim etkisini büyük bir sevinçle izlemiştim. İzmir’in kadınlarının ufkunu açarken gelirini Koruncuk Vakfı’na bağışlamış olmaları ile bütünün iyiliği için yapılan, çok yönlü harika bir etkinlik olarak zihnimde yer etmişlerdi.

Geçtiğimiz cuma, Dünya Kadınlar Günü’nde de yazar Azra Kohen’i konuk ettiler ve ilk kez Net Talks’u seyretme şansım oldu. Geliri Aziz Nesin Matematik Köyü’ne aktarılan bu eğlenceli söyleşiden akıma kazınan en güzel mesaj; Hiç kimsenin mükemmel olmadığı, bir şeyler üretme çalışan insanların yanlışlarına, yapamadıklarına değil onlarda olan güzelliklere, iyiye odaklanmamız gerektiği oldu. İzmir’e kazandırdıkları bu proje için bu iki güzel ve üretken İzmir kadına teşekkür ederim.

Bütünün iyiliği

Yaşamımızın amacı aslında gelişim, hepimiz hayatı deneyimlemek ve gelişmek buradayız. Gelişim ve öğrenme iş hayatının ve özel hayatın ayrılmaz bir parçası. Her birimiz ister bir lider olalım, ister bir takım üyesi, ister bir anne, kadın, eş, arkadaş ve insan olarak hem kendi öğrenme ve gelişim sürecimizle, hem de diğerlerinin öğrenme ve gelişim süreçleri ile yakından ilgilenmeli ve çaba harcamalıyız. Gelişim, yaşamın özüdür. Her samimi gelişim çabası olumlu bir karşılık bulur. Sürekli gelişim fırsatlarını kollayıp değerlendirerek gelişiriz. Toplumlar ve insanlık bireysel gelişim sayesinde ilerler.

Ne insanlar ne de diğer canlılar tek başlarına hayatta kalamazlar. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu gerçeğin farkına vardığımızda kendi iyiliğimizin ancak bütünün iyiliği ile mümkün olacağını anlarız. Kendimizden daha büyük bir şeye hizmet ediyor muyuz? Yaptıklarımız içinde bulunduğumuz sistemin, bütünün yararına mı? Kendimizi düşünürken ailemizin, ailemizi düşünürken diğer insanların, çevrenin yararını ihmal etmemeli, tam tersine daha büyük bir amaca da hizmet eden çözümler aramalıyız. Bütünün iyiliği için sevgiyle ve geliştirici eylemlerde bulunmak odağımız olmalı.

Kurtlarla koşan kadınlar

Biz kadınların, erkek egemen ve kapitalist düzen içerisinde kendimize sık sık dişil gücümüzü hatırlamamız gerekebiliyor. Yayımlandığı günden biri dünya çapında birçok kadının yaşamını derinden etkileyen, Dr. Clarissa Pinkola Estes’in ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’ kitabından vahşi benliğini ortaya çıkarmak isteyenler için derlenmiş dersleri sizlerle paylaşmak istedim.

- Dünyaya binlerce yıldızlı gözle bakmak için iç sesini ve sezgilerini yabana atma! Onlara kulak ver, sahip çık.

- Her beden güzeldir, yalnızca bunun farkına var! Günün modasına ve kalıplarına uygun olmadığı için bedeninin güzelliğini yok saymak onun sonsuz mutluluk hakkını elinden almaktır.

- ‘Bilinmeyen’ yüzünden korkup adım atmaktan çekinme! Karanlık bilinmeyen bir kadının yolunu aydınlatacak en önemli etmenlerden biridir.

- Gerçekten kim olduğun konusunda kendini cesaretlendirmekten korkma!

- Yaşam süren içerisindeki zamanı korumayı bil. Kendi zamanına sahip çık ve başkalarının onu parça parça çalmasına müsade etme.

- Güvenli limanlarını terk etmekten korkma...

- Hayat/ölüm/hayat doğasını anla ve onunla yüzleş!

- ‘Yırtıcı’ olandan kendini sakınmayı öğren.

- Yaralarından utanma ve yaraların hayat boyu kendi dönüşüm gücünü yeniden keşfetmene yardımcı olduğunu anımsa...

- Gülmenin hayat verici gücünü ve içinde barındırdığı tinselliği unutma!

- Kendi içindeki alevi közlemek, kendi gücünü ortaya çıkarmak için etrafında seni koruyan bütün güçlerden kurtul.

- Bütün hikâyeler şifadır! Hikâyeciliğin, kadınlar arası hikâye paylaşımının şifacılığına itibar etmekte fayda var.

- Dibe vurmak tam anlamıyla acı dolu olsa da yeniden başlamanın tohum ekmenin, filizi beklemenin başka bir adıdır. Vurulan dibin sahip olduğun vahşi benliği filizlendireceğini unutma.