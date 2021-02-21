Bodrum salgını!

Pandemide “İstanbul sıkıntısı” diye bir şey oluştu. İmkânı olanlar başta Bodrum olmak üzere sahil kasabalarına göçtüler. Nüfusun 400 bini aştığı Bodrum’da satılık evlerin fiyatı 1.5 milyon liradan, kiralar da 5 bin liradan başlıyor. İstanbul’un yıldız mekânları da kitlenin ardından hızla Bodrumlu oluyor.











Pandeminin başında hepimizin referansı, yüzyılın başında yaşanan İspanyol gribiydi. İki yıl süren bu grip asıl yıkımı ikinci yılında yapmıştı. Pandeminin başında bir yanımız bu kâbus iki yıl mı sürecek korkusu yaşarken, diğer yanımız da en kötü senaryoda bile sonuçta iki yıl sonra bitecek diyordu. Ancak zaman geçtikçe anlıyoruz ki Kovid-19 muhtemelen daha uzun yıllar bizimle olacak.

Virüsün sürekli mutasyona uğraması da rahat bir nefes almamızı engelliyor. Eski normallerimize kolay kolay dönemeyeceğimiz gerçeğini kabullenmiş gibiyiz.

Fiyatlar katlandı

Biraz pandemide İstanbul’un son derece sıkıcı bir şehir haline gelmesi, biraz da insanların, teknolojiyle işlerin aslında uzaktan da yürüdüğünü görmeleri, “bir sahil kasabasına yerleşme” hayalini gerçekleştirmek için vesile oldu. İnsanların Ege sahillerinden dönmediğini, Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Assos’a yerleştiğini görüyoruz. Kimi ev aldı kimi kiraladı. Kimi de teknesinde yaşıyor.

Bodrum’da geçen yıl bu zamanlar 700 bin TL’ye satılan evler iki katına çıkmış durumda. Bitez tarafındaki evlerin kiraları Nişantaşı’nı aratmıyor. Sıradan evlerin kirası 5 bin TL’den başlıyor. İnsanlar artık Marmaris, Fethiye, Bodrum’da yaşarken zaruri işleri için İstanbul’a gelip gitmeye başladılar.

BEYAZ YAKALILAR HAZIR

Şunun şurasında yaza ne kaldı. Yakında beyaz yakalılar da bölgeye akın eder. Hedef kitle giderse işletmeciler durur mu! İstanbul’un kült mekânlarından Papermoon ve Sunset Bodrum’a şube açıyor.

Sunset’in sahibi Barış Tansever, Bodrum Loft’a Sunset’in suşi bar bölümünü açıyor. Pandemi bize daha neler gösterecek...

Tabii bunda ne var, Bodrum’a ne markalar gitti diyeceksiniz. Gitti, gitti evet ama bu iki fenomen marka, gelen onca teklife karşın İstanbul’da dahi şube açmamıştı.

















Merkez oldu

Duyumlara göre, ahalisi Bodrum’dan dönmeyen Lucca da Bodrum yolcusu. Bebek’in efsane mekânı Lucca’nın sahibi Cem Mirap da bugünlerde Bodrum’da.

Bodrum’u Bodrum yapan Maça Kızı’nın yaratıcısı Sahir Erozan’ın hayali sonunda gerçek oluyor; Bodrum artık merkez. Yakında ENKA, Bilfen gibi okulların da Bodrum’da şube açtığını duyarsak şaşırmayacağız!

Bodrum Belediye Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, “Hiç olmazsa kaydınızı aldırın” çağrısının ne kadar haklı olduğunu da anlıyoruz. Bodrum’un nüfusu artıyor, ancak şehir görünen nüfus üzerinden ödenek aldığından altyapı hizmetlerini hakkıyla veremiyor.



Yeni Bodrumlular



Dışarıdan gelen insanlar ve markalar ilçenin cazibesini tabii ki artırıyor ama bir yandan da ihtiyaçlar artıyor. Bu arada Bodrum’un en büyük arıtma tesisinin inşaatının başladığını duydum. 200 bin kişilik nüfusa hizmet verecekmiş. Tabii güzel haber ama Bodrum’un nüfusunun şimdiden 400 bini aştığını düşününce yeni Bodrumlulara, “Belediye Başkanı’nın çağrısını bir daha düşünün” derim.



Yeşil hasreti



Bodrum ve Marmaris’e gücü yetmeyenlerin Tekirdağ tarafına yöneldiğini biliyorum. Çanakkale ve Bozcaada’ya da ilgi var. Tabii buralar, Bodrum kadar şenlikli bir hayat vaat etmiyor. Ancak, “Nasıl olsa uzaktan çalışıyoruz, biraz daha uzak olmakta bir sakınca yok. En azından ayağımız toprağa bassın” diyen beyaz yakalılar bu bölgelerden bahçeli ev hayalleriyle arsa alıyor.



Büyük kaçış hızlandı



Salgında büyük şehirler, özellikle de İstanbul bir açık hava hapishanesi oldu! Hele şu soğuk günlerde. Havalar iyiyken, mekânlar kapalı olsa da insan en azından bir Boğaz havası alıp kendine geliyordu. Son dönemde ise hapishaneden kaçan kaçana! Dubai mesela. Dubai’ye giriş serbest olduğu için, valizini toplayıp “Yetti gari” diyen kendini oraya atıyor. Sıcak olması, restoranların açık olması tercih edilmesinde etkili. Dubai kadar olmasa da Maldivler’e giden de çok. Turizm yatırımlarını yurt dışına taşıyan Esin Güral Argat’ın Maldivler’deki oteli Joali boş kalmadı desek yeridir.



Detoksa ilgi arttı



Korkudan Dubai ve Maldivler’e gidemeyenler ise içeride Ürgüp ve Göbeklitepe’ye gidiyor. İnsanların sıtkı sıyrıldı artık ve böyle seyahatler başladı. Tabii artık evlerde delirenlerin diğer bir kaçış noktası da detoks merkezleri. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Çağatay Ulusoy Bodrum LifeCo’da. Cemiyet hayatından birçok isim kış boyunca oradaydı. Ersin Pamuksüzer’in kurucusu olduğu Bodrum Life Co’da mart başına kadar tek kişilik yer yok!