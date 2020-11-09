Coğrafyanın izleri ilhamın da kaderi

İbn-i Haldun’un ‘Coğrafya kaderdir’ sözünü tema alan sanat yarışmasının sergisi ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi kısıtlarına karşın sanatı harekete geçirmek istediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek için kapsamlı projeler üretiyor. Sanatı gençlerle buluşturan, Genç Güncel Sanat Proje Yarışması ödülleri bunlardan biri. Bu yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü kuruluş yılına ithaf edilen ve İbn-i Haldun’un “Coğrafya Kaderdir” sözünün kavramsal çerçeve olarak belirlendiği yarışmanın ödül töreni Beyoğlu’nda yapıldı.

Gençler destekleniyor

Sanatçılara ödüllerini takdim eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarışmaya 191 sanatçının katıldığını, salgın nedeniyle atölyelerin kapalı olmasına rağmen gençlerin emek ve özveriyle eser vermelerinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yarışmanın temasının İbni Haldun’un ‘Coğrafya Kaderdir’ sözü olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy açılış konuşmasında, “Anadolu’ya baktığımızda adeta bu sözün çağlar boyu tekrar tekrar kendini ispatladığını görüyoruz. Aynı coğrafyada yükselen medeniyetlerin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda geliştirdiği estetik değerlerde öncüllerinin izlerini görmemiz bunun bir sonucu” dedi.

Yerelden evrensele

Konuşmasında, ülkesini ve değerlerini içselleştiren, evrensel ile yereli bir araya getirerek kendi insanına yabancılaşmadan eserleriyle tüm insanlığa hitap edebilen sanatçıların kalıcı olacaklarını anlatan Bakan Ersoy, “Bu inançla, dünden bugüne sanat ve kültürümüzü var eden ve kuşaktan kuşağa aktararak yaşatılmasını sağlayan bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Törende yarışmanın seçici kurulunca belirlenen 10 sanatçıya 9’ar bin lira ve ‘Başarı Ödülü’, 10 sanatçıya 3 bin 500’er lira ve ‘Mansiyon Ödülü’, 25 sanatçıya da 750’şer lira ve ‘Katılım Belgesi’ verildi.

Sanata davet

Bakan Ersoy aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Boğaziçi üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Prof. Dr. Esra Ekmekçi, koleksiyoner Revna Demirören, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, Pera Müzesi Müdürü Özalp Birol, tasarımcı Arhan Kayar, modacı Atıl Kutoğlu, Dilek Hanif, Ayşe Ege’nin de olduğu grup ile sergiyi gezdi. Sanatçıların desteklenmesi ve motive edilmesi açısından yarışmanın önemine değinen Bakan, günümüzün gerçeğine de şu sözlerle dikkat çekti: “Pandemide biliyorsunuz çok büyük kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalar içinde kültür sanatı tekrar harekete geçirmek, etkinlikleri aktifleştirmek zorundayız. Biz kendi genel müdürlüklerimizde, birimlerimizde bunu açıkçası zorluyoruz. İnsanları sanata davet etmek, sanatı takip etmeleri için her türlü aktiviteyi, fırsatı kullanıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aralarında Haydar Ali Yıldız, Revna Demirören, Mahmut Ak, Tansel Türkdoğan, Atıl Kutoğlu, Esra Ekmekçi, Ayşe Ege, Özgül Özkan Yavuz’un olduğu grup ile sergiyi gezdi, eserler hakkında bilgi aldı (soldan sağa).

BEYOĞLU ATMOSFERİ

Beyoğlu’nun pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra böyle anlamlı bir sergi ile buluşması güzeldi. Yoğun ilginin olduğu açılışta sergiyi gezmek isteyen sanatseverler, içeri gruplar halinde alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada kazanan 45 eserden oluşan sergi, İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 6 Aralık’a kadar gezilebilecek.