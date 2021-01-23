Üniversite yetmiyor ‘Akademili’ de olmalı

Teknoloji öyle hızlı gelişiyor ki bırakın halen iş hayatının içinde olanların, daha eğitimi süren gençlerin bile bu hıza yetişmesi zor. Yetkinlik için bir üniversite diplomasının yeterli olduğu dönemler çok geride kaldı. Bugün neredeyse pekçok genç, üniversitede çift anadal yapıyor. Bu da yetmiyor, farklı sertifika ve eğitim programlarıyla kariyerlerine sağlam bir başlangıç adımı atmanın yollarını arıyorlar.

Neyse ki bu arayışta bu ülkenin köklü kurumları ellerinden tutuyor. Mesela Akbank, toplumsal yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Akbank Gençlik Akademisi’ni kurdu. Akademi, çevrim içi düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Akademi ile toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençlere, geleceğin yetkinliklerini kazandırmak üzere farklı alanlarda eğitimler verecek.

Yarının liderleri

Türkiye’de yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ve bu gençlerin geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstleneceklerine inandıklarını belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, akademinin açılışı için düzenlenen toplantıda şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında belirlediğimiz dört değer üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz; sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ve insan ve toplum. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarımızla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. Bu sebeple yarının liderleri olacak gençlerin gelişim yolculuklarının bir parçası olmayı ve geleceğin yetkinliklerini şimdiden kazandırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Akbank Gençlik Akademisi’nin gelişim programlarıyla bugünün gençlerini geleceğin iş hayatına hazırlama konusunda önemli bir rol üstleneceğine olan inancımız tam.”

Gelişim hareketi

Akbank Gençlik Akademisi ile yeni bir gelişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ise, “Yaklaşık 5 yıl önce geleceğin yetkinliklerine hazırlanmak için yola çıktık, tüm Akbanklıları içine alan kapsamlı bir gelişim yolculuğu başlattık. Şimdi, bugüne kadar edindiğimiz deneyim ve birikimimizi gençler ile paylaşma zamanı. Gençler geleceğimizin mimarı. Bugünün ve yarının iş yaşamına hazırlanabilmeleri ve geleceği tasarlayabilmeleri için, gelişen teknolojiler ve beklentiler ile paralel yeni yetkinliklerin kazandırılmasına ihtiyaç var. Akbank Gençlik Akademisi, gelişim programları ile gençlere bu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor” dedi.









15 bin öğrenci

Bu yıl ilk yılları olması sebebiyle 15 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarını sonraki yıllarda bu sayının artacağını belirten Anapa, akademinin yapısı hakkında da bilgi verdi:

“Akbank Gençlik Akademisi’ni üç ana başlıkta kurguladık. Yetkinliklere Giriş - 101 Eğitimlerine katılanlar geleceğin teknolojilerine ve yaklaşımlarına odaklanan; inovasyondan girişimciliğe yapay zekadan tasarıma geniş bir perspektifle hazırlanmış eğitimler alacaklar. Yapılandırılmış Yetkinlik Eğitimleri’nde de gençlerin bu alanlarda derinleşmelerini ve geleceğin mesleklerine hazırlanmalarını sağlayacağız. Tamamlayıcı Programlarda ise mentorluk, staj, proje çalışmaları gibi uygulamalı program ve etkinliklerle gençlerin deneyimleyerek öğrenmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bu programları Akbanklı gönüllülerin sahiplenmesi ve gerçekleştirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımız, sosyal girişimler ve Akbanklılar ile birlikte tasarladığımız Akbank Gençlik Akademisi’nin gençlerimizin gelişim yolculuğunda iyi bir yol arkadaşı olmasını hedefliyoruz.”