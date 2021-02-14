Üsküp’ün pırlantası Türkiye’den

Limak’ın, Üsküp’te inşaatı devam eden ve özellikle gurbetçi Makedonlardan yoğun ilgi gören ‘Diamond of Skopje’ projesinde geri sayım başladı. Yapımı hızla tamamlanan Limak Skopje Luxury Hotel nisan ayında hizmete giriyor









Pandeminin başladığı geçen marttan bu yana ilk yurtdışı seyahatimizi Kuzey Makedonya’ya yaptık. Uçakla bir saat mesafedeki Üsküp’e gittik. Limak Şirketler Grubu, şehre ultra lüks bir yaşam formu vaat eden gayrimenkul projesi yürütüyor. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün merkezinde yer alan otel, rezidans, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan karma gayrimenkul projesi ‘Diamond of Skopje’nin inşaat çalışmaları hızla devam ederken tamamlanan Limak Skopje Luxury Hotel’i nisan ayında hizmete açacaklar. Şehrin merkezine 200 metre mesafede yer alan, aynı zamanda ülkenin en büyük gayrimenkul yatırımı olan proje, tarihi Üsküp şehrinin yeni sembollerinden birisi olacak.

Dört blok

Diamond of Skopje karma projesinde otelin yanı sıra, 20 katlı 4 bloktan oluşan 772 farklı ebatta konut, ofis ve home ofis alanları, alışveriş merkezi ve 3 bin 299 araçlık otopark da yer alıyor.

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Makedonya Başbakanı’nın projenin temel atma töreninde kendilerine, ‘Size Üsküp’ün pırlantasını veriyorum’ dediğini hatırlatarak, “Projenin adı da buradan geldi. Bu bölge için Üsküp’ün Etiler’i diyebiliriz. Bu araziyi satın almanın ön şartı olarak buraya bir de alt geçit yapıyoruz, toplam inşaat alanı 325 bin metrekare olan proje kapsamında 800 metrelik Makedonya Bulvarı tünel olarak yer altına alınacak. Bu anlamda da Taksim gibi olacak” dedi.

Özdemir, grubun Balkanlardaki toplam yatırımının ise 500 milyon Euro’yu bulduğunu ifade etti.

NİSANDA AÇILIYOR

Şehrin tarihi ile modern yüzünü yeniden yorumlayarak yeni bir çekim merkezi yaratması beklenen Diamond of Skopje projesinin alışveriş merkezi “Diamond Mall”, 180’den fazla mağazası ile dünyaca ünlü pek çok markaya ev sahipliği yapacak. Toplam 65 bin metrekare kapalı ve açık alana sahip alışveriş merkezi bünyesinde yer alacak restoran ve kafelerin ağırlıklı olarak bulunduğu Gurme Caddesi ise Diamond of Skopje Projesi’nin en ilgi çekici bölümlerinden biri. Toplam yatırım bedeli 250 milyon Euro olan ve 2 bin 500 kişinin yaşayacağı projenin bütün bölümlerinin 2023’te hizmete açılması hedefleniyor.

Turizm yatırımı

Nisan ayında açılacak 285 yatak kapasiteli otel 21’i süit, 121 standart olmak üzere toplam 142 odadan oluşuyor. Üsküp’ün Tacı’ sloganı ile hizmete girecek olan otel, Limak Turizm Grubu’nun 9’uncu yatırımı olmasının yanı sıra Limak Cyprus Deluxe Hotel ile birlikte yurtdışındaki ikinci turizm yatırımı olma özelliğini de taşıyor. Otelde, 8 ayrı toplantı salonunda eş zamanlı olarak 10 kişiden 600 kişiye kadar kongre ve toplantı yapılabiliyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Kuzey Makedonya, AB’ye üyelik sürecini yürütürken pek çok önemli toplantıya da ev sahipliği yapıyor. 2 milyonluk ülkenin, 600 bini Üsküp’te yaşıyor.

EN DÜŞÜK 62 BİN EURO

AB üyelik sürecindeki Makedonya yoğun ilgi görüyor. Üyelik sürecinde Yunanistan ve Bulgaristan ile yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle süreç ağır ilerlese de önümüzdeki 5 yıl içinde birliğe katılması bekleniyor.

Makedonya’da geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla ülkede 200 bin Euro’ya konut alan yabancılara vatandaşlık verileceği duyurusu yapıldı. Bu hamleyle AB üyelik sürecindeki Makedonya’da konut pazarının da hareketlenmesi bekleniyor. Limak’ın projesinde konut fiyatları 62 bin Euro’dan başlıyor. Üsküp’te alınan herhangi bir dairenin geri dönüşünün 13 yıl olduğu, ayrıca ülkede yüzde 3.6’dan başlayan faiz oranlarıyla mortgage kredisi alınabildiği belirtiliyor.









Kadınlara öncelik



Yaklaşık 110 kişiye direkt istihdam yaratacak otelin çalışanlarının Limak Şirketler Grubu’nun sürdürülebilirlik ve kadınının iş hayatındaki yerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda yüzde 60’ı kadın çalışanlardan oluşacak. Karma proje için toplamda ise yaklaşık 1000 kişi istihdam edildi. Bunun yarısını Türkiye’den giden Türkler oluşturuyor. Projede kullanılan tüm dekorasyon ve yapı malzemeleri de Türkiye’den götürülmüş.



Kanal İstanbul ile ilgileniyor



Pandeminin başından bu yana ağırlıklı olarak Rusya ve Kuveyt’te olmak üzere yurtdışında toplam 2 milyar dolarlık iş alan Limak Şirketler Grubu, Türkiye’de ise Kanal İstanbul Projesi ile ilgileniyor.



Kanal İstanbul’u yalnız Türk yatırımcıların değil, yabancıların da merakla beklediğini vurgulayan Limak Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, “Çin’den ve Avrupa’dan projeyle ilgilenen birçok firma var. Bize, ‘İşe birlikte girelim’ diye teklif sunuyorlar. Onlar da ihale şartnamesini bekliyor” dedi. 2022’nin dünyada ve Türkiye’de pandeminin etkilerinden çıkılarak hızlı bir toparlanma yılı olmasını beklediklerini vurgulayan Özdemir, 2023’te ise işlerin tam anlamıyla yoluna girmesini beklediklerini ifade ediyor.



Yatırımcılara ‘enerji’ çağrısı



Kuzey Makedonya, 542 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kalmış. 2 milyonluk ülkede 100 bin Türk yaşıyor. Nüfusun yüzde 70’i Hıristiyan, yüzde 30’u Müslüman. Makedonya’nın Türkiye’yi çok sevdiğini ve bir ağabey olarak gördüğünü vurgulayan Ebru Özdemir, “Burada herkes Türkçe konuşuyor. Başbakan’ın da Cumhurbaşkanı’mıza çok büyük saygısı var. Kendisiyle yaptığımız görüşmede bize Makedonya’da büyük enerji yatırımları yapılacağını, Türk firmaları da buraya beklediklerini ifade etti” dedi. Özdemir, ayrıca ülkenin Yunanistan sınırında Türklere yönelik bir organize sanayi bölgesinin kurulmakta olduğunu da ifade etti.



Ulaşılabilir lüks villa



Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınlarında Limak’a ait büyük bir arazi bulunduğunu, pandemiyle birlikte bu arazi için çok sayıda teklif aldıklarını da söyleyen Ebru Özdemir, “Biz de burada bir villa projesi yapmaya karar verdik. Biz grup olarak ilkesel anlamda ulaşılabilir lükse inanıyoruz. Buraya da 60 tane ulaşılabilir lüks villa yapacağız” dedi. Pandemiyle birlikte grubun sürdürülebilirlik ajandasının da hızlandığını anlatan Özdemir, “Bundan sonra enerji verimliliği olmayan, sürdürülebilir olmayan bir şey yapmamız mümkün değil. 2021’in sonunda Limak Grubu’nun bütün işletmeleri sıfır atık olacak” dedi.









Yüksek standartlı



Tam üyelik görüşmeleri başlayıncaya kadar ülkede iş imkanları çok sınırlı olduğundan Makedonlar çalışmak için yurtdışına gitmişler.

Yurtdışında yaşayan 2 milyonluk bir diasporadan bahsediliyor. Ülkenin mevcut nüfusu kadar! Ülkenin en lüks yatırımı Limak projesine işte bu diasporadan ciddi bir ilgi gelmiş. Ebru Özdemir, rezidans satışlarının yüzde 30’unun diasporaya yapıldığını söylüyor. Bunlar Avustralya, Almanya, Özbekistan, Katar, Kuveyt, İngiltere, Amerika ve Avrupa’da yaşayan Makedonlar. Ebru Özdemir yoğun ilginin nedenini şöyle anlatıyor: “Bir gün kendi ülkelerine döndüklerinde aynı standartlarda yaşayacakları proje olarak görüyorlar. Aynı zamanda da iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorlar. Makedonya’da şu anda bir konut yatırımının geri dönüşü 13 yıl. İlk konut projemiz olduğu için yüksek standartlara karşın fiyatları uygun tuttuk.”