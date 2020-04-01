Yerli solunum cihazı imdada yetişiyor

Arçelik, Baykar, ASELSAN ve Biosys firmalarının katılımıyla başlatılan solunum cihazı seferberliği meyvelerini veriyor. Arçelik’in ürettiği 2 bin cihaz bu ay, 3 bini de mayısta yoğun bakımlara teslim edilecek

Koronavirüs salgınından önce de dara düşenin yardımına koşan bir toplumduk ama bu salgın bizi birbirimize daha da yaklaştırdı. Bir yanda ihtiyaç sahiplerinin elinden tutanlar, diğer yanda ilacı, koruyucu ekipmanı üretip devlete hibe edenler... Şimdi de Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma giren hastalara gerekli ventilatörün, yani solunum cihazının yerli üretimi hız kazanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı salgına karşı Arçelik, Baykar, Aselsan ve Biosys firmalarının katılımıyla solunum cihazı seferberliği başlatmıştı. Bakanlığın ‘Yerli solunum cihazı üretelim’ çağrısının üstünden henüz iki hafta geçmişken Arçelik ilk prototipi üretti.

Yerli cihazın üretimine katkı veren Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ve cihazı üreten mühendisler, Arçelik Garage’da solunum cihazının deneme testlerine katıldılar. Hayırlı olsun diyor, hastalarımıza acil şifa diliyoruz.

‘Tarihi an’

Cihazın üretimine katkı veren kurumlardan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yerli solunum cihazının ilk prototipini, ‘tarihi bir an’ sözleriyle paylaştı

Bayraktar paylaşımında, “Yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla... “ dedi. Dört kurumun şahane bir işbirliği ile ürettikleri solunum cihazı seri üretim için hazır.

Seri üretim

Peki süreç nasıl işledi? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın çağrısı ile kurumlar bir araya gelip kolları sıvadı. Koç Holding’in desteği ile Arçelik mühendislik gücünü ortaya koyarak ayda 5-7 bin adetlik seri üretim için bant yatırımını hemen gerçekleştirdi. Üretime hazır hale gelen cihazın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın heyecan ile beklediği ilk denemesi de yapıldı.

Gün sayıyor

Peki cihaz ne zaman hastanelere dağıtılacak?

Nisan ayı sonuna kadar 2 bin, mayıs ayında da 3 bin adet üretim gerçekleştirilmesi bekleniyor. Koronavirüsü kapan binlerce insanın yoğun bakıma alındığı bugünlerde kurumlarımız canla, başla, karşılık beklemeden çalışıyor. Abdi İbrahim mesela koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlardan birisini üretip bakanlığa hibe ediyor, Arçelik’in ürettiği binlerce solunum cihazları çok yakında hastanelere dağıtılacak.

Alkışlar onlara

Bu süreçte, bizler de biraz daha dişimizi sıkıp evimizde kalmaya devam edeceğiz. Solunum cihazı için çalışan mühendisler günlerdir karantina altındalar, eşlerini, çocuklarını görmeden, gece gündüz çalışıyorlar. Sosyal mesafenin elzem olduğu bugünlerde gerçek bir sosyal dayanışmayla milletinin, devletinin yanına koşan mühendislerimize saygı adına da EVDEYİZ. Bir alkış da Arçelik, ASELSAN, Baykar Savunma, Biyosys başta olmak üzere mühendislerimize... Türkiye sizinle gurur duyuyor!

Yerli ventilatör