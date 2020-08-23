Bodrum bir yana dünyalar bir yana

Pandemi dünya turizminde bir anda moralleri bozdu, tüm planlar alt üst oldu. Toparlanma ile ilgili soru işaretleri hâlâ çok fazla. Ancak ülkemizin yıldızı Bodrum, Türk turizmi adına ışık saçıyor

Pandemi nedeniyle tüm dünyada ağır yara alan sektörlerin başında hiç şüphesiz havacılık ve turizm başı çekiyor. Bu iki alanda geriye dönüş yılları bulabilir.

Havacılıkta THY ve Pegasus içeride ve yurtdışında, geri dönüşü erkene çekmek adına operasyonlarını her geçen gün artırıyor. Dileğimiz, pandemide ikinci bir dalganın yaşanmaması.

Turizm cephesinde ise İngiliz, Ukrayna ve Rus turist etkisiyle kıpırdanma başladı. Burada da Antalya ve Bodrum öne çıkıyor.

Pandemi öncesinde özellikle Bodrum’a gerek yerli gerek yabancı pek çok lüks otel ve restoran markası ilgi duyuyordu.

Peki şimdilerde durum ne?

Lüks denildiğinde Bodrum’da euro’lar konuşuluyor.

Türk Lirası’nın (TL) değer kaybı, euro’nun aşırı değerlenmiş olması Bodrum’a ilgi duyan yabancı yatırımcı için önemli avantaj. Bu yüzden başta Avrupa olmak üzere yurtdışından Bodrum’daki projelere ciddi ilgi var. Azeri yatırımcıların da ilgisini buna eklersek, önümüzdeki günlerde art arda birkaç büyük el değiştirmenin yaşanabileceğini söyleyebiliriz.

Yaşanan bu ilgi, büyük çaplı yatırımların yanı sıra milyon euro’luk villa projelerinde etkisini şimdiden göstermiş durumda.

Satışlar hareketlendi

Bodrum’da lüks denildiğinde akla gelen iddialı projelerden biri, otelde Marriott’un üst seviye markası The Luxury Collection imzalı “Caresse”. Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı, Caresse’de yüzde 80 üzeri dolulukla gittiklerini, canlılığın eylüle de sarktığını; pandemi sonrası açılışla birlikte villa-rezidans projelerinde ardı ardına satışlara imza attıklarını söylüyor.

Yabancı sürpriz yaptı

Fiyatların 1.2 milyon euro ile 2.7 milyon euro arasında değiştiği projeyle ilgili konuşan Büyükhanlı, “Bizim de beklemediğimiz sürpriz bir talep yaşandı. Kiralamalar bir anda doldu. Kısa sürede 6 satış yaptık. Çok az sayıda yerimiz kaldı, diyebilirim. Bu alımlarda pandeminin, şehirden kaçışın, Bodrum’un ve projemizin değerinin önemli etkisi var. Alımlar yerli ağırlıklı ama şu anda yabancı ilgisini de yaşamaya başladık” diyor.

Otel tarafında yabancı misafir ağırlığının, yurtdışı uçuşların ardı ardına açılmasıyla bir anda yükseldiğini ifade eden Büyükhanlı, şunları anlatıyor; “ABD, Rusya, Ukrayna, Sırbistan’dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bayram dönemi ve sonrasındaki hafta ağırlıklı yerli misafirlerimizle yüzde 100 dolu idik. Şimdi de yabancılar ile otelimiz yine dolu. Yabancı misafir ilgisinin Bodrum’a ve Türk turizmine artarak sürmesini bekliyoruz.”

Dolar milyonerlerini ‘Türkiye’ye çekecek

Bundan birkaç yıl önce dünyaca ünlü “Nobu”, Bodrum Yalıkavak’taki marinanın en uç noktasında açıldığında dinlemiştim; “Normal zamanlarda Avrupa’dan Akdeniz’e yelken açan 50 metre üzerindeki lüks mega yatlar Bodrum’a nadiren uğrardı. Ne zaman ki Google Maps’te Nobu’yu görmeye başladılar, bizim limana da demirler oldular. Hatta geldiklerinde öylesine etkilenenler oluyor ki; plan değiştirip günlerce Bodrum’da kalıyorlar.”

Turizmciler buna “Nobu etkisi”, diyordu.

Nobu’yu uzun süre yaşatamadık ama bize bıraktığı “çekim gücü” mirasını yeni bir marka ile kullanmak Türkiye’nin elinde. İşte bu yeni marka Novikov.

‘Marka yaratıyoruz’

Başta Londra olmak üzere dünyanın birçok popüler noktasında zenginlerin, özellikle de milyarderlerin buluşma noktası olarak bilinen “Novikov”, Türkiye’ye Bodrum’dan yelken açtı.

Türkiye operasyonunda Rusların ünlü şefi Arkady Novikov ile Anton Pinsky ortaklığının imzası bulunuyor.

4 yıl önce bir yatırımcının Novikov grubundan çıkışı sonrası, grupla ortaklığının başladığını anlatan Pinsky, “Novikov ile birlikte farklı dallarda 100 restoran açtık. Sadece restoran açmıyoruz, birlikte marka yaratıyoruz. Ayrıca gurme marketlerimiz de var” diyor.

Novikov İstanbul’a geliyor

“Bodrum bizim için yeni bir sayfa diyen Pinsky; böylesine zorlu bir dönemde yapılan yatırımın hikayesini anlatıyor; “Anton Novikov, yatı ile geçen yıl haziranda Bodrum’a geldiğinde potansiyeli görmüş ve beni aramıştı; ‘Bodrum’u tavsiye ediyorum. Gel bir gör’ dedi. Bu yıl şubat ayında Bodrum’a ilk kez geldim ve anlaşmayı imzaladım. Ardından pandemi süreci... İki ayda tamamladık ve açtık. İşlerimiz şu anda çok iyi, farklı yatırımlarla Bodrum’da daha da büyüyeceğiz.”

Peki ya İstanbul?

Pinsky, “İstanbul için teklifler var ama henüz karar vermedik” diyerek ekliyor; “Şehirdeki en “top” yeri almamız gerekiyor çünkü. Kesinlikle bulacağız ve İstanbul’u da Novikov ile buluşturacağız.”