F1 bedavaya geldi İstanbul kazanacak

Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Türkiye’ye güven rol oynadı. Milyonları ekran başına çeken Formula 1 macerasında Türkiye haftaya ikinci perdeyi aralıyor. Bu kez yarış tek perde ama olsun; İstanbul hikayesine katkı anlamında çok önemli.

Üst üste 7 yıl (2005-2011) düzenlenen, sonrasında yıllık 26 milyon dolarlık ücret yüzünden sözleşmesi yenilenmeyen F1’i n İstanbul’daki yeni macerasında, Türkiye’nin gösterdiği çabayla birlikte Kovid-19’un etkisi var.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile buluşmamızda öğreniyoruz ki; otomobil sporunun FIFA’sı olan FIA’nın Başkanı Jean Todt ile TOSFED yönetimi bir süreden bu yana F1’in yeniden İstanbul’a gelmesi adına görüşmeler yürütür. Bu seneki yarışlarla ile ilgili ilk aksiyon ise sürpriz bir şekilde Todt’dan gelir.

TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ile Eren Üçlertoprağı ikilisini, şubat ayı ortasında Paris’teki evinde ağırlayan FIA Başkanı, Kovid-19 öngörüsünü paylaşır; “Salgın nedeniyle sınırlar kapanıyor. Bu durumda F1 yarışlarının bir bölümü yapılamayabilir. TOSFED olarak Formula 1 CEO’suna, “F1’i bu yıl İstanbul Park’ta istiyoruz” diye mesaj atın. Başka ülkelerde iptaller olacağı için F1 yönetimi İstanbul Park’ı gündemine alabilir.”

Türk dostu ‘Todt’

Kısa süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 krizinin etkisi, Formula 1 takvimini bir anda allak bullak eder. Televizyon yayınları ve sponsorlarla yaptığı anlaşmalar gereği yılda 15 yarışı tamamlamadığı takdirde önemli kayba uğrayacak olan F1 yönetimi, bazı ülkelerde bir kaç yarış yaparak bu işi çözmeyi planlar. 15 yarışın garanti olması adına takvime yeni ülkeler almayı da hedeflerler.

Ve Todt aracılığıyla F1 yönetimine yapılan başvuruya mart ortasında yanıt gelir; “İstanbul takvime alınıyor.”

İtalya ve Bahreyn yarışlarının arasında tam da yol güzargahında olan İstanbul böylece takvime girer.

Eren Üçlertoprağı bu noktada şunları söyledi; “Jean Todt, bizim amcamız gibidir. Türkiye’yi de çok sever. Örneğin Reina saldırısı sonrasında gelip, vefat edenleri anmak için çiçek bırakmıştı. Todt, Formula 1’in İstanbul’a dönmesi için çok uğraştı.”

Daha önce Türkiye’de katıldığı organizasyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki kez bir araya gelen ve tam bir Türkiye aşığı olan Jean Todt ile TOSFED işbirliği böylece ilk meyvesini vermiş olur.

Peki 26 milyon dolarlık yıllık ücret?

“Olağanüstü dönemlerde, olağanüstü anlaşmalar olur” söylemi burada devreye girer. Yine TOSFED Başkanı’ndan öğreniyoruz ki; İstanbul’un takvime girmesi karşılığında bırakın 26 milyon doları, oldukça sembolik bir rakamın haricinde Türkiye’nin cebinden para çıkmaz.

Alternatif takvim var

“Formula 1’in Türkiye’ye geri dönmesinde Cumhurbaşkanlığı’nın himayesi, Covid-19 ile olan mücadelede sağlık sistemimize güven duyulan güven ve FIA ile olan ikili ilişkiler çok önemli bir rol oynadı” diyen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, şu bilgileri paylaştı:

“Pandemi yüzünden Şubat 2020’de ilk takvimde yer alan Avustralya, Çin, Hollanda, Vietnam, Monako, Fransa, Kanada, Azerbaycan, Singapur, ABD, Japonya, Brezilya ve Meksika’daki yarışların iptali üzerine şampiyonanın imtiyaz hakları sahibi olan FOWC, alternatif takvim oluşturmak durumunda kaldı. Hatta FOWC yönetimi bu sene ülkelerden aldığı normal yıllık bedellerden büyük oranda vazgeçerek, yarışı yapabilecek yeni şehirlere bakmaya başladılar. Nitekim oluşturulan yeni takvimde Avusturya, İngiltere ve Bahreyn gibi ülkelerin ikişer yarış yaptı. Yeni takvimde; Türkiye dışında, Avusturya, Macaristan, İngiltere, İspanya, Belçika, İtalya, Rusya, Almanya, Portekiz, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yarışlar yapılıyor.”

850 kişiyle yarışa hazır

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporu organizasyonu olan Formula 1’in 12-15 Kasım’da düzenlenecek olan İstanbul ayağında, aralarında Ferrari, Mercedes, Renault gibi markaların da bulunduğu 10 takım adına, 14 farklı ülkeden 20 sürücü yarışacak.

Yarış pandemi sebebiyle seyircisiz olacak. Yarışacak takımlarla birlikte İstanbul, Formula 1 için yaklaşık 2 bin yabancı misafiri ağırlayacak.

Daha önce olduğu gibi F1 İstanbul’un ticari ve pazarlama kısımları İstanbul Park yönetimi, sportif çalışmaların tüm koordinasyonu ve yönetimi ise TOSFED tarafından üstleniyor. Dolayısıyla TOSFED, yarış öncesinde 850 kişilik ekibiyle pisti devralacak ve milyonların gözü haftaya İstanbul’da olacak.