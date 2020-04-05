KORONA NOTLARI/ 19 Bugünler geçer, 'kalpleri' kazanan marka hatırlanır

Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok sektörde işler yavaşladı hatta tüm dünyada satışların durma noktasına geldiği iş kolları var. Şanslı olan kimi markalar teknoloji desteğiyle işlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle hizmet ve üretim sektörlerinde kaygılı bir bekleyiş var.

Bununla birlikte işlerin ciddi ölçüde yavaşladığı alanlardan biri de reklam dünyası.

Milyar dolarlık bütçeleri kontrol eden ve markaların müşteriyi kalbinden yakalaması için son derece yaratıcı kampanyalar hazırlayan bu sektör, virüsün etkisini oldukça sert hissediyor.

Elbette önceki krizler gibi bu salgının neden olduğu kriz de ilelebet sürmeyecek.

Tüm dünya korona belasını üzerinden atar atmaz, hayat normale dönecek. İşler eskisi gibi açılacak. Markalar canlı, cıvıl cıvıl reklamlarıyla dört bir yerde boy gösterecek. Umudumuz virüs salgının etkisini gösterdiği şu dönemdeki tahribatın yok edici olmaması, en az hasarla bugünlerin atlatılması.

‘Sosyal izolasyon’ vurgulu

Kovid-19 virüsü moralleri bozdu. Hayatı da bazı yerlerde durma noktasına getirdi. “Evde kal” çağrılarıyla harcamalar şu günlerde ağırlıklı olarak temel ihtiyaç ürünlerine yöneldi.

Buna karşılık sadece bugünleri değil geleceği de düşünen markalar, müşterisiyle iletişimini koparmamak için yine etkili ve yaratıcı reklam kampanyalarına imza atmayı sürdürüyor. Virüsle birlikte öne çıkan konuların başında hiç şüphesiz sosyal izolasyon konusu geliyor.

Reklamlara bakıldığında bu durum markaların dikkatinden kaçmış değil.

Hazırlanan reklamların çoğu da işte bu harekete hitap ediyor.

Korona Notları’nın bu bölümünde yer alan alttaki fotoğraflar bunun göstergesi.

Olmazsa olmazı “güvenlik” olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, iddialı bir söylemle, müşterilerini yollara çıkmamaya davet ediyor; “Eğer güvende olmak istiyorsanız, Volvo sürmeyin. Güvenliğiniz için evde kalın.”

Kıyafetleriyle moda dünyasını peşinden sürükleyen İspanyol devi ZARA, “Sosyal mesafeye saygı gösteriyoruz” diyerek, internet sitelerinin açılış ekranında, dört harften oluşan logosundaki harfler arasına mesafe koyuyor.





İsveçli mobilya devi Ikea, markasının alametifarikası olan iki özelliği kampanyasına yansıtıyor. Sadelik ve kullanıcıların kendilerinin yaptığı montaja vurgu yapan marka, hazırladığı çizim ile kapıları kapatıyor ve "evde kal” söylemini yineliyor.

Fast food devi Burger King, restoranlarında asılı olan “Whopper’ın Yuvası” sloganının üzerini çizerek, “Evde kal” çağrısına katkı yapıyor.

Alman panzeri Mercedes, evin garajından bakan ve yollara çıkmayan otomobiliyle; “Güvende olmak için lütfen evde kalın. Bu dönemde biz de sosyal mesafeyi kolaylaştırmak için sizlerle, sosyal medya aracılığıyla bilgi paylaşacağız” diyor.