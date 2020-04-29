Korona notları 43 | Da Vinci salgına çözüm önermiş

Korona salgını hepimize bir şeyler öğretti.

Bu kötülüklerin bitmesinin ardından çıkartacağımız dersler olacak.

İş yapışımızda, hayata bakışımızda, yaşantımızda, seyahat ve tatillerimizde çok önemli değişiklikler olması muhtemel.



Yaşananlar bizler için yeni olsa da, dünya için pek öyle değil.



İnsanlar tarih boyunca salgınlardan etkilenmiş. Her seferinde de birtakım değişiklikler yapmaya çalışmış.



Değişim çabaları çoğunlukla hayata geçirilememiş yani krizler biter bitmez eski alışkanlıklar sürdürülmüş olsa da, en azından tarihteki kayıtlarda yerini almayı başarmış.



Bunun en ünlü örneklerinden biri; Rönesans’ın en ünlü isimlerinden Leonardo Da Vinci’dir.

Domingo yayınlarından çıkan Walter Isaacson’un Leonardo Da Vinci adlı biyografisinde; bu konuda önemli ipuçlarına yer verilir.





Leonardo Da Vinci’nin “Milano” şehir planı.



Yeni şehir planı

Ressam olmanın dışında, meraklı bir bilim adamı, mühendis ve mimar olan Leonardo; İtalya’yı kasıp kavuran ve nüfusun üçte birini öldüren hıyarcıklı vebanın şehirlerin sağlıksız koşulları nedeniyle yayıldığını tespit etmişti.



Ve bir şehir mühendisi olarak; insanların çok daha sağlıklı koşullarda yaşayacakları ideal şehirler tasarladı.



Vebanın kalabalık ve birlikte yaşamaktan yayıldığını anlayan Leonardo, şimdiki zamanda, modern salgında da ağır yara alan Milano’yu tek bir şehir yerine, sıfırdan kurulacak 17 bölgeye yerleştirdi.

Hayal ettiği şehir iki katlı olacaktı.

Üst katta güzellik odaklı tasarımlar ve insanlar bulunacak; alttaki gizli katta ise kanallar, temizlik işleri ve lağım sistemi yer alacaktı.



Peki hayata geçirilseydi!

Ne yazık ki, Da Vinci’nin pek çok projesi gibi salgın tasarımlı şehir tasarımları da hayata geçemedi.

Oysa planları kısmen uygulanmış olsaydı, kalabalık şehirlerin yapısı dönüştürülebilir ve belki de salgınların neden olduğu kayıplar azaltılabilirdi.



Dünyanın en çok “Mona Lisa” ve “Son Akşam Yemeği” -The Last Supper- tablolarıyla tanıdığı Leonardo Da Vinci, 500 yıl öncesinde sorunun temelini görmüş ve bir çözüm önermişti.



Acaba 2020 yılında biz, yeni çözümler üretip hayata geçirebilecek miyiz?



İnsanlığın geleceği bu sorunun cevabına bağlı.