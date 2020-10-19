Rusya’da tozu dumana katıyor

Moskova-Sibirya hattında 900 milyon dolarlık üç proje alan Limak; soğuk hava ve pandemiye karşın; Türk mühendisliğinin en kaliteli işi çıkaracağını bir kez daha gösteriyor

Korona salgını dolayısıyla tüm dünyada ekonomik aktivitelerde ve yatırımlarda büyük durgunluğun yaşandığı 2020’de, Limak Rusya’da atağa kalktı.

Moskova’dan Sibirya’ya uzanan coğrafyada art arda büyük çaplı projeler alan ve inşasına başlayan grubun attığı üç imzanın toplam büyüklüğü 900 milyon dolara karşılık geliyor.

Alınan projeler Omsk’ta buz hokeyi salonu; Ufa’da tünel, köprü ve otoyol; Moskova’da ise konut projesi olarak sıralanıyor. İlk iki projede Limak-Marashstroy ortaklığı var, konut projesini Limak üstlendi.

Limak aldığı bu yeni projelerle, son beş yılda Rusya’da 1.6 milyar dolarlık büyüklüğü yakalamış durumda.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Rusya pazarına iddialı girdiklerini belirtirken, hızlı büyüme adına çaba sarfettiklerini ve kısa sürede 2 milyar dolar barajını aşmayı planladıklarını söyledi.

Bir grup gazeteciyle Sibirya’da Omsk, Rusya’da Ufa-Moskova seyahatine çıkan Özdemir, “Pandemi döneminde Rusya’da ardı ardına müjdeleri aldık. Hedefimiz aldığımız işlerimizi hızla tamamlamak ve portföyümüze yeni projeleri eklemek. Devletimizin Rusya’da hem ticari hem siyasi anlamda çok önemli ilişkileri var. Rusya devlet başkanıyla bizim devlet başkanımızın ilişkilerinin çok sık görüşmeler yaparak sorunları rahat bir şekilde çözdüklerini görüyorum. Bu bizler için çok büyük bir pozitif etki yaratıyor” dedi.

‘İyi imajı koruyacağız’

“Rusya çok büyük ve devamlı yatırım yapan bir ülke” diyen Özdemir, şöyle devam etti: “Türk müteahhitleri burada çok etkililer. Buralara geldiğimiz zaman Türk istihdamına ve ihracatına destek oluyoruz. Burada çok başarılı işadamlarımız var. Biz de bunlardan biri olmak istiyoruz. Biz 2015’te bu pazara girdik, pay almaya çalışıyoruz. Bence zamanında girdik. Rusya’da bir Türk işadamı markası var. Bu iyi imajı korumamız lazım. Rusya’da 4 havalimanı bitirdik. 5’inciyi yapıyoruz. Bu sayının 10’a çıkacağına inanıyorum.”

Türkiye önde gidiyor

Grubun şu an iş yaptığı ülke sayısının 15 olduğunu anlatan Özdemir, “Afrika’da 3 noktada varız. Mozambik, Fil Dişi Sahili, Senegal. Pandemi döneminde Rusya’da 3 anlaşma imzaladık. Kuveyt’te de bir sözleşme imzaladık. Ama Türkiye’de Çanakkale Köprüsü, Yusufeli barajı’nı düşündüğümüzde hala Türkiye’deki işlerimizin büyüklüğü yurtdışının önünde” diye konuştu.

Yeni proje yolda

Limak, Rusya’nın Türkler tarafından inşa edilen ve yükselen kulelere ev sahipliği yapan Moscow City bölgesinin yanı başındaki arazide Headliner isimli büyük bir konut projesinin inşasını üstlendi. 150 milyon dolarlık projede 11 blok yer alıyor, en yükseği 53 katlı olacak.

Limak Rusya Ülke Müdürü Emre Özat, “Başta yine bu bölgede olmak üzere Rusya’da yeni gayrimenkul projelerini almak için görüşmelerimiz sürüyor. Büyüme adına önümüzde ciddi fırsatlar var” dedi.

‘Bankalarımız büyük bir şans’

Türk ekonomisini değerlendiren Nihat Özdemir, “Bizim için en önemli şey bankacılık sektörünün ayakta olması ve iş dünyasına destek olmasıdır. En sağlam yapıya sahip kurumların başında bankacılık sektörü geliyor. Hem devlet bankalarımız hem özel bankalarımız Türk özel sektörüne destek verdiler ve devam edeceklerini de söylüyorlar. Bu bizim için bir şans. Bizim şu ana kadar herhangi bir ödeme planını değiştirmek üzere bankalardan bir talebimiz olmadı” dedi.

28 yıllık projeyi ‘Limak’ bitirecek

Limak’ın Ufa’da aldığı projenin başlangıcı 1992’ye dayanıyor. O tarihte ihale edilen, 2007’de yeniden inşasına başlanan sonrasında bir kez daha duran tünel-köprü-otoyol projesi 2020 ile birlikte Limak’a teslim edildi. Projeye şubat ayında başlandı, teslim tarihi Eylül 2023.

“1.2 kilometrelik tünel, 470 metrelik çelik köprü, 2.2 kilometre viyadük, 12 kilometre otoyol olmak üzere toplamda 15.8 kilometrelik bu zorlu projenin bedeli 550 milyon dolar. Projemiz yap-işlet-devret modeli. Ülkenin ana taşımacılık güzergahındaki yoldan 35 bin araç geçmesi planlanıyor” dedi.

Yarım kalan tünel eski teknolojiyle tasarlanmış bu yüzden yeni sisteme adaptasyonu yapılacak. Bu iş için Türkiye’den gelecek tünel ekibi bekleniyor. Ardından tünelin hızla inşasına başlanacak. Köprü ve otoyol için çalışmalar da başlamış durumda. Proje için kesilen ağaçlar adına idareye 2 milyon dolar ödenmiş, bu para ağaç dikimine ayrılıyor. Çevre adına da nehre yılda büyüklüğü en az 10 santimlik 190 bin balık Limak tarafından salınacak.

Sibirya Şahini Türklere emanet

Omsk’ta inşası süren proje 12 bin kişilik buz hokeyi salonu. Bundan 10 yıl önce inşa edilen ama yapım hataları yüzünden kullanılmayan salonun yerine inşa ediliyor. Rus enerji devi Gazprom’un rafineri üslerinden biri olan şehirde, buz hokeyine ilgi büyük. Zaten işveren de, şehrin takımı olan Avangard’ın (Takımın amblemi şahin) sahibi olan Gazprom.

Limak-Marashstroy Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Atalay Gülseren, “Proje büyüklüğü 200 milyon dolar. Şu anda inşaatta 520 kişi çalışıyor, zirve noktada 1.080 kişiye ulaşılacak. Zemin zayıf olduğundan proje için 14 metre boyunda 4.200 kazık çakılıyor. Bu yolla hatalı imalat yapılan ilk inşaattaki yanlışların önüne geçilecek” dedi.

Ülkenin ikinci büyük salonu için çalışan mühendislerin büyük çoğunluğu Türk. Aralık 2022 sonu düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na yetişmesi planlanıyor. Daha önce yarım kalan Mersin stadyumunu tamamlayan Limak için bu iş grubun ikinci spor yatırımı oluyor.