Take off* zamanı!

Pandeminin etkisini atlatmak adına yoğun mesai harcayan THY, üst seviye önlemlerin alındığı güvenli uçuşlarla dünya genelinde 198 noktaya uçuyor





Koronavirüs neredeyse tüm sektörlere olumsuz etki yaptı. Bununla birlikte “Pandeminin en ağır darbe vurduğu alan acaba hangisi?” denildiğinde ‘havacılık’ akla gelen ilk sektör durumunda. Bu yüzden birçok ülke, bayrağıyla özdeşleşmiş havayollarını ayakta tutmak adına mali destek paketleri açıkladı. Pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte son iki aydır, tüm dünyadaki havayolu şirketleri önce iç hat uçuşlarıyla emekleme, arıdından dış hat seferleriyle birlikte de ayağa kalkma planları yapıyor.











Pandemi etkisini üzerinden atmak için yoğun mesai harcayan Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarla birlikte ardı ardına birçok ülkeye uçuş yapmayı sürdürüyor.



Otoritelerden onay

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yapılan titiz çalışmaların sonucunda tüm önlemlerin alındığı güvenli uçuşlarımızla dünyada 198 noktaya uçuyoruz” diyor.











Özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönünde yaşanan hareketlilik, gelecek adına umut göstergesi. Bu noktada eylül ayı trafiğiyle ilgili veriler, önümüzdeki dönemde THY’de mesainin artacağına işaret ediyor.



İngiltere ile ABD hareketli



THY’nin eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşları ilgili bilgilere bakıldığında şu noktalar öne çıkıyor...



Yurt içinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa gibi önemli şehirler olmak üzere toplam 41 destinasyona uçuluyor.



Yurt dışında ise 92 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor.



ABD’de Los Angeles, San Francisco, Houston, Chicago, Atlanta, Miami, Washington, New York ve Boston olmak üzere 9 destinasyona, Kanada’da Montreal ve Toronto olmak üzere 2 noktaya uçuşlar başladı.



Los Angeles’a haftalık 5 uçuş, San Francisco’ya 4 uçuş, Houstan’a 2 uçuş, Miami’ye 4 uçuş, Atlanta’ya 3 uçuş, Washington’a 5 uçuş, New York’a 7 uçuş, Boston’a 3 uçuş, Chicago’ya 7 uçuş planlandı.



İngiltere’de haftalık olarak Londra Heathrow Havalimanı’na 21, Gatwick Havalimanı’na 7 uçuş, Manchester’a 7 uçuş ve Birmingham’a da 4 uçuş olarak plan yapıldı.



Almanya’da haftalık olarak Köln’e 7 uçuş, Düsseldorf’a 14 uçuş, Frankfurt’a 14, Hanover’a 7 uçuş, Hamburg’a 11 uçuş, Munich’e 11 uçuş, Nurnberg’e 4 uçuş, Stuttgart’a 9 uçuş, Berlin’e 11 uçuş olarak planlandı.

Ortadoğu’da 11 ülkeye, Asya ve Uzakdoğu’da 18 ülkeye; Avrupa’da 34 ülkeye eylül ayında uçuş planlaması hazırlandı.



Afrika kıtasında toplam 27 ülkeye eylül ayı içinde uçuş planlaması yapılmış durumda.

Londra gaza bastı





Pandemi öncesi THY; İngiltere yönüne, Londra Heathrow havalimanı dışında Gatwick’e sefer yapıyordu. Şimdi buna bir de Londra’nın kuzeyinde yer alan Stansted Havalimanı eklendi. Bu yeni rotaya Anadolu Jet uçuşları başladı. Böylece THY, Londra‘ya artık üç koldan uçar oldu. Heathrow’a günde üç sefer yapılıyor ve bu seferlerden ikisi geniş gövdeli uçakla gerçekleşiyor.









THY Londra Müdürü Celal Baykal, 11 Haziran’dan bu yana THY ve Anadolu Jet uçakları ile gerçekleştirilen seferlerle sadece İstanbul Londra arasında 80 bine yakın yolcu taşındığını belirtiyor. Yolcuların çoğu Londra’dan İstanbul’a gelmiş. Doluluk oranlarının hızla yükseldiğini anlatan Baykal, şöyle devam ediyor: “Haftada 14’le başlayan seferlerimiz bugün haftada 65’e çıktı. Bu sefer sayısı ilk gün yaptığımız seferlerin 5 katı. Avrupa’daki diğer ülkelerin kısıtlamaları bizim Londra’daki kapasite artışımızı hızlandırdı. Uzun yıllar sonra ilk kez Londra’nın üçüncü havalimanı Stansted’e de uçuyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan bu uçuşları Anadolu Jet gerçekleştiriyor ve doluklar çok iyi.”

Baykal ayrıca, Londra’dan Antalya ve Dalaman’a yapılan seferlerde de istenene yakın dolulukların yakalandığını hatırlattı. Bununla birlikte THY, İngiltere’de, Manchester ve Birmingham’a da uçuşlara başladı.

*Havalanma