Türkleri yatırım aşkı kurtarır

Türkiye için Türkiye için kriz kavramı aslında pek yeni değil. Ancak bu kriz ne bize özel, ne de direkt ekonomi ile ilgili... Bu bir “sağlık” krizi. Tüm dünya önce korona belasını yenecek sonra işe koyulacak. Türkiye avantajlarını bu yeni dönemde iyi kullanmalı

Türk iş alemi korona krizi günlerinde, bir yandan geçmişin muhasebesini yaparken, diğer taraftan da gelecekteki yatırım planlarını gözden geçiriyor. Son dönemde video platformlarda görüştüğüm isimlerin ortak görüşü, bir an evvel salgının bitmesi ve işlerde, yatırımda tam gaz yola devam edilmesi yönünde. İşte o zaman Türkiye’yi kimsenin tutamayacağına inanç tam.

***

Astay Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak; “Kovid-19 krizi sadece bizim ülkemizin sorunu değil, tüm dünyada her yerde aynı şiddette hissediliyor. Bu yüzden tek başına bizim iyi olmamız da yeterli değil, müşterilerimiz iyi olacak ki, bizim işlerimiz de düzelsin ve iyi olsun. Dolayısıyla öncelik bu sağlık krizinin bir an evvel bitmesinde. Sonrasında bu krizi aşarız.”

***

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “Dünya çapında işler yavaşladı. Daralma kaçınılmaz. Ancak, dünyada dolaşan büyük paralar günün sonunda bir yerlere gidecek. Artık faiz refah yaratmıyor, büyüme getirmiyor. Bu yüzden, bu paralar yatırıma gitmeli. Bu noktada da sağlanacak güven ile Türkiye, Batılı ülkelerden sermaye ve yatırım çekmeyi başaracaktır. Bizimle birlikte Hindistan, Afrika ülkeleri ve Ortadoğu’da fırsatlar çok.”

***

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Türkiye attığı adımlarla bu krizden çok hızlı da çıkabilir, bu yaşananlar çok da uzayabilir. Krizlerde ne kadar tecrübeli olsak da, hala öngörü noktasında ciddi belirsizlik hakim. Toparlanma yıl sonunu da bulabilir, 2021’in sonlarını da. Dolayısıyla ülke olarak aynen sağlıkta olduğu gibi planlı bir stratejiyle, dış kaynakları çekecek, güveni tesis edecek bir yapıda hareket etmek gerekli. Normale dönüş süresini bu aksiyonlar belirleyecek.”

***

Turkcell CEO’su Murat Erkan, “Yaşanan koronavirüs krizini fırsata çevirmek mümkün. Türkiye’nin önünde müthiş fırsatlar var. Hızlı çözüme ulaşırsak, yurtdışından ciddi yatırımcı çekmeyi başarabiliriz. Önümüzdeki 6 ayı altın fırsatlar olan bir dönem olarak görüyorum.”

***

Denizbank CEO’su Hakan Ateş, “Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi korona krizinde biz dizi önlem aldı. Para ve maliye politikaları bu anlamda şu ana kadar etkili oldu. Bunun yurtdışı fonlama ile desteklenmesi gerekiyor. 1994, 1998, 2001, 2008 krizleri... Türkiye geçmişte yaşadığımız her krizde beni şaşırttı. Umarım bu kez de öyle olur.”

***

Gürallar Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “İnşaat, turizm, seramik, 3 farklı sektördeyiz. Kovid-19 salgını günleri boyunca otellerimiz kapalı kalmış durumda ama diğer işlerimiz hiç durmadı. Turizmde de yarın açılacak gibi hazırız. Yatırımlarımız da sürüyor. Sapanca’da ikinci otel ile Antalya’da yeni otel yatırımızda aynı hızda ilerliyoruz. Yılın ikinci yarısından umutluyum.”

***

Mercedes Koluman Genel Müdürü Altuğ Erciş, “Türkiye’de 55 yıllık bir grubuz. Ve biz krizlere karşı tedbrileri çabuk almakta o kadar ustalaştık ki, hemen yeni döneme ayak uydurduk. Devletin attığı adımlar, diğer ülkelere göre hızlı, içi dolu ve efektifti. Otomotiv zaten sıkıntılıydı ama bu yılın 2019 rakamlarında bitmesini bekliyorum. Biz dört yeni ileri teknoloji destekli showroom yatırımı planımızdan vazgeçmedik, büyümeye devam edeceğiz.”

***

NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol, “Yurtdışından getirdiğimiz uluslararası sermaye ile Tuzla’da 150 milyon dolarlık data center yatırımını hayata geçirdik. Yaşanan koronavirüs krizi bize gösterdi ki, gerek yerli bulut teknolojilerine yatırım gerek Türk mühendis istihdamımız ne kadar doğru imiş. Türkiye’ye ve yerli teknolojilere yatırıma devam etme kararlığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bir sonraki yatırım için planlarımızda Ankara yer alıyor.”

***

Fenix Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, “Antalya’da gayrimenkul tarafında işler pek durmuş değil. Özellikle İstanbul, Ankara ve Avrupa ülkelerinden ciddi talep alıyoruz. Bu dönemde Konyaaltı bölgesinde 200 milyon TL yatırımla büyük ölçekli karma projemizi başlattık. İnşaat aşamasına geçildi, örnek daireler hazır. Almanya’da da yatırıma bu dönemde başladık.”

Yaşadığımız bu kötülükler bitecek; sokaklar, mağazalar, şehir, bayram sonrasında yine o eski neşesini bulacak.