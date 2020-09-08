 Seyahat için en sevdiğin mevsimdeyiz: Sonbahar

Yazın o kabus sıcağı yavaş yavaş çekiliyor. Şehirlerden bile kalabalık olan tatil beldeleri, plajlar sakinliyor.

Rahat rahat tatil yapmak, uygun bütçeli gezmek ve gerçekten iyi hizmet almak istiyorsanız ilkbahar ve sonbahar ayları şahane.

Bu aylarda en sevdiğim yerlerden biri de Bozcaada. Tam da bu nedenle üç gün üç gece dur durak bilmeden gezdim, Ada’da girilmedik mekan, adım atmadık sokak, otel bırakmadım. Yetmedi. Ne var ne yok hunharca yedim ve size bu güzel rehberi hazırladım :)

Şimdi sizleri; aşk acısına, patron vırvırına, iş yoğunluğuna ilaç gibi gelecek Ada yazımla başbaşa bırakıyorum.

(Bozcaada, büyüklük bakımından Marmara Adası ve Gökçeada’dan sonra gelir. Bağlı olduğu Çanakkale’ye 45 km, en yakın belde Geyikli’ye ise 6 km mesafede)

YEME İÇME:

Asma6 Bozcaada:

Ada’ya her gittiğim de ille de uğradığım restoranların başında geliyor Asma6.

Denizin üstünde ferah feza bir mekan. Ev sahibesi Esra gelen misafirlerle bizzat ilgileniyor.

Manzara nefes kesen güzellikteki Bozcaada Kalesi. Çalan müzikler sakin, hafif. Mutfak bal dök yala kıvamında.

Ben vejeteryan olduğum için deniz ürünlerinden yemedim ama mezeler gerçeeeekten on numara.

Tahinli bademli patlıcan ve çıtır kabak kızartması ise efsane.

Vahit’in Yeri:

Ayazma plajı sadece Bozcaada’nın değil, Türkiye’nin en güzel plajlarından. Burada çok sevdiğim bir restoran var. Vahit.

Plajın hemen üst tarafında kalan restoran Ada’da uzun yıllardır aynı kalitede hizmet veren mekanlardan. (Temmuz - Ağustos ayları için hiçbir işletmeye %100 kefil olamıyorum o da ayrı. Çünkü kapasitenin çok çok üzerinde talep oluyor)

Çılgın bir meze seçeneği var. Girit ezme, enginar, kabak çiçeği dolma, köpoğlu ve anne patatesi benim buradaki favorilerim.

Ada’m Bozcaada:

Rum mahallesindeki restoranların arasında minicik, dünyalar fevkaladesi bir dükkan. Siyah beyaz kareli örtüleri, kendileri için üretilmiş rengarenk meze tabakları, kaleye nazır ferah terası ve pırıllığı ile resmen bir yıldız gibi parlıyor. 2013 yılında canım Saada Delen tarafından açılan Ada’m tam bir balıkçı değil aslında. Deniz mahsülleri bistrosu demek daha doğru olur :)

Ada’da kaldığım süre boyunca mezelerine ve sarımsaklı patatesine resmen dadandım.

Balık tantuni, ada kalamarı, şarap soslu midye mönüdeki yıldız ürünlerden. Ben vejetaryen olduğum için bunları deneyemedim.







Madam Niça:

Fevkalade bir gizli bahçe. Kocaman mavi kapısını insanın yüreğini hop ettiren kıpkırmızı güller sarmış.

Burası 1800’lerin sonunda inşaa edilmiş bir şarap mağazasıymış. Zamanla çatısı çökmüş ve muhtemelen kargaların getirdiği tohumlarla büyüyen koca bir incir ağacının olduğu bir bahçe haline gelmiş.

Ev sahibeleri Saada ve Oya burayı çok güzel bir ada lokaline çevirmişler. Adını da Dominica Yusufidis'in anısına Madam Nica koymuşlar. Bozcaada ve Kuzey Ege mutfağından yorumlanan yenilikçi ada mutfağı, ada şarapları, sadece lokal ürünlerle hazırlanan kokteyller insanın aklını başından alacak türden.

Adada Lokanta:

Bozcaada’da ev yemeği yiyebileceğiniz şirin, pırıl bir lokanta. Her gün 10 - 15 çeşit yemek çıkıyor. Yemeklerin çoğu etli.

Vegan ve vejetaryenlere pek uygun değil. Bazen etsiz yemek çeşitlerinden de oluyormuş. Denk gelirseniz ne mutlu. Ben yakalayamadım.

Arkadaşlarım ne var ne yok yerken ortama, ev sahiplerinin ilgisine ve temizliğe not verdim. Hepsi pekiyi :)

Coffee Shelter:

Ada’da açık ara en sevdiğim kahveci. Konsepti (mimarisi) fevkalade.

Burası her dakika tepene gelip ‘ne içersin’ diye sorulan bir mekan değil. Tam da bu nedenle rahat edilesi bir yer. Ortam iyi. Çalışanlar cool. Kahveleri şahane.

KONAKLAMA:

Amaranda

Ada’nın en tatlı otel - evlerinden. Mor salkımların gölgesinde küçümen bir bahçesi var. Burası aynı zamanda ev sahipleri Mustafa ve Özlem’in evi. Oturma odaları lobiniz, misafir odaları odanız. Böyle kafadaysanız çok mutlu olacağınız bir butik otel. Bir nevi onlara misafirliğe gitmiş oluyorsunuz.

Ana binada beş odası var. Ben en çok deniz manzaralı teraslı odasını sevdim.

Evreka

Ada’nın en güzel sokağında ruhu geçmişten, kendisi yeni harika bir otel… Otelden ziyade bir ada evi. Özel döküm yer karoları mı istersiniz, özel bastırılmış duvar kağıtları mı, elle boyanmış kapı kulpları mı, tığ içi dantel perdeler mi…

Bir “anneanne evi” yaratma fikriyle yola çıkmışlar. Bütün detaylar ona göre seçilmiş. Bir otelden ziyade cana yakın, ruhu olan bir yuva çıkmış ortaya. Elbette çağdaş tüm konforlar mevcut ancak alışılagelmiş otel klişeleri yok. Gelen konuklar aynı evin içinde yaşayan aile fertleri gibi hissetsin istemişler… Galiba da başarmışlar…

Bertiz Hotel Bozcaada

Adanın güney batı ucundaki meşhur Habbele koyunun içinde konumlanmış olan Bertiz, pansiyon otellerden çok farklı bir hizmet sunuyor.

Burası devasa bir turizm fabrikası olmadan da lüks ve gusto sunulabileceğinin güzel bir örneği. Araziye ev ev yayılan yapılar gayet şık. Yerel mimariye saygıda kusur edilmemiş. Bir köşesine küçük bir kilise/cami veya ilkokul kondurulsa nerdeyse bir köy havasında olacak.

Buna karşın restoran ve havuz bölgesi son derece “elit”. Manzara uçsuz bucaksız Ege Denizi. Herkese yetecek kadar geniş ve şık bir oturma alanı oluşturmuşlar.

Otelin havuzunda deniz manzarasına karşı yüzmek muhteşem. Ama Habbele'nin berrak denizine girmek isteyenleri deniz kenarında bir iskele ve özel plaj da bekliyor. Tesiste sauna, jimnastik salonu ve masaj hizmeti de veriliyor.

Ela Tenedos

Tenedos, Bozcaada’nın eski ismi. Ela ise Rumca’da “gel” demek. İnsanları tatlı bir şekilde davet ediyor.

Otel, kale ve liman manzarasına hakim bir noktada. Tepede gibi görünüyor ama çarşıya sadece 3 - 5 dakika uzakta.

Odalar geniş ve kullanışlı. Son derece zarif ve zevkli mobilyalarla döşenmiş.

Nar Ada Evi

Adanın merkezinde eski, güzel bir Rum evi. Adını bolluk, bereket, beraberlik getirsin diye Nar koymuşlar.

Ev sahibi mimar Kemal bey, 25 yıllık birikimini ve adaya olan aşkını bu nefis evde dile getirmiş. Önce bağ eviyle başlamışlar. Sonra Ada’nın merkezindeki bu güzel evi alıp, yenilemişler.

Bir çok yerde narlı objeler görmek mümkün. Toplam 5 odası var. Hepsi yüksek tavanlı, geniş ve ferah. Hemen altında dışarıya da açık Nar Kafe var.

Bozcaada önerilerim elbette bir yazı ile bitmeyecek. Haftaya rehberin devamı geliyor.