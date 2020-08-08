CHP’de kafalar hepten karışık

CHP’den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce’den henüz yekten doğrulama ya da yalanlama yok. Ama olası partinin zamanı, merkez üssünden kurucularına dek detaylar tam gaz. Hatta alacağı oy oranına dönük anketler ya da hangi kesimin oylarını çekeceğine dönük öngörüler de söz konusu. Örneğin deniliyor ki; CHP’den bir iki puan alabilir. Kemik oyu alamaz ama şu olabilir CHP’den zaten kopmuş olan İYİ partiye ya da HDP’ye giden insanlar İnce’ye dönebilir. Bir de CHP’den kopmuş evinde oturup sandığa gitmeyen insanlar gidebilir. Yani 3- 5 puanı bulabilir Muharrem İnce. Dolayısıyla da bugün ilk toplantısını yapacak CHP’nin yeni Parti Meclisi gibi sokaktaki partililerin de, yani CHP’de herkesin kafası hepten karışmış durumda. Çünkü kime sorsan söz birliği etmişçesine şunu söylüyor:

“Bir yanım Muharrem İnce bu partiden ayrılmaz akıllı adamdır bu işin yürümeyeceğini bilir, partiyi bölmez diyor, Bir yanımda Muharrem Bey artık CHP’de yapamayacağını anladı boşuna zaman geçirmeyeyim hiç olmazsa bir adresim olsun istiyor diye düşünüyor. Veya bu kadar süre kendini tartıştırması ve herhangi bir açıklamayı doğrudan kendisinin yapmaması pazarlık ihtimalini akla getiriyor.”

Nasıl yani diye sorulduğunda da devam ediyorlar:

“Muharrem İnce’nin in yaptığı akıl karı değil ama sonuçta partiye zarar verir. Herkes Muharrem Bey’e baskı yapmaya çalışıyor ama bir yandan da genel merkeze baskı yapıyor insanlar. Siz SP’nin yüzde 1’ine bile muhtaç olduğunuzu bildiğiniz için onlardan koparamıyorsunuz, Babacan’ın partisine göz kırpıyorsunuz, dolayısıyla kendi evladınızın sizden ayrılmasına göz yumamazsınız. Yüzde 1-2 bile koparsa büyük rakamdır oturun masaya bir konuşun diye zorluyor. Yani Muharrem İnce kazan kazana oynuyor kendi içinde ve tutarlı. Diyor ki ben parti kurma konusu bir tartışılsın ve kamuoyu gitsin CHP’ye baskı yapsın, CHP’de bizim Cumhurbaşkanı adayımız sensin ya da gel kardeşim ne istiyorsun CHP içinde biz senin önünü açalım der mi acaba diye bir şey yapmış olabilir, bu olursa Muharrem İnce kazançlı çıkar. Eğer bu dahi olmaz ise zaten Muharrem İnce’nin parti içerisinde bir yaşam bulma şansı yoktur hiç olmazsa kendi partimi kurarım bu sefer 50+1 noktasında olmazsa pazarlık payım olur kendi siyasetimi yürütmeye çalışırım diye bir düşünce içerisinde olabilir...”

Gerçekten olabilir mi, şu ana dek doğrudan tepki vermeyen CHP Genel Merkezi, İnce ile pazarlık yapar mı? Gitme kal der mi? Sinyaller daha çok aksi yönde gibi olsa da CHP’nin akil isimlerinin düşüncesi şöyle:

“Niye yapmasın yüzde 1’in altında oyu olan SP ile konuşup kendi listelerinden milletvekili adayı gösteriyor. Şimdi Muharrem İnce’ye zaman ayırmalı, buna da pazarlık değil uzlaşı diyelim. CHP hiçbir evladını kaybetmemelidir. Muharrem İnce’yle de uzlaşmalıdır. Fakat Muharrem İnce’yi bu noktaya getirmiş olan parti içindeki sıkıntıları da masaya yatırmalıdır. Yani Muharrem İnce’nin tartışıldığı bir ortamda parti bana ne kardeşim ben işime bakarım diyemez. Oturup Muharrem İnce niye bu duruma geldi, ne eksiklik var deyip parti içi demokratik kanalların yeterince açık olmadığını görmeli ve bunun içinde bazı önlemler almalıdır. Örneğin Cumhurbaşkanı adayımızı bütün üyeleri katıldığı bir ön seçimle belirleyeceğiz demek Muharrem İnce için yeterlidir. Asla buna hayır demeyecekler ve hiçbir yere de gitmeyecektir. Ama bunu tüzüğe yazmak lazım. Eğilim yoklamasıyla belirlenir sözü Muharrem Bey İnce’ye yeter.”

Tabii bunların hepsi yine olasılık ya da öngörü tıpkı son bir haftada İnce hakkında tüm konuşulanlar gibi... Dolayısıyla da İnce’nin yekten varım diye ortaya çıkacağı ve CHP Genel Merkezi’nin suskunluğunu bozacağı ana kadar yeni partiyle ilgili söylenenlerin, yazıların hepsi flu, net olan tek şey CHP içinde zaten var olan sıkıntının daha da ete kemiğe bürünmesi...