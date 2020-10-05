Mafya ve terör ülkesi Ermenistan

Ekonomik sıkıntıları nedeniyle güçlükle ayakta duran, sınırlarını dahi Rusya’nın koruduğu Ermenistan boyundan büyük işlere kalkışınca gereken dersi aldı... Ermenistan hedeflerini tek tek imha eden Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor. Dolayısıyla Ermenistan şokta, iyice köşeye sıkışan Başbakan Paşinyan ise korkudan saçmalıyor. Filmi biraz geri saralım... Çok değil daha bir kaç hafta öncesinde Ermenistan’ın hayali işgalci politikasını daha da genişletmekti. Bu bağlamda da bir süre alçakça saldırılarla Azerbaycan’ı test etti. Bu arada Suriye’den, Irak’tan getirdiği PKK/YPG’li teröristleri işgal altındaki Dağlık Karabağ’a yerleştirdi. Dahası Lübnan ve Suriye’deki terör örgütü ASALA’yı da buraya taşıdı. Yani Ermenistan tam anlamıyla terörü, teröristi bir savaş metodu olarak kullanmak gibi kirli bir oyun içine girdi. Aslında buna teröre, teröristi destekleme faaliyetlerine daha da sarılma demek daha doğru. Çünkü Ermenistan’ın terörle olan bağı yeni değil çok eskilere dayanıyor. Nasılını eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Em. Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, anlatıyor:

“Ermenistan’ın terör bağı eskiden beri var. ASALA’dan sonra PKK’nın ortaya çıkması PKK içerisinde ASALA militanlarının, yani Ermeni teröristlerin bulunmasına yol açtı. Şu an terör örgütü içinde PKK adı altında Ermeni militanlar var. Bunlar üzerinde yabancı ülkelerin istihbarat örgütlerinin etkileri büyük. Onlar bir şekilde bunları buluyorlar ve Ermenilerin davalarına yardımcı oluyorlar. Yani Sevr’in yeniden hortlatılması, batı Ermenistan ve birleşik Kürdistan’ın kurulması hayali hâlâ devam diyor. Bu bize geçmişte kalmış gibi gelebilir ama bu hırslarını kullanarak batılılar ve diğerleri bunları teşvik ediyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da yani benim orada Alay Komutanlığı yaptığım 1994’lü yıllarda da bu böyleydi. Ağrı Dağı’nda bulunan PKK’lılar kış geldiğinde ya da sıkıştıklarında Ermenistan’a kaçarlardı. Ben Aras’tan geçişleri sırasında teröristlere defalarca ateş ettirmişimdir. Kaçan teröristler Dağlık Karabağ’a, işgal edilen 7 reyona özellikle de Laçin koridoruna yerleştirilirdi. Yine PKK’lılar İran’da Dambat kampı var oradan Ermenistan’a, Ermenistan’dan da Türkiye’ye gidiş-gelişler yaparlar. Yani terörle hep iç içeler.”

Bölgedeki PKK’lı sayısı belli mi?

“Rakamı bilmiyorum ama Türkiye’yi rahatsız edecek kadar var. O zamanlar bir ara çok daha fazlaydı şimdi yine var ve bunları Azerbaycan’a karşı devreye sokuyorlar. Yani o bölgede Azerbaycan’la savaşıyor olabilirler şu anda. Büyük ihtimalle daha evvel de savaştılar. Bu savaş sadece PKK’nın terörü değil; PKK aynı zamanda Ermenilerin genişleme ya da bölgeyi kontrol altına alma heveslerine de yardımcı oluyor. Sayı olarak bir şey söyleyemem ama bence epey vardır, Dağlık Karabağ’a yardıma giden en az bin kişiden söz edilebilir. Çünkü bunlar PKK’lı olmakla beraber etnik olarak da Ermeni’dir.”

PKK içinde çok sayıda Ermeni terörist var yani?

“Var hâlâ var. Bundan sonra ASALA tekrar ortaya çıkar mı? Olabilir. Yani PKK devam ederken bir taraftan ASALA da intikam bahanesiyle tekrar çıkabilir. Diaspora’daki Ermenileri etkilerler, Azerbaycan’ın harekatı ve Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında yer alması konusu tekrar Türkiye’yi ASALA’nın ya da diğer komitacıların hedefi haline getirebilir, PKK ile birlikte. O nedenle yurt dışında da olası patlama ve suikast gibi alçaklıklara dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu işin sonunda büyük ihtimalle Ermeniler zararlı çıkacaklar açık ve net gözüküyor. Ve bunun bir şekilde intikamına almak için Türk hedeflerini ya da Azeri hedeflerini seçecekler. Onun için MİT’in, polis teşkilatının, jandarmanın bu konuda çok dikkatli olması lazım...”

Teröristleri koruyup kollayan Ermenistan’ın aynı zamanda bir mafya ülkesi olduğunu da belirten Pekin devam ediyor:

“Birkaç mafya ailesi yönetiyor ülkeyi. Biliyorsunuz daha evvel adamlar Meclisi basıp dağıttılar, kendileri geçtiler başa. Kaçakçılık işleri, uyuşturucu, kara para aklama vs. her türlü kirli işleri yaparlar bölgede. Hatta Batum’a kadar uzanan ağları var. Rusya’da İran’da adamları var. Bana göre Ermenistan bir mafya devleti yoksa geliriyle gideri düzgün bir şeyi yok.

Şimdi bir de Soros devreye girdi, o da Ermenilerle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor.”

Özetle; bir yanda hak, hukuk, uluslararası anlaşmalara saygı diyerek işgal edilen topraklarını kurtaran Azerbaycan Devleti, diğer yanda terörü, teröristi bir savaş metodu gibi kullanmak isteyen, dolayısıyla da Rusya, ABD ve Fransa tarafından da maşa gibi kullanılan mafya ve terör ülkesi Ermenistan var...