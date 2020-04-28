"Mermer sektörüne can suyu"

Türkiye, doğal taş sektöründe İtalya'nın ardından en büyük ikinci ihracatçı konumunda bulunuyor ve dünya pazarından ciddi miktarda pay alıyor. Türkiye'de maden ihracatı geçtiğimiz yıl 4,3 milyar dolar olurken, bu rakamın 1,86 Milyar dolarını doğal taş sektörü oluşturdu. Çin'e yapılan ihracat da 694,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Salgının fuarcılık sektörüne maliyeti 145 milyar dolar"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Çin'deki durumun Türkiye'nin doğaltaş ihracatını olumsuz etkilediğini ve Şubat ayındaki ihracatın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yarı yarıya düştüğünü söylemişti.

COVID-19 yüzünden Denizli, Isparta ve Burdur’da çok sayıda blok mermer üreticisi talebin durması üzerine ocak kapattı. Yüzlerce maden işçisi evlerine gönderilirken İzmir’de sektörün en büyük üçüncü fuarı ertelendi. Korona virüs salgınıyla birlikte iptal edilen fuarlar, şirketlerin ticari temaslarını ve pazarlama faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Bu kriz aynı zamanda bir fırsatı da doğurdu ve Mermer sektörünün ilk artırılmış gerçeklik uygulaması yayınlandı.

İzmir de faaliyet gösteren, dünyaya sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çözümleri oluşturan RGBKOD'dan mermer ve ocak sahiplerine müjde geldi. Dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren tüm mermer firmalarının, ürünler ve hizmetlerin pazarlamasına, iş birliklerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak bir uygulama geliştirdiler. Uygulama blok ve plakalarının gerçekçi 3 boyutlu bir şekilde gösterilmesine imkan sağlıyor.

“Dünyanın her yerinden tek tıkla ulaşmak mümkün”

Uygulama şirketlerin ticari temaslarını ve pazarlama faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek, bu teknolojik çözümü geliştirilen AR uygulamayla bir nebze de olsa yaşanan mağduriyete çözüm olmaya çalışıldı. Uygulamada yüzlerce mermer plakası, blok ve özel tasarım mermer ürünlerinin gerçekçi 3 boyutlarını yakından görmek mümkün. Sürecin devamında uygulama içerisinde zamanla stoklarının yönetimini kolaylaştıracak versiyonlarının geleceğini, devamında ise son kullanıcının ve mimarların da hoşuna gidecek olan odanın fotoğrafının çekilerek mermerle kaplanmasını sağlayacak olan uygulamanın yakın zamanda çıkacağının haberini verdi.

Ayrıca sanal fuarcılık faaliyetlerinde ciddi çalışmalar içerisinde ve Sanal fuarcılığın daha da önem kazanacağını bu dönemde her sektöre özel sanal fuarlar düzenleyerek yurt içi ve yurt dışından çok sayıda toptancı, üretici, ihracatçı ve çözüm ortağının tek tıkla iletişim imkanına sahip olmasını ve şu ana kadar yapılmamış foto gerçekçi 3 boyutlu modellerle ürünlerin daha yakından incelenmesine imkan sağlayacak teknolojinin üzerinde çalışıyorlar.

Otomotivden sağlığa, eğitimden sanatta ve turizme kadar birçok AR-VR çalışmalarımızın ülke ekonomimize değer katmasını umuyorum.

İşte uygulamaya ait bazı görüntüler...













Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim Danışmanlık

Kurucu – Genel Müdür

umitunker@tediegitim.com