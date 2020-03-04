Tüm olumsuzluklara rağmen ve hatta sanki onlara inat, aslında sürekli ilerlemekte olan bir Türkiye treni var: Doğu Ekspresi

34 şehidimiz, İdlib gerilimi, Rusya ile gerilen ilişkiler, bir yandan mültecilerin dramı ve koronavirüs... Günlerdir hepimiz hüzne boğulduk. Tam da bu üzücü gelişmelerin öncesinde, evvelki hafta sonu tüm bu gündemin bir anda dışına düştüm. Kendimi Kars’a giden Doğu Ekspresi treninde, karla kaplı köylerin içinden geçerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Türkiye’nin uzun vadeli kültür-sanat ve turizm projelerini dinlerken buldum.

O trende seyrederken, sert ve hızla değişen siyasi gündemin her dışına çıktığımda hissettiğim şeyi yine fark ettim: Tüm olumsuzluklara rağmen ve hatta sanki onlara inat, aslında sürekli ilerlemekte olan bir Türkiye treni var. Doğu Ekspresi’nin durduğu duraklar gibi, şu anda yaşadıklarımız da sadece kısa süreli bir durak. Yoksa bir devletin ömrü yüzyıllarca... Bakan Ersoy da sanki bu farkındalığın vücut bulmuş hali gibi; Türkiye’nin değerlerinin içeride yaşatılması, dünyada da duyulması için durmadan çalışıp çabalıyor.

Kültür Yolu

Mehmet Ersoy’u dinlerken beni en çok, eğitim hayatı Beyoğlu’nda geçmiş biri olarak İstanbul’da planlanan kültür-sanat projeleri heyecanlandırdı. 5 Nisan’da ilk geminin yanaşacağı Galata Port’tan başlayıp Galata Kulesi’ne kadar uzanacak olan “Beyoğlu Kültür Yolu” en yıldız projelerden biri. Bu bölge doğal, her daim yaşayan bir kültür-sanat merkezi haline gelecek. Galata Kulesi meydanını merkez alacak şekilde etrafı doğal bir tiyatro sahnesi haline getirilecek. Mahallenin günlük akışı bozulmazken, Devlet Tiyatroları burada düzenli aktiviteler düzenleyecek.

İstiklal Caddesi de eski özlenen ruhuna kavuşturulmak isteniyor. Atlas ve Emek başta olmak üzere birçok sinema salonu renove edilecek. Film galaları buralarda yapılacak ve büyük bir sinema müzesi de caddeye katılacak. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışı yıl sonuna yetiştirilebilirse, hepsi birlikte düşünüldüğünde İstanbul’a ve Türkiye’ye muazzam büyüklükte bir kültür-sanat habitatı kazandırılmış olacak.

Üstelik bu yeni cazibe merkezi, turizmi de canlandıracak. “Bu projeler hem turistlerin şehirde kalış süresini uzatacak. Hem de İstanbul’u gördükleri kısımlar çok daha büyüyecek” diyor Bakan Ersoy, tren yolculuğumuz sırasında.

Hedef tüm Türkiye

Ancak hedefte sadece İstanbul değil tüm Türkiye var. Şu an Türkiye’nin önemli sıkıntılarından biri turizmin dengesiz dağılımı. Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 40’ı Marmara, yine yüzde 40’ı Akdeniz (Antalya demek daha doğru olur), yüzde 10’u Ege’ye, kalan yüzde 10’u da Anadolu’daki diğer şehirlere gidiyor. Mehmet Ersoy bu dağılımı dengeli hale getirmek üzere kolları sıvamış. İşe de Ege’den başlamış.

Bölgede kısa süren sezonu uzatmak üzere birçok projeyi hayata geçiriyor. Bunlar kış aylarında da turist çekecek golf sahaları, müzeler, film stüdyoları ve “bilişim teknolojileri serbest bölgesi” gibi birçok yeni girişimi kapsıyor.

Tabii tüm bunların başarıyla işlemesinde, kurumlar arası iş birliğinin payı büyük. Ersoy tarifeli uçak sayısının artırılmasının önemine dikkat çekerken, aslında Türk Hava Yolları’nın (THY) katkısından dem vuruyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın geçtiğimiz günlerde verdiği bilgiye göre, THY ve Kültür-Turizm Bakanlığı’nın 2018’de imzaladıkları “Direkt Turizm Hamlesi” protokolü sayesinde geçen yıl turist sayısında rekor artış olmuş. Türkiye’nin turizm merkezlerine düzenlenen haftalık frekans sayısı da bu yıl 2019’a göre yüzde 18 artırılıyor.

Bir ülkenin “yumuşak gücünü” kullanmak işte tam da bu anlama geliyor. Bu günlerde üst üste gelen felaket haberleri arasında Türkiye trenini ve ülkenin yumuşak gücünü hatırlamak insana nefes veriyor.

2 ayda 77 bin yolcu

Yapılan yatırımlar kadar, duyurulmaları da önemli. Mesela geçen yıl Göbeklitepe’ye gelen ziyaretçi sayısı 70 bin iken, Netflix’te gösterilen Atiye dizisi sayesinde bu yıl bu sayı 495 bine çıkmış. Dizinin yabancı izleyici sayısı da 20 milyona ulaşmış.

Aynı şekilde Erzurum ve Kars için de Doğu Ekspresi bir tanıtım aracı haline gelmiş durumda. Bildiğimiz geleneksel Ankara-Kars trenine şimdi bir de fiyatı biraz daha yüksek olan Turistik Doğu Ekspresi eklenmiş. Bakanın Danışmanı Tayfun Topal’ın verdiği bilgiye göre, son 2 ayda Ankara’dan kalkan klasik Doğu Ekspresi 17 bin, Turistik Doğu Ekspresi de 60 bin kişiyi Kars’a taşımış. Zaten Bakan Ersoy’un hayata geçirdiği Turizm Geliştirme Ajansı da tanıtım hedefine yönelik kurulmuş özerk bir kurum. Amacı, Türkiye’nin doğru tanıtımı için yurt dışında reklam döndürmek ve de oradan tanınmış kişileri ve basını davet ederek dünyanın ilgisini çekmek.