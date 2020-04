ABD'de korona

ABD’de, koronavirüsle mücadele siyasi çekişmeye dönüştü. Başkan Trump kurduğu “mücadele ekibi” ile her gün televizyonlara çıkıp, bu konuda yapılan işleri anlatıyor.



Öte yandan, her eyaletin valisi ve şehir belediye başkanları da ayrı ayrı televizyonlarda boy gösteriyorlar. Demokrat Parti’den seçilmiş vali ve belediye başkanları, durmadan Cumhuriyetçi Başkan Trump’ı eleştiriyorlar.



Trump, nihayet uyandı ve FDA’nın (ABD Gıda ve İlaç İzinleri Kurumu) kendisini nasıl köşeye sıkıştırmak istediğini anladı. Koronaya karşı tüm dünyada kullanılan bir ilacın ABD’de kullanılmasına izin vermeyen FDA ve NIAID (Milli Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü) Başkanı Anthony Fauci’ye rağmen, bu ilaçtan 29 milyon dolarlık ithal edilmesine ve hasta ile doktoru istediği takdirde kullanılmasına izin verdi.



Başkan Trump, ‘Beyaz Saray Korona Görev Gücü’ne dahil ettiği Fauci’yi görevden almak istedi ise de, şimdilik bu kararını erteledi. Başkan Trump karşıtı CNN televizyonu ise, sürekli Fauci’yi savunuyor ve bu ilacın kullanılmasına karşı çıkıyor. Oysa, ilacın bürokratik nedenlerle kullanılamaması, ABD’de şimdiye kadar 10.000 civarında ölüme neden oldu. Fauci’yi destekleyenler, onun resminin bulunduğu şapkalar, çoraplar, tişörtler satın alıyorlar.



Yeni önlemler



ABD’de sokağa çıkma yasağı yok. Ancak, zorunluluk olmadıkça dışarı çıkılmaması isteniyor. Öte yandan, bu önleme bile karşı çıkanlar var. Haklı olarak, hastalar dışarı çıkmamalı; “Yüzde 2 oranında hasta için, nüfusun yüzde 98’ini evde tutuyorsunuz” deniliyor. Bu nedenle şimdi 5 dolara mal olacak kişisel koronavirüs test cihazlarının piyasaya sürülmesi için çalışma yapılıyor. Cihazlar, halka parasız da dağıtılabilir. Böylece, insanlar her gün hasta olup olmadıklarını kontrol edecek ve hastalar evlerinde kalacaklar. Bu yolla, her şeyin normale dönmesi planlanıyor.



Hastalık geçirmiş kişilerin plazmalarından aşı üretilmesi, Türkiye’de olduğu gibi ABD’de de deneniyor. Ancak, aşının en erken eylül ayında kullanılır hale geleceği ve yaygın kullanımının yıl sonunu bulacağı tahmin ediliyor. Bu konuda, ülkemiz dahil tüm ülkeler yarış halinde.



Sıtma ilacı esas alınarak, onun yan etkilerinin kaldırıldığı yeni bir ilaç için çalışmalar sürdürülüyor. Dr. Mehmet Öz, daha etkili bir ilaç bulununcaya kadar, şimdilik sıtma ilacının koronavirüse karşı denendiğini ve olumlu sonuçlar gözlendiğini söyledi. Öz, Trump’ı destekliyor. İlacı geliştiren kim olursa, tarihe geçecek.



Diğer konular



New York’a getirilen hastane gemisi ve Central Park’ta kurulan sahra hastanesi, yüzde 30 civarında dolabildi. Çünkü, hastane gemisinde çalışanlarda da korona görüldü; sahra hastanesi ise, şiddetli rüzgâra dayanıksız çıktı. Eyaletlerinde aşırı tedbir alan vali ve belediye başkanları uyarılıyor. İnsanların, birbirlerinden 2 metre uzaklığı korumaları şartı ile, açık havaya çıkmaları öneriliyor. Süpermarketlerde de aynı kural var. Bir müşteri mal seçerken diğeri önceden çizili bölümde bekliyor. Her süpermarket, belli günlerde kapatılıp, dezenfekte ediliyor.

Korona geçirenlerin bir daha bu hastalığa yakalanıp yakalanmayacağı konusu, henüz kesinlik kazanmadı. Düşük oranda da olsa, tekrar yakalanma riski bulunuyor.



Sıcak havalarda korona virüsünün öleceği yolundaki iddia da boşa çıktı. Sıcak iklimde yayılma daha az ama virüs yayılmaya devam ediyor. Afrika ve Güney Asya’da bu durum gözlendi.



Başkan Trump Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) yaptığı yıllık 500 milyon dolar civarındaki yardımı durdurdu. Neden olarak, WHO’nun korona salgını sırasında bu ülkeye seyahati yasaklamadığı ve bu nedenle salgını 20 kat artırdığı gösteriliyor. Ayrıca, WHO korona salgınının bir global tehdit (pandemi) olduğunu geç açıkladı.



ABD’de Abbott laboratuarı bir “antibody” testi bulduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bu test, koronaya karşı vücudu dirençli olan kişileri belirleyecek ve bu kişiler normal hayatlarına dönebilecekler.



Öte yandan, ABD’de bir korona ekipmanı piyasası kuruldu. Buraya her hastane elindeki ekipman ve hasta sayısını bildiriyor. Bir hastanede fazla olan ekipman, diğerine gönderiliyor. Böylece, ekipman talebi dengelenebiliyor.