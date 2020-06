ABD’DEN SEVGİLERLE

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına duvar yaptırmakta kararlı. Önce, duvarın Meksika tarafından yaptırılacağını söylemiş olsa bile, bu gerçekleşemedi.

Sonra Trump, duvarın 4 ilâ 12 milyar dolara çıkacağını açıkladı ve bu iş için 11 milyar dolar ödenek ayrıldı. Daha sonra, Senatör Mitch McConnell, duvar yapımının 12 ilâ 15 milyar dolara mal olacağını açıkladı ise de, Senato İçişleri Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, duvar yapımı maliyetinin 66 milyar doları bulacağını iddia ediyorlar.

Basına sızdırılan DHS Raporuna göre ise, duvar 21.6 milyar dolara mal olacak. En gerçekçi tahmin bu gibi duruyor.

Bilindiği gibi, bir siyahi Amerikan vatandaşının polis tarafından “nefes alamıyorum” demesine rağmen boğularak öldürülmesi, tüm ABD’de büyük protesto gösterilerine neden oldu.

Bu gösterilerin bazılarında, mağazalar yağmalandı. Ancak, sonrasında ABD polisi yağmacıları ve molotof kokteyli kullananları birer birer yakalayıp, ömür boyu hapisle yargılanmak üzere mahkemeye çıkarınca, yağmalama olayları kesildi.

Rakam yok ama...

Ancak, yine de yılda kaç ABD vatandaşının polis tarafından öldürüldüğünü veya yaralandığını gösteren bir bilgi kamu ile paylaşılmadı. Time dergisinde yer alan bilgiye göre, ABD’de 2.3 milyon kişi hapiste bulunuyor.

Bu 2.3 milyon kişinin yüzde 33’ü siyahilerden oluşuyor. Oysa, siyahi nüfusun genel nüfusa oranı, yüzde 12. Birçoğu kaçak durumda olan Hispanikler’in (Kuzey ve Güney Amerika İspanyolları) durumunun, siyahilerden de kötü olduğu sanılıyor.

FBI raporlarına göre, 2018 yılında ABD’de polis tarafından 410 kişi öldürüldü ise de, bunların tümünde polisin haklı görüldüğü belirlenmiş. Washington Post Gazetesi ise, 2018 yılında polisin ölümüne neden olduğu kişi sayısının, 991 olduğunu iddia ediyor.

Muhalefetteki Demokratlar, polise verilen bütçenin azaltılmasını savunurken, Trump’ın liderliğini yaptığı Cumhuriyetçiler, polis bütçesinin azaltılmasını istemiyor. Gerçekten de, geçmiş yıllardaki deneyim, polis bütçesi azalınca, suç sayısının çok daha fazla oranda yükseldiğini gösteriyor.

The Guardian Gazetesi’ndeki bilgiye göre ise, polis her 100.000 siyahinin 3.1’ine silahlı müdahalede bulunurken, her 100.000 beyazın 1.3’üne silahlı müdahalede bulunuyor.