Enflasyon düşüyor üretim artıyor

Enflasyonda yükseliş şubatta da beklentilerin altında kaldı. Ekimde, baz etkisiyle % 8.55 ile dip yapıp biraz yükselişe geçen enflasyon, şubatta % 12.37 oldu. Aylık bazda enflasyon % 0.35 ile beklentilerin % 0.65 altında gerçekleşirken, ‘gıda’ enflasyona yukarı yönlü katkı yapan en önemli kalem oldu. Mevsimselliğin etkisiyle gerileyen giyim ile alkollü içecek, tütün, ulaştırma, ev eşyası ve haberleşme enflasyonu aşağı çekti. Çekirdek enflasyon şubatta % 9.88’den % 9.97’ye yükseldi ancak aylıkta % 0.18 gerileme var. Yıllıkta ise temel mallar enflasyonu % 7.05’e gerilerken, hizmet enflasyonu % 12.49’a yükseldi.

Enflasyonda çift hanenin altı

ÜFE %8.84’ten %9.26’ya yükseldi. Şubatta aylık bazda %0.48 artışla, son aylara göreli olarak düşük artış kaydetti. Sermaye mallarında %9.5, ara mallarda ise %6.5 enflasyon gerçekleşti.

Gelecek dönem enflasyon gelişmelerine baktığımızda ise 2020 yılı için enflasyonun şubatta tepe yapmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Enflasyonun martta da %12 üzerinde kaldıktan sonra, 2. çeyrekte kademeli gerileme eğiliminde olmasını bekliyoruz. Yaz aylarında ise gerileme eğilimi hızlanabilecek.

Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve düşük petrol fiyatları, enflasyon görünümünü desteklemeye devam edecek. TCMB de reel faizin belirlenmesi için beklenen enflasyon seviyelerini baz aldığını açıkladı ve faiz indirimlerine devam etti.

Akbank verileri ile Yıllık Manşet Enflasyon ve Çekirdek Enflasyon (yıllık % değişim) aşağıdaki gibidir:

İmalat sanayiinde artış

İthalat mallarının pahalılaşması yerli mallara talebi artırdı. Bu talep artışıyla, yerli üretim gittikçe artıyor ve ekonomi dışa bağımlılıktan kurtuluyor. Yurt içinde ekonomik aktivitede toparlanma sürüyor. İmalat sanayii aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi şubatta 52.4 ile Şubat 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, endeks son 2 aydır 50 eşik seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Üretim ve yeni siparişlerde güçlü artış görüldü. İmalat sanayii üretimi, talepte görülen toparlanmayla birlikte artış eğilimini sürdürüyor. Üretim hacmi art arda dört aydır artış gösteriyor. Yeni alınan siparişler de son iki yılın en güçlü artışını kaydetti.

İstihdam da artıyor. Üretimdeki bu artışa bağlı olarak istihdamda da artış görülüyor; istihdam son iki aydır büyüme eğiliminde. Türkiye İmalat Sanayii PMI Endeksi, aşağıdaki biçimde şekillendi. PMI Endeksi’nde 50’nin üzerindeki seviyeler ekonomik aktivitede toparlanmaya, 50’nin altındaki seviyeler daralmaya işaret ediyor.

Büyüme artıyor

2018’in ikinci yarısında zayıflayan Türkiye ekonomisi 2019’un tüm çeyreklerinde toparlanma eğilimi gösterdi ve yılı %0.9 büyümeyle tamamladı.

2019 genelinde ise %0.9’luk büyümeye en önemli katkı, yılın ilk yarısında ithalatta görülen daralmanın etkisiyle, 2,3 puanla ihracattan geldi. Kamunun katkısı 0.6 puan olurken, %0.7 artan özel tüketim ise 0.6 puan katkı yaptı.

Yıl genelinde %12.4 gerileyen yatırımlar ise büyümeyi 3.6 puan aşağı çekti. Akbank’ın derlediği aşağıdaki tablo, büyüme rakamlarını gösteriyor.

Kişi başı milli gelir

Cari fiyatlarla milli gelir 4.280 milyar TL’ye ulaştı. Dolar bazında ise 754 milyar dolarda. Kişi başı milli gelir ise düşüş eğilimini sürdürdü; 9.127 dolar olarak gerçekleşti. Aşağıda, Kişi Başı Milli Gelir’in (bin dolar) değişimi görülüyor: