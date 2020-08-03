MÜCADELEDE BAŞARILIYIZ

Türkiye, pandemi ile mücadelede başarılı bir sınav verdi. Worldmeter ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, başarının büyüklüğünü gösteriyor. ABD ve diğer birçok ülkede, yeni vaka sayıları nisan ve mayıs aylarının çok üzerinde.

Belirsizliğin yüksek olması, ülkelerin ekonomik olarak toparlanmasını geciktiriyor. Ancak, ekonomi yönetiminin aldığı kredi tedbirleri, ülkemizde piyasanın çalışmaya başlamasını ve hatta, yeni yatırımlar yapılmasını sağladı. Bu arada IMF, global büyüme tahminlerini iyice düşürdü.

KÜRESEL TİCARET

Dünya Ticaret Örgütü ise, IMF’ten çok daha kötümser. Küresel ticarette, iyimser senaryoda yüzde 13 ve kötümser senaryoda yüzde 32 daralma bekliyorlar. Bu konuda, pandeminin ikinci aşamasının büyüklüğü belirleyici olacak. WTO, Bloomberg ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafik, küresel ticaretteki değişim olasılığını gösteriyor.

TURİZM SEKTÖRÜ

Turizm sektörünün toparlanması, uzun süre alacak. Nisan sonuna kadar olan süreçte bile, turizmde küresel çapta yıllık 195 milyar dolarlık gelir kaybı ile karşılaşıldı. Bu yılın sonunda sınırların tamamen açılması halinde bile yıllık bazda küresel olarak Dünya Turizm Organizasyonu verilerine göre, yüzde 78’lik bir daralma yaşanmış olacak. Aşağıdaki tablo, bölgesel olarak turist girişlerindeki yavaşlamayı gösteriyor.

FİNANSAL PİYASALAR

Küresel çapta, merkez bankalarından 6 trilyon dolar likidite desteği ve hükümetlerden 11 trilyon dolar mali destek gelmiş olsa da, hisse senedi piyasaları istenilen hareketliliğe kavuşamadı.

Gelişmekte olan ülkeler sadece 77 milyar dolarlık bir dış borçlanma gerçekleştirebildiler. Türk Hazine bonolarında yabancı sahiplik oranları yüzde 4’e geriledi ise de, hisse senetlerinde bu oran yüzde 49.40 olarak sürdü. Merkez Bankası, IIF ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, bu gelişmeleri gösteriyor.