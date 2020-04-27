Koronavirüs salgını nedeniyle, dünyanın dört bir köşesinde insanlar evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Hal böyle olunca, insanlar Zoom, WhatsApp, HouseParty, Slack, CiscoWebex, MicrosoftTeams, Jitsi gibi haberleşme yazılımları kullanarak birbirlerine ulaşıyorlar.

Bunlar arasında en popüler hale gelen Zoom, Nisan 2019’da Nasdaq’da halka açıldı. Borsaya açıldıktan sonraki 3 ay içinde, yüzde 20.8 kâr yapan hisseler, ABD’de 500 en büyük hisse arasında, en hızlı yükselen üçüncü hisse oldu. Zoom kullananların sayısı her gün arttı. Aralık 2019’da 10 milyon olan kullanıcı sayısı, şimdi 200 milyona ulaşmış vaziyette. Zoom hisseleri 2020 Mart sonuna doğru, yüzde 72 kâr sağlamış durumda idi.

Uzaktan öğretim sistemlerinin bir çoğu Zoom kullanır hale gelmişti. Doğum günleri, cenaze servisleri, psikolog seansları, tanışma servisleri, Zoom kullanmaya başlamıştı.

Facebook, Twitter, AT&T gibi sosyal erişim sistemleri büyümekte zorlanırken, Zoom her gün yeni bir rekorla, sosyal hayatımıza yerleşti. 100 kişinin bir arada 40 dakikalık konuşması bedava olan Zoom, ayda 20 dolar ücret ödemekle, 1000 kişiye aynı anda ulaşılmasını sağlıyordu.

Korsanlar devrede

Mart 2020’nin sonlarına doğru, Zoom, bilgisayar korsanlarının hücumuna uğradı. Ekranlarda istenilmeyen görüntüler belirdi. Sistemin tamamen çöktüğü durumlar oldu. Siteye reklam veren şirketlerin, üyelerin birbirleri arasındaki görüşmelere bile sızmaya başladıkları anlaşıldı. Çin otoritelerinin, grup içi görüşmeleri dinleyebildikleri ileri sürüldü. Sonuçta, New York okulları dahil, bir çok kişi ve kurum Zoom sistemini terk etti.

Bunun üzerine, Zoom, üyelerinden şifre (password) kullanmalarını istedi ve dışarıdan hesaplara erişilmesini engelledi. Bir şeffaflık raporu yayınladı. Bu sıkıntılara rağmen, Zoom’un bu yıl 905 milyon dolar kâr etmesi bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, evlerinde oturanların, bu rakama ek olarak “birkaç yüz milyon dolar” daha, Zoom’a kâr ettirecekleri anlaşılıyor.

Casuslar kol geziyor

Amerikan istihbarat teşkilatları, Çin, Kuzey Kore, Rus ve İran istihbarat teşkilatlarının tüm iletişim sitelerine sızmaya çalıştıklarını söylüyor. Bu demektir ki, kendileri de bu siteleri izliyorlar.

Facebook tarafından yönetilen “WhatsApp” görüşmeleri çift taraflı şifreleme sayesinde, kolay görüntülenemiyor. “HouseParty” reklamların çokluğu nedeniyle eleştiriliyor. “MicrosoftTeams” daha çok, “Microsoft Office” kullanıcıları için geliştirilmiş. Daha az bilinen uygulamalardan birisi olan “Jitsi”nin ciddi bir güvenlik içerdiği ifade ediliyor. “Jitsi Meet” bugünlerde gittikçe popüler olma yolunda.