2021’de fon sepeti oluşturan kazanacak!

Faiz ve enflasyon yükseldi. Şimdi yatırım ve emeklilik fonlarında kârı yükseltmek için fon sepetleri oluşturulmalı. Portföylerde faiz, altın ve hisse senedinin ağırlığının yükseldiğini görebiliriz...

Tasarruflarını yatırım ve emeklilik fonlarında değerlendirenler için 2021 yılı reel getiri açısından kolay bir yıl olmayacak. Politika faizinin yüzde 17, enflasyonun yüzde 14.03 olduğu bir ortamda hem emeklilik, hem de yatırım fonlarında sepet oluşturmak önemli hale geliyor.

Birikimini sadece para piyasası fonlarında değerlendirenler yüzde 14.03 olan enflasyon oranının altında bir ortalama gelir elde edebildi. Para piyasası fonlarının getirisi 2020 yılında yüzde 9.45 oldu.

Borçlanma araçları fonları ise yüzde 12.49 oranında değer kazandı. Yani sadece mevduata alternatif olarak fon alan yatırımcıların parası enflasyon karşısında eriyor. Bunun önüne geçebilmek için alternatif seçenekleri göz önünde bulundurmalı.

Enflasyona karşı...

Altın, döviz, yurtiçi ve yurtdışı hisse fonlarından oluşan seçenekler; teknoloji ağırlıklı hisse fonları düzenli olarak endeksin üzerinde kazandıran istikrarlı performans gösteren fonlar tercih edilebilir. Risk kategorisine göre karma, değişken ve esnek fonlar yatırımcılar için farklı alternatifler oluşturacaktır.

Mevduata alternatif +3,+5 getiri sağlayan fonları tercih etmek, enflasyon karşısında da paranın değerini korumasını sağlayacaktır.

Faiz, altın, hisse

Pandemi döneminde faizlerin düşmesiyle birlikte fonlar model portföylerinde hisse senedi oranlarını düşürmüş ve reel faiz de olmadığı için eurobond ve altına yönelmişlerdi. Şimdi ise geçen yıldan farklı olarak 2021 yılında BIST 50 hisselerinde fiyatlardaki iskontoların yüksek olması nedeniyle hisse senedi oranlarını artırdılar.

Hisse senetlerinin payı hem değişken hem de karma fonları içerisinde yükseldi. Endeks ve hisse fonlarına yönelik beklentilerin güçlendiğini görüyoruz. Portföylerde faiz, altın ve hisse senedinin ağırlığının yükseldiğini görebiliriz.

Neden sepet oluşturalım?

Son 5 yılda her sene yükselen fonların primi 2020’de yıllık bazda yüzde 105’lere kadar çıktı. Hisse senedi, karma fonlar, fon sepeti fonları ve emtia fonlar kategorisinden öne çıkan bu fonlar, fon sepeti oluşturmanın önemini ortaya koyuyor. Fon dünyasına yapılacak yatırım ile bir yılda yüzde 100 de kazanılabilir, yüzde 9 da.

Yüzde 9’luk getiriyle hiç risk alınmazken, yüzde 100 ile risk alınır. Bununla birlikte söz konusu riski gözlemleyebilme imkânı var. Uzun vadede fon performanslarına bakarak bunu görmek mümkün. Yıllık birikimli kazançların yükselebilmesi için farklı enstrümanları da portföylere dahil edebilmek önemli.

Farklı risk gruplarından fonları alarak getirilerin yükseltilmesi mümkün. Sınırlı risk almak isteyenler yine paralarının yüzde 70’ini risksiz grupta değerlendirebilir. Ancak fon, getirisinde bir istikrar var ve düzenli kazanç sağlıyorsa, bu oran yüzde 50 alternatif seçeneklere kaydırılabilir. Yüzde 80 ile yüzde 12 arasındaki uçurum olmasa bile getiriler yükseltilebilir.

BES ŞİRKETLERİNE 5 KRİTİK ÖNERİ!

1 Devletin sağlamış olduğu yüzde 25’lik katkıyı göz önünde bulundurarak rahat hareket etmeyin.

2 Katılımcınızı bilgilendirin. Bilinçlendirin. Katılımcınız, emeklilik fon performanslarını ve reel getirilerini hesaplamaya başladığında sizden uzaklaşabilir.

3 Fon yönetim şirketlerinizi bir daha gözden geçirin. Birden fazla portföy yönetim şirketi ile çalışın.

4 Fon yönetimi konusunda performansları göz önünde bulundurun.

5 Sırf grup şirketleri olduğu için performansı düşük olan portföy şirketlerine yönelmeyin. Müşterilere giden hesap raporlarını sürekli basitleştirin. En iyi rapor en kısa ve basit rapordur. Detay arayanlar için web sitenizi analitik olarak güçlendirin ki, katılımcılar fon performanslarını ve birikimlerinin gidişatını kolayca takip edebilsinler.

Emeklilik fonunda neler kazandırdı?

Emeklilik fonlarında 2020 yılında kazandıranlar Emtia Fonları, Yabancı Para Dış Borçlanma Araçları, Uluslararası Karma Fonlar, Endeks Fonları, Hisse Fonları, Esnek Fonlar oldu.

Yatırım fonlarında kazandıranlar neler?

Yatırım fonlarında 2020 yılında kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar; Kıymetli Madenler Fonları, Hisse Senedi Fonları, Fon Sepeti Fonları, Karma ve Değişken Fonlar oldu.

İŞTE BES VE FON YATIRIMCISINA YÖNELİK 5 ÖNERİ!

1 Borsa düştükçe hisse fonu oranını kademeli artırın. Uzun vadede portföy getirinizi artırmanın en etkin yolu budur. Borsa çok yükselirse de hisse fonu oranını kademeli azaltın.

2 Faizler yükseldiğinde TL varlıkların ağırlıkta olduğu fonları tercih edin. Çeşitlendirme amaçlı bir miktar yabancı menkul kıymet fonu almak portföy riskini azaltır.

3 Fonların içinden kesilen yönetim komisyonları takip edin. Küçük gibi gelse de uzun vadede bu oranlar önemlidir. Uzun yıllar tutacağınız fonların yönetim komisyonlarının 2’nin altında olmasına dikkat edin.

4 Yüzde 25 devlet katkısından en fazla yararlanmak için aylık katkınızı maksimum tutun.

5 Fonunuzun getirisini artıramayan şirkette kalmayın. Fonunuzu her gün kontrol etmeniz sizi yanıltabilir, ama hiç olmazsa ayda bir sisteme girip ya da şirketinizi arayıp durumunuzu kontrol etmenizde fayda var. Portföyünüzün durumunu 3 veya 6 ayda bir; olmuyorsa yılda bir detaylı inceleyin. Fonların getirisini anlamaya çalışın. Uzun sure olumsuz fon getirisi durumunda BES şirket değişikliği yapma hakkınızı kullanın.

Yarın: 2021’de altının seyri