Altın 2021’de parlayacak mı?

Pandemi boyunca altın izlendi... Altın önce şok düşüş, arkasından sert yükselişle yatırımcıların gündemine oturdu. 2021 yılında da altın takip edilecek. Küresel bazda bol para, düşük faiz altını en güçlü metal haline getiriyor.

Küresel bazda 2020 yılında yaşananlar hiç beklenmeyen finansal varlık hareketlerini beraberinde getirdi. Korku endeksi VIX, 2008 küresel kriz seviyelerine yükseldi. Tüm varlık hareketlerinde görülmemiş oynaklık yaşandı. Altının onsu mart ayında 1.440 dolara geriledikten sonra 2.081 dolara yükseldi. Yılı tamamlarken 1.862 dolar seviyelerinde olan altın yine yatırımcıların gündeminde...

Son 10 yılda en düşük 1.050 doları gören altının onsu en yüksek seviyeyi 2.081 ile 2020’de gördü. 2019 yılında dip seviye 1.229 olurken 2020 de dip 1.440 dolar oldu. Küresel bazda bol para, düşük faiz dönemi altını en güçlü metal haline getiriyor.

2020 yılında küresel bazda artan korku ile altın tüm yatırım araçları içinde öne çıktı. Yıllık bazda altının onsu 1.522 dolardan 1.862 dolara çıkarak yüzde 22.3 oranında değer kazanırken gram altın yüzde 59, gram gümüş ise yüzde 82 değerlendi.

Peki ya gümüşün durumu?

Önümüzdeki yıl her iki metale ilgi devam edecek olsa da gümüşteki yükseliş potansiyeli daha yüksek görünüyor. Altının onsu aylık bazda son yedi aydır 1.722 - 2.081 dolar aralığında dalgalanıyor. 1.900 - 1.960 aralığının aşılması halinde ilk hedef 2.081. Bu seviye de kırılırsa 2.300’e yükseliş yaşanabilir. 28 Aralık itibariyle altının onsu 1.862 seviyesinde bulunuyor. Bol para ve düşük faiz dönemi ekonomilerin açılması ile birlikte enflasyona neden olabilir. Enflasyonun yükselmesi altını da ilgi odağında tutacaktır.

Altın yatırımcıları için fiyat dalgalanmalarının görüleceği bir yıl olabilir. Ancak uzun vadede yükseliş korunuyor. 2011 zirvesini test ettikten sonra dönen altın için 1.760 dolar 2021 için en düşük seviyeler olarak göze çarpıyor. Eğer 1.980 - 2.080 bandında bir hareket gözlenirse 2.300 hedefi konuşulacak.

Fonlara eklenmeli

Altın ve gümüş dolar kuru gibi 2020 yılında en az enflasyon oranı kadar prim yapacak görünüyor. Bu nedenle hem portföylerde hem de yatırım ve emeklilik fonlarında altın ve gümüşe yer verilebilir.

ALTIN VE GÜMÜŞTE 10 ETKİLİ FAKTÖR

1-Pandemi nedeniyle bol para düşük faiz dönemi sürüyor. Bu hem gümüş hem de altın için alımları cazip kılıyor.

2- Küresel bazda ticaret savaşlarının devam etmesi. Brexit’in sonuçlanmış olması. Kaotik ortamlar güvenli limanlara ilgiyi canlı tutuyor.

3- Aşıyla ilgili her gelişme altın üzerinde olumsuz etki yaratır. Ancak pandemi süreci ve ABD’nin yeni başkanı ile birlikte iklim değişikliği ve yeşil enerjinin ön plana çıkması gümüşü öne çıkaracak.

4- Belirsizliklerin varlığı her dönemde altın ve gümüşün göz önünde bulundurmasına neden olacaktır.

5- Halkın geleneksel yatırım enstrümanı altın olması altının her dönemde tercih edilmesine neden olacak.

6- Sadece maddi değeri ile değil ziynet eşyası olarak da tercih edilmesi nedeni ile portföylerde yer almakta.

7- Merkez bankalarının altın talebi altına ilgiyi canlı tutuyor.

8- Depremler, virüsler doğal felaketler altına yönelimi artırıyor.

9- Yatırım bankalarının hâlâ öneri listelerinde altın yer alıyor.

10- Ekonomilerin yeniden açılması ile enflasyonda yükseliş yaşanabilir bu da altın fiyatlarını destekleyici olacaktır.

GÜNEŞ PANELİ GÜMÜŞ FİYATINI ETKİLER Mİ?

ABD’nin seçilen Başkanı Biden’in iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji için yatırıma start vermesi bekleniyor.

Son yıllarda, Almanya gibi çevre bilinci ve yenilenebilir enerji yatırımları yüksek ülkeler sayesinde yıldızı parlayan ‘güneş enerjisi’, temiz bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Güneş panellerinin bir numaralı ve en kritik malzemesi ise gümüş. Bu da gümüş fonlarına olumlu yansıyacak. Yatırımcılar daha fazla gümüş fonlarını takip edebilir. Zira gümüşün onsu 25.8 dolarda ve önce 32 sonra 49 dolara doğru yol alma potansiyeli taşıyor. Gümüşün 2020’de başladığı hareketi uzun dönemde sürdürmesi beklenebilir. Isı ve elektrik iletiminde en verimli metal olması nedeniyle güneş panellerinde tercih edilen gümüşün performansını sürdürmesi beklenmeli.