Borsa öne çıkmaya başlıyor

Türk Lirası varlıklara ilgi artmaya devam ediyor. Borsada dipler yükselirken enflasyon hafif geriledi. Normalleşme adımları etkilerini daha fazla hissettirecek

Trump’ın hastalanmasıyla başlayan küresel risk iştahındaki azalma, yerini biraz daha sakinleşmeye bıraktı. Trump için olumlu açıklamalar belirsizlikleri azaltınca yurtdışı piyasalarda alım gelmeye başladı. Yurt içindeyse TL varlıklara ilgi yükseliyor.

Fiyatlardaki dalgalanmalara rağmen borsada hacimde artış, ortalama fonlama faizinde yükselme var. Yurtiçi yerleşikler hala güçlü döviz pozisyonlarını korusa da TCMB ve BDDK’nın normalleşme adımlarının devamı gelebilir. Bu da piyasalara olumlu yansıyacaktır. Yatırım araçları içinde borsa daha öne çıkmaya başlıyor. BIST 100 Endeksi 1154 seviyesinde ve son bir haftadır dipler yükseliyor. Bu yükseliş yönünde olumlu işaret olarak algılanmalı.

TÜFE yüzde 0.97

Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.3 olan piyasa beklentisinin oldukça altında kalarak yüzde 0.97 oldu. TÜFE, yüzde 11.77 seviyesinden yüzde 11.75’e hafifçe geriledi.

Enflasyonun detay kalemlerini incelediğimizde tahminler ile gerçekleşmenin sapması ağırlıklı olarak eğitim, otel ve lokanta gibi bazı hizmet kategorilerindeki yavaşlayan fiyat artışlarından ve tarihsel ortalamalarının altında kalan gıda enflasyonundan kaynaklandığı gözleniyor.

Sezon etkisiyle beraber normalde eylül ayında hızlı artış görmeye alışkın olduğumuz giyimde bir önceki aya göre yüzde 0.03’lük düşüş söz konusu.

Pandemi nedeniyle en fazla etkilenen sektörlerden biri olan turizm sezonunun iyi geçmemesi, eğitimin uzaktan yapılması, sektörlere yansıyan durağanlık olarak kendini gösterdi. Eğitim harcamaları yüzde 0.07 oranında aylık düşüş gösterdi. Kurdaki yükseliş buzdolabı gibi dayanıklı malların fiyatlarının aylık bazda yüzde 3.02 artmasına yol açtı. Yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 11.8 ile 12 arasında.

TL varlıklara ilgi artar mı?

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi, piyasadaki likidite ihtiyacının karşılanması için Merkez Bankası tarafından, çeşitli enstrümanlarla farklı vadelerde yapılan fonlama faizlerinin ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanır.

Bu oran 24 Eylül’de 10.69 seviyesindeyken TCMB’nin faizi 200 baz puan artırarak 8.25’ten 10.25’e yükseltmesinin ardından kademeli olarak yükselmeye başladı. Şimdilerde 11.32 seviyesinde bulunuyor. Oran, 11.75 seviyesindeki enflasyona yaklaştıkça TL varlıklara ilginin arttığı görülecek.

Altın sıkışma yaşayabilir

Altının ons fiyatı 1898 dolar seviyesinde. Son 10 haftadır en düşük 1800 doları görürken en yüksek 2081 dolara çıktı. 1800 doların üzerindeki seyrin korunmasına rağmen 1950’nin aşılarak yeniden 2000’lerin test edilmesinde zorlanılmakta. Yükseliş için 1910 ve 1950 seviyeleri ilk dirençler, bu seviyenin üzerinde ilk hedef 2000 olacaktır. 1845 ise ilk destek. Kırılırsa 1800’ler test edilebilecek. Şimdilik bir ay sürebilecek sıkışma ve sonrasında bir atak ihtimali daha güçlü görünüyor.