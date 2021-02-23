Borsada sekiz banka defter değeri altında

Borsada işlem gören sekiz banka defter değerinin altında. Bankaların piyasa değeri özsermayelerinin altında ve dolar bazında tarihi dipteler

Borsa İstanbul’da yabancılar satış, yerliler ise alım yapıyor. Endeksi etkileyen güçlü hisselerde son bir yıldır yaşanan yabancı satışları hisselerin dip seviyelere gerilemesine neden oldu.

Banka sektör endeksi hisselerinin toplam piyasa değeri 25 milyar 242 milyon dolar. Borsanın toplam değeri ise 277 milyar 938 milyon dolar. Borsanın toplam büyüklüğünün yüzde 9’unu bankalar oluşturuyor.

Değerleme oranlarına baktığımız zaman; bankalar özsermayelerinin altında işlem görüyor. Halkbank’ın 42 milyar 930 milyon TL özsermayesi var, piyasa değeri 14 milyar 273 milyon TL. İş Bankası C’nin özsermayesi 67 milyar, piyasa değeri 26 milyar 954 milyon TL. Vakıfbank’ın 46.4 milyar TL özsermayesi var piyasa değeri 18.3 milyar TL.

Piyasa değeri; şirkete ait hisse fiyatının toplam hisse sayısıyla yani ödenmiş sermayesi ile çarpılarak hesaplanır. Örneğin 2 milyar 473 milyon sermayeye sahip olan Halkbank’ın borsadaki fiyatı 5.77 TL ise Halkbank’ın piyasa değeri; 2.473.776.224 * 5.77= 14.273.688.811 TL’dir.

Ya piyasa değeri?

Piyasa değeri hisse senedinin fiyatı ile bağlantılı olarak düşebilir ya da yükselebilir. Genellikle büyüklüğü anlatmak için kullanılır. Piyasa değeri büyüdükçe şirketlerin ve bankaların etki değerleri de artar. İş hacmini genişletebilirler. Rekabet avantajı sağlarlar. Şirketlerin ve bankaların değerleme oranları içerisinde en dikkat çekici oranlardan biri piyasa değeri/defter değeri (özsermaye) oranıdır. Şirketin piyasa değeri özsermayesinin altına inmişse hisselerdeki satışların aşırı olduğu değerlendirilmesi yapılır. Hissenin piyasa değeri özsermayesinin 3 - 4 katına çıkabilir. Bu durumda şirkete ilişkin beklentiler artmıştır. Ancak borsadaki şirketlere baktığımızda büyük orantısızlık gözlenmekte.

Makas açılıyorsa dikkat edilmeli...

Banka hisseleri defter değerlerinin de altında işlem görürken zararda olan şirketlerde defter değerinin 30 kat, 40 kat yukarıda olduğu görülmekte. Hatta 230 katına çıkanlar var. Bir şirketin özkaynaklarının 230 kat üzerinde işlem görmesi için şirkete dair çok büyük değişimler bekleniyor demektir. Son dönemde şirketler için artan bu büyük uçurum göz önünde bulundurulmalı. Yatırımcılar için piyasa değeri ile özvarlıklar arasında açılan makas önemli bir gösterge niteliğini taşıyor.

Doların seyri...

Son 4 haftada yabancılar tahvilde 720 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yabancılar TL’deki yüksek faizden ötürü Türk lirası varlıklara yönelmesine rağmen yerli yatırımcılar dövizde alıcı oldu. Kurun geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle 7 Seviyesinin altında kalıcı bir hareket yaşanması zor görünüyor. Ancak para girişi devam edecek. Bu nedenle yukarı hareketler de baskı oluşacaktır. Bu seviyelerde bir süre yatay hareket gözlenebilir. ABD 10 yıllık tahvillerindeki yukarı hareketin etkisi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış yaşanıyor. Yukarı harekette aşılması gereken ilk seviye 7.11 olarak öne çıkarken aşağı hareketlerde 6.94 ve 6.85 hâlâ gündemde.