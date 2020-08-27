Dolar kurunda düşüş beklentisi

Dolar kurunun yeni rekoru test etmesinin ardından ivme kaybı yaşanıyor. JP Morgan’ın raporunda dolarda önemli ölçüde geri çekilme olasılığına vurgu yapması, bu yöndeki ilk yabancı rapor oldu. Bu tür raporların artması, kurda aşağı seyir için başlangıç oluşturabilir.

Piyasalarda ikinci pandemi dalgasına ilişkin kaygılar yaşanırken ekonomilerin küçülme endişeleri sürüyor. Böyle bir ortamda JPMorgan’ın döviz stratejisi raporunda dolar kurunda ‘aşağı yönlü’ olasılığa dikkat çekmesi ve uzun vadede 5.50 hedefine işaret etmesi, kur üzerinde baskı yarattı. Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme ihtimali olduğu ve bu geri çekilme için teknik olarak kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği 7.1890 TL’nin kırılması gerektiği ifade edildi. Böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı geri çekilmeyi de beraberinde getirebileceği dile getirildi. Kurum, strateji notunda, 6.78 ve 5.50 hedefiyle 7.3975 TL’den bir birim sattığını ifade etmekte.

Kurun seyri

Dolar kurunda teknik göstergelere baktığımızda momentumda güç kaybı olduğu gözleniyor. Momentumun göstergesinde fiyatlar yükselirken ve yeni zirveler yaparken göstergenin yeni zirve yapamaması veya fiyatlar yeni dip yaparken, göstergenin yeni dip yapmaması durumu, uyumsuzluk oluştuğunu gösterir ve trend değişikliğinin erken sinyali olarak değerlendirilir. Dolar/TL kuru 7.41 ile yeni en yüksek seviyeleri test ederken momentum yeni zirve yapmadı ve 100 sınırına geriledi. Bu da yükselişin ivme kaybettiğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dolar/TL kurunda 7.20 ve 7.00 seviyeleri önemli. Bu seviyelerin kırılması ilk etapta 6.85 ve daha alt desteklerin testini gündeme getirecektir. 7.40 seviyesinin üzerindeki kalıcı hareketlerde ise kademeli olarak 9.00 seviyesine doğru çıkış sürebilir. Bu aşamada göstergeler satış eğiliminin daha güçlü olduğuna işaret ediyor.

Küresel riskler

Kovid-19 vaka sayısı 24 milyonu geçti. Dünya ölçeğinde şirketlerden küçülme haberleri gelmeye devam ediyor. American Airlines, azaltılan uçuş sayısı ve federal yardımın sona erecek olması nedeniyle ekimde 19 bin çalışanını işten çıkaracak. Salgın öncesinde 140 binden fazla çalışanı bulunan American Airlines’ın ekim sonunda bu sayıyı 100 bin civarına indirmiş olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan ABD’de ev eşyası perakendecisi Bed Bath & Beyond, yeniden yapılanarak online faaliyetlere daha fazla ağırlık vermek için genel merkezinde ve mağazalarında çalışan sayısını yüzde 5 azalttı. Bu, 2800 kişinin işten çıkarıldığı anlamına geliyor. Ülkemizde ise sağlanan yasal düzenlemelerle birlikte, işten çıkarmalar yerine ücretsiz izin uygulaması ile sorunun aşılması hedeflenirken krizin tabana yayılması önlenmeye çalışılmakta.

Risk göstergeleri yüksek

Risk göstergeleri hâlâ yüksek seviyelerde bulunuyor. Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 549 seviyesinde bulunuyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı ise zirveye yakın ve 217 milyar dolar. Toplam mevduat içerisindeki yabancı para mevduatı yüzde 51. Politika faizi 8.25 ve enflasyon 11.76 seviyesinde. Tasarruf gayesiyle parasının büyük bir bölümünü dövizde tutanlar açısından kurda istikrarlı bir düşüş beraberinde kazanç kaybını gündeme getirecektir.