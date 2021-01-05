Kıymetli madenlerle kazanmaya devam mı?

Son 5 yılın yükselen yıldızları kıymetli maden fonları, 2021 yılında da kazandırmaya devam edecek gibi gözüküyor...

Koronavirüs salgınıyla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları, altın fonlarını da olumlu yönde etkiledi. Altın fonlarında ortalama yüzde 50 getiri oluşurken gümüş fonunda getiri yüzde 81.15 seviyesine çıktı.

Altın yaygın olarak birçok bankadan alınabildiği gibi gümüş sadece sınırlı sayıda bankadan alınabilmekte. Kısa vadede alım ve satım arasındaki makaslar yüksek olabildiği için uzun vadeli düşünerek yapılabilecek alımlar fiyat marjlarına takılmayı önleyecektir.

Neden yükseliyor?

Altın ve gümüş fonları, bu kıymetli madenlerde oluşabilecek fiyat değişimlerini yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı hedefliyor. Portföy çeşitlendirmesi açısından da piyasalardaki riskin ve oynaklığın yükseldiği dönemlerde bu enstrümanlar tercih edilen bir alternatif yatırım aracı olurken küçük tutarlarla da altın ve gümüş fonları alınabilmekte.

Kıymetli maden fonlarına ilgi sürmeye devam ediyor. Bunları 5 başlık altında toplayabiliriz:

1- Altının onsu 1.931 dolar. Böylece ağustostan bu yana devam eden alçalan trend yukarı doğru kırıldı.

2- Borsalar ve altının seyri değerlendirildiğinde ABD borsalarında yeni rekorlar kırılırken altın sadece 2011 zirvesine kadar tırmanabildi. Bu yönü ile hâlâ çıkış potansiyelini koruyor.

3- Altın ve gümüş arasında gümüşün çıkışı daha hızlı olabilir. Gümüşün sanayideki kullanım alanlarının artması cazip bir seçenek olarak öne çıkmasını sağlıyor. Elektrikli araçlar, paneller, yeşil enerji gibi kullanım alanlarının artmasından ötürü, gümüşe yönelik reel talep artabilir.

4- Kıymetli madenler içinde bir diğer seçenek de platin. Platin fiyatlarında sert yükselişler yaşanabilir.

5- Aşırı değerlenen kripto paralardan altına geçiş yaşanabilir.

DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLIYOR...

Dolar endeksi dün 89.51’i test ederek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. 2020 yılında ABD Doları Endeksi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19’u küresel salgın olarak ilan etmesinden sonra 103’e çıkarken yılın en yükseğini test etmişti. Aşının bulunması ve euro, İsviçre frangı, sterlin gibi dolar Endeksini oluşturan diğer para birimleri, dolar karşısında hızlı yükseldi. Analistler Biden’in doları önemli ölçüde değersizleştirecek rekor teşvikle ekonomiyi canlandırmak için yeterli desteği alacağına inanıyor.

Kripto paralar...

Bir başka teşvik de altyapı ve temiz enerji yatırımları şeklinde gelecek. Öte yandan Biden yönetiminin dünya çapında daha pozitif ilişkiler kuracağına inanılıyor. Başka bir deyişle, dolar endeksinin yükselişine neden olan ticaret savaşları olmayacak. Dolar endeksi 89.53 seviyesinde ve Şubat 2018’in en düşük seviyesi olan 88.28’e doğru geriliyor. 2020 yılında rekorlar kıran bitcoin zayıflamaya başladı. Aşırı yükselen fiyatlar bu çıkışın kalıcı olmadığını gösteriyor. Görünen o ki bitcoin’de alım yapmayanlar fiyatları izleyerek bu yıl içinde uygun fiyatlardan işlem gerçekleştirebilecek.