Küçük hisseden gümüşe sıçrar mı?

Pandemiyle birlikte küresel bazda borsa ve riskli varlıklar yükselirken küçük yatırımcıların sayısındaki artış piyasaları domine etti. ABD’de GameStop hissesinde yaşanan küçük hisselerin birlikte hareketi, işlem kısıtlamalarının ardından şimdi de gümüşe sıçradı

Pandemiye bağlı olarak global ölçekte gözlenen düşük faiz ve bol para küresel piyasalarda yükseliş dalgasını güçlendirdi ve riskli varlıklara yönelimi artırdı.

BIST Tüm-100, yani borsada endeksi oluşturan 100 hisse dışında kalan hisselerdeki ortalama değer artışı son bir ayda yüzde 12.26 olurken son bir yıldaki artış yüzde 116.7’yi buldu. Ancak büyük hisselerde aynı performansı göremiyoruz. BIST 100 Endeksi geçen bir ayda ancak yüzde 3.27 yükselebilirken bir yıldaki artış oranıysa yüzde 23 oldu.

Son bir yılda piyasalara gelen bireysel yatırımcılar daha ziyade küçük ve sığ hisselerde pozisyon almayı tercih etti. Öte yandan artan yatırımcı sayısını gözleyen fonların da yeniden bireysel yatırımcılara yöneldiği ve onların tercihlerine göre alternatif enstrümanlar üzerinde yoğunlaştıkları gözleniyor. Kurumlar özellikle piyasalara yönelen 29 - 35 yaş arası yatırımcılar için çalışmalar yapıyor.

Yansımayı gözlemledik

Chat odalarında organize olan küçük yatırımcıların hareketleri ise şimdilerde gündemi işgal eden en önemli konu. Bu organizasyonlar borsalarda küçük hisselerin hareketini getirirken sermaye piyasalarında da bir yandan yeni açılımlar sağlıyor, diğer yandan mağduriyetleri gündeme getiriyor.

Yurt dışındaki dalganın Türkiye’de de yansımasını daha öncesinden gözlemledik. Farklı sosyal medya ağları üzerinden oluşturulan gruplar belirlenen hisselere yönlendirilirken ağırlıklı olarak bireysel yatırımcıların mağduriyetine yol açmakta. SPK ise zaman zaman bilgilendirmede bulunarak bu tür gruplara katılıp ortak hareket etmekle manipülasyon suçu işlendiğini hatırlatıyor. Diğer tarafta da ilgili sosyal ağlara müdahalede bulunup olası mağduriyetleri minimize etmeye çalışıyor.

Küçük birikimlerle...

Küresel çapta ise Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcılar GameStop hissesindeki hareket sonrasında şimdilerde gümüşü gündeme getirdi. Reddit hareketi bireysel yatırımcıları bir araya getirerek büyük dev fonların hareket alanını daralttığı iddiasında bulunurken günün sonunda kimin kazandığı ise bu aşamada gözden kaçıyor. Ancak gerçek olan bir şey varsa o da küçük birikimlerin bir araya geldiğinde bir anda büyük dalgalara yol açabileceğinin bir kez daha görülmesi olsa gerek.

Reddit’te toplananlar şimdi gümüşe yöneldi

Küresel piyasalarda GameStop’dan sonra şimdi de #silversqueeze ile gümüş için bir hareket var. Sosyal medya platformu Reddit’te örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerine getirilen işlem sınırlamaları sonrası gümüşe yöneldiklerini ifade etmeleri üzerinde uluslararası piyasalarda spot ve vadeli gümüş fiyatları yükseldi. Spot gümüş fiyatı 29.00 dolar/ons’u test etti ve haftanın ilk işlem gününde yüzde 6.28 artışla 28.58 dolar/ons’tan işlem gördü.

Yükseliş sürebilir

Gümüş kısa vadede önemli direnç noktasının üzerine çıktı. 49’a doğru kademeli yükselişini sürdürdüğünü görebiliriz. 30-35 ve 40 seviyelerinin ardından bir düzeltme yaşansa bile yükseliş eğilimi sürecektir.

Sosyal medya yön veriyor!

Trump’ın Twitter’ı etkin kullanımından sonra şimdi de Elon Musk’ın Twitter hesabındaki biyografi kısmına Bitcoin yazmasıyla kısa sürede Bitcoin’in fiyatı 31 bin dolardan 38 bin dolara çıktı. Bitcoin’in fiyatı şimdilerde 33.53 dolar seviyesinde. Hikâyenin sonunun ne olacağı belirsiz olsa da henüz başında olduğumuz muhakkak.

Borsada yükseliş trendi korunuyor

Borsada kâr satışlarına rağmen yükseliş trendi korunuyor. Yerlilerin ağırlığı ise artıyor. İşte borsa trend göstergelerinde öne çıkan ayrıntılar:

1- Düşüş 5 gün sonra durdu.

2- İlk düzeltme seviyesi olan yüzde 23.6 seviyesi test edildi.

3- Endeks 50 günlük ortalamasına değdi ve yönünü yukarı çevirdi.

4- Son bir haftada ortalama işlem hacmi 30 milyar TL. Yükseliş sırasında bu 50 milyar TL’ye yükselmişti. BIST 100 Endeksindeki hisseler dolar bazında hala iskontolu.

5- Borsa İstanbul’da yerli yatırımcının payı yüzde 52.47’ye yükseldi. Yabancıların payı ise yüzde 47.53.

Ya doların seyri?

Dolar/TL alçalan bir trendde hareket ediyor. Dolar kuru 8, 20 ve 50 günlük ortalamalarının altında. Kısa vadede yatay bir batta hareket ediyor. Ortalamalar yukarı doğru kırılmadıkça aşağı yöndeki eğilim sürebilir.