Merkez Bankası’ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası faizde sadeleşmeye giderek politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e yükseltti. Tüm fonlama politika faizi üzerinden yapılacak. Merkez, faiz artırımı ile yatırımcıya enflasyonun üzerinde getiri sunacak hamle yaptı ve fiyat istikrarı için adımların süreceği mesajı verdi



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizde sadeleşmeye giderek ‘politika faizi’ olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10.25’ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Tüm fonlamanın politika faizi üzerinden yapılmasına karar verildi.

TCMB’nin kararı sonrası dolar kuru 7.52 TL seviyesine kadar geriledikten sonra 7.60 TL seviyesinde seyretti. Faiz artırımı ile yatırımcıya enflasyonun üzerinde getiri sunacak bir adım atan TCMB, fiyat istikrarı çerçevesinde adımlarının devam edeceği mesajını verdi. Para politikası adımlarının maliye politikası ile desteklenmesi sıcak para akışının önünü açacaktır.

Beklenti gerçekleşti

Merkez Bankası’nda yönetim değişiminden sonra ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleşti. Naci Ağbal Başkanlığı’nda toplanan PPK, politika faizini 475 baz puan artırdı. Yüzde 10.25 olan politika faizi yüzde 15 seviyesine yükseldi. Gerek ekonomi yönetimindeki değişim, gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Kasım tarihinde yaptığı konuşma PPK toplantısına yönelik beklentilerin en üst seviyede fiyatlanmasına neden olmuştu.

Beklentilerin gerçekleşmesinin ardından ilk fiyatlamalarda dolar/TL kuru TCMB faiz kararının ardından 7.5065’i gördükten sonra 7.6004 seviyesinde; euro/TL TCMB faiz kararının ardından 8.8885’i gördükten sonra 9.002 seviyesinde seyretti.

Merkez Bankası’nın faiz adımı kadar sadeleşmeye gitmesi de önemliydi. Bankaların TCMB’den borç aldığı faizin ağırlıklı ortalaması yüzde 14.80 seviyesinde bulunurken Merkez Bankası’nın politika faizi ise yüzde 10.25 seviyesinde bulunuyordu. Enflasyon oranı ise yüzde 11.89.

Piyasanın ana beklentisi Merkez Bankası politika faizi ile ağırlıklı ortalama faiz arasındaki farkın kapanması idi.

Piyasayı rahatlattı

Merkez Bankası 475 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi ve piyasa beklentilerini karşıladı. Böylece yatırımcılar için reel getiri pozisyonu doğdu. TCMB’nin adımları için son dönemde getirilen eleştirilerin başında sade bir para politikasından uzaklaşılması, öngörülebilirliğin azalmasıydı. Ağırlıklı ortalama faizi ile politika faizi arasında açılan makas kredibiliteyi zayıflatıyordu. Bu adım piyasaları rahatlatacaktır.

Şimdi maliye izlenecek...



TCMB Başkanı Ağbal yönetiminde gerçekleşen PPK’da faiz kararının sonrasında şimdi gözler bu kararların maliye politikaları ile desteklenmesinde olacak.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın atacağı adımların güven vermesi; beklentilerin yönetilebilmesini ve uzun vadeli faizlerin geri çekilmesini sağlayacaktır. Bu da fiyat istikrarı ve yabancı sermaye girişini getirirken piyasalarda belirgin bir rahatlamaya neden olacaktır.



Aşı etkisi ve risk iştahı



Öte yandan piyasalarda aşı etkisi risk iştahında artışa neden olabilir. THY iştiraki Turkish Cargo, Kovid-19 aşılarını taşımaya başladı. Aşı konusundaki her olumlu gelişme piyasaları yeni ve güçlü bir zemine taşıyabilir.



İŞTE FAİZ KARARINDA DİKKAT ÇEKEN 5 AYRINTI



1 Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu parasal duruş için tek göster-ge niteliğinde olacak.



2 Net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi.









3 Parasal duruşun sıkılığı enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecek.



4 Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi finansal istikrarı olumlu etkileyecek.



5 Fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebi-lirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacak. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirme-sine neden olabilecek.

Yabancı analistler nasıl yorumluyor?



Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal’ın ilk toplantısında Eylül 2018’den bu yanaki en güçlü faiz artırımına imza atarken, bankadan beklenen sadeleşme adımı da atıldı.

AA’nın haberine göre Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın çok iyi bir başlangıç yaptığını belirterek, piyasaların kendisinden beklediği 475 baz puanlık faiz artırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

Bunun yanı sıra para politikasında sadeleştirmeye gidildiğine işaret eden Ash, “Bu karar tamamen doğru, mantıklı olan da buydu. Yabancı portföylerin geri dönmesi ve dolarizasyonun çözülmesi gibi bir şans da ortaya çıktı. Eğer yabancı portföy girişi başlarsa Türkler dolar treninden en kısa sürede atlamaya başlayacaktır” yorumunda bulundu.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de piyasa katılımcılarının Ağbal’ın çok başarılı görünen başlangıcıyla oldukça rahatladıklarını ve derin bir nefes aldıklarını söyledi.

Kalen, “Enflasyonda belirli bir iyileşme olana kadar sıkı para politikasının korunacağının ifade edilmesi de enflasyon hedeflemesinin tekrar önceliklendirildiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.









Kredibilite arttı

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise Naci Ağbal’ın atanmasının ardından yerinde bir faiz artışı ve para politikasındaki sadeleştirmeyle bankanın kredibilitesini önemli oranda yükselttiğini söyledi.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB’nin, yatırımcıları Türkiye’de ekonomi politika yapıcılarının yön değiştirdiğine inandırmak için yeteri kadar aksiyon aldığını söyledi. Tuvey Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasının, gelecek aylarda da devam edebileceği yorumunda bulundu.

TÜSİAD: Yeni dönemin önemli işareti oldu



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin, “Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için atmış olduğu adım yeni bir döneme girdiğimizi gösteren önemli bir işarettir” değerlendirmesinde bulundu. TÜSİAD açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Enflasyonla mücadelede atılacak olan her adım, finansal piyasalarla olan ayrışmanın yerini piyasa ile uyumlu bir sürece bırakacak, ekonomimizi ve orta vadeli istihdam gelişimini destekleyecektir. Öte yandan, TCMB politikası ve enflasyonla mücadele, Türkiye ekonomisinin geçmiş olduğu bu zor dönemdeki sorunlardan yalnızca bir tanesidir.



TL’ye olan güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç vardır. Kurumların bağımsızlıklarının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz.”