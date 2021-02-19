Merkez faizi ‘pas’ geçti indirim için acelesi yok

Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz toplantısında bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 17 olarak bıraktı. Merkez, kalıcı fiyat istikrarı ve enflasyonda yüzde 5 hedefine varıncaya kadar parasal sıkılaştırmanın süreceğini de vurguladı.



Yılın ikinci faiz toplantısı da tamamlandı. Merkez Bankası sözlü yönlendirmede bulunarak bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 17.00 olarak tuttu.

Merkez Bankası kasım ve aralık aylarında gerçekleştirdiği faiz artışları sonrasında 2021’i daha rahat geçiriyor. Önden yüklemeli faiz artırımları sonrası faizi sabit bırakarak gelişmeleri izliyor. Merkez Bankası’nın politika metninde şu başlıklar öne çıktı:



1 Uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumakta.

2 Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecek.



3 Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak.

4 Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecek.



5 Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Para Politikası Kurulu’nun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.









Faiz kararında ne etkili oldu?

1 Mevcut enflasyon oranı, 14.97 seviyesinde ve politika faizi yüzde 17. Mevcut durumda 2 puanlık reel faiz marjı var. Bu da hem sıcak para, hem de yerli yatırımcılar açısından cazip.

2 Döviz tevdiat hesapları 22 Ocak haftasında 236 milyar dolarken 11 Şubat haftasında 232 milyar dolar oldu. Ancak henüz bir gerilemeden bahsetmek zor. Zira 12 Şubat haftasında yeniden 235.6 milyar dolara çıktı.



3 Dolar kuru enflasyonun yükselmesinde önemli faktörlerden biri ve 6.95 seviyesine indi.



4 Yabancı kurumların faiz artış beklentileri azaldı.



5 Kredi Risk Primi (CDS) 283.9 seviyesine geriledi. Son altı ayıda yüzde 49, son bir ayda yüzde 9.92 oranında azaldı.



PİYASA NASIL ETKİLENECEK?



Mevcut faiz oranı TL’ye ilgiyi canlı tutmak için şu anda yeterli göründüğünden yabancı sermaye akışı sürüyor. Fiyatlara baktığımızda; Borsa 1.561, dolar kuru 6.9571, gösterge faiz 14.99, gram altın 398 seviyesinde.



Enflasyondaki artışla birlikte; faiz ve enflasyon arasındaki 2 puanlık marj korunursa, hem sıcak para girişi devam eder, hem de yatırım bankalarının olumlu raporları sürer.



Bu da piyasaları olumlu yönde etkilemeye devam edecektir. Kurda aşağı marj borsada yükseliş marjı daralsa da hâlâ potansiyel var. BIST 100 için yükseliş hedefi 1.800 seviyesi.



Türkiye notçuların radarına girer mi?



Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri sonrasında görünümde de Türkiye’yi negatif değerlendirmeleri yabancı yatırımcılar cephesinde uzaklaşmayı getirdi.



Ancak verilerin olumluya dönmesiyle birlikte bu seyir değişebilir. Önümüzde Fitch, S&P ve Moody’s değerlendirmeleri var. Fitch, 19 Şubat 2021, S&P Türkiye 28 Mayıs 2021 ve Moody’s Türkiye 4 Haziran 2021’de değerlendirmelerde bulunacak. Bu kurumlardan herhangi birisinin bile görünüme dair olumlu değerlendirmede bulunması hem para girişi, hem de fiyat seyirlerini değiştirecektir.