Öngörülebilirlik net mesajla arttı

TCMB, piyasaların önünden giderek faizleri artırınca TL varlıklara ilgi yükseldi. Dolar kuru 6 ay sonra 6.94 seviyesine geriledi. Merkez Bankası çok net mesajlarla öngörülebilirliği artırdı.

Küresel piyasalarda zayıflayan dolar kuru, TCMB’nin kasım ayından bu yana attığı adımlarla yurt içerisinde de zayıf seyrini sürdürüyor. Dolar/TL kuru 7 liranın altına inerek 6.94 TL’ye geriledi.

Merkez Bankası’nın yeni toplantısı 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Bu toplantıda da piyasanın önünden gitmeye devam etmesi bekleniyor. Faizde 2 puanlık reel getiri korunduğu sürece TL varlıklar ilgi görmeye devam edecektir. Bu durumun tahvillere yabancı para girişini de teşvik etmesi beklenmeli.

TCMB, yeni faiz kararı için şubat enflasyonunu görmek isteyebilir. Ancak bu toplantıda vereceği mesajlar da çok net olacaktır. Dolar kurundaki gevşeme sonrası şimdi gözler döviz rezervlerinde. Merkez Bankası’nın rezervlere ilişkin şeffaf bilgilendirmeler yapması, piyasalarda öngörülebilirlik açısından önem taşıyor.

Dolar kurunda gerilemenin devam etmesi halinde destekler 6.80 ve 6.50 seviyelerinde bulunuyor.

Kurumsal yatırımcı

Kurumsal yatırımcıların BIST 30’da yüzde 10’un üzerinde aldığı hisseler ağırlıklı olarak sanayi ve hizmet sektörünün öncü hisselerinde toplanmış görünüyor. Bu hisseler: Kardemir D, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, Migros, Tekfen Holding, Arçelik, Koç Holding, Pegasus, İş Bankası C, Şişe Cam, Petkim ve Türpraş.

Yatırımcılar açısından mart ayı zorlu geçebilir

Şubat sonuna kadar piyasaların olumlu seyri devam etmesi beklenmeli. Ancak mart ayı ile birlikte, aşılamanın seyri, yurtdışı ilişkilerde yaşanabilecek gelişmeler, enflasyon verisi ve makro ekonomik verilerdeki gelişmeler izlenecek. Reformlar ve reel faiz marjı yabancıların takip edeceği ana göstergeler olacak.

Korku Endeksi VIX düşüşte

Korku Endeksi VIX, 19.97 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Bu da borsalara olan ilginin sürmesine neden oluyor. Küresel bazda hisse senetleri dünya GSYIH’nın yüzde 110’unu aşmış durumda. Bu nedenle her ne kadar veriler hisse senetlerini desteklese de tedirginlik gözleniyor. Bu nedenle olası bir düşüşte çok sert geri çekilmelerin yaşanması gündeme gelebilir.