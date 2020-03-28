Piyasada dipte büyük bir enerji toplandı

Gelişmekte olan piyasalarda dip seviyelerde büyük bir enerji toplanıyor. Türkiye virüs krizinden az hasarla çıkabilirse en olumlu etkilenecek ülkelerden olacak.

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken piyasalar en kötüyü ilk büyük dalgada fiyatladıktan sonra normalleşme çabasında. BIST 100 Endeksi, açılışta yüzde 0.33 artarak 91.833 puana yükseldi. Ancak ilerleyen saatlerde satışlarla 89.210’a geriledi. Dolar/TL kuru 6.4529 seviyesinde. Faiz yüzde 11.24 ve altının onsu 1.620 dolar. Borsada 90 binin üzerine kalıcı şekilde çıkabilmesi halinde 99 bin hedefi ile yükselişin devamı mümkün olabilecek.

Dengeler değişiyor

Şirketlerin krizden etkilenmemesi kaçınılmaz. Kârlar gerileyecek. Maliyet artacak ve finansman sorunları çıkacak. İstihdam bir problem olarak yükselecek. Oldukça sancılı bir dönem. Ancak virüs etkisi geçtiğinde borsanın en büyük rallisi adım adım başlayacak. Bunun ilk etkisi dipten gelen yüzde 10’luk yükselişle görüldü bile. Dow Jones Sanayi Endeksi’nin 3 günlük yükselişi yüzde 22 ile 1931’den beri en yüksek seviyeye geldi.

Koronavirüs ile küresel bazda dengeler değişiyor. Tüm dünyada parasal sıkılaşmadan, bol para, düşük faiz dönemi başladı. Olağanüstü önlem paketleri gelişmelerin başka bir düzlemde değerlendirilmesine neden oluyor. Veriler bir süre daha olumsuz devam edecek.

Kur beklentisi ne?

Dolar/TL beklentileri 2020 sonu için ortalama 6.60 seviyesinde yoğunlaşıyor. Kurun 7.00 seviyesini aşması bu yıl beklenmiyor. Ağırlıklı olarak bir bant hareketi ana beklenti.

Dolar/TL kurunda hafta başında artan kaygılar 6.60 seviyesinin test edilmesine neden oldu. Teknik olarak 6.40 seviyesi dolar/TL’de güçlü destek. Bu seviyenin altında 6.25 izlenmeli. Yukarı doğru ataklarda ise 6.60 güçlü direnç seviyesi.

Sekiz çeyreklik dip

Çeyreksel bazda 2013’ten beri dolar bazında gerileyen ve tarihi dip seviyelerinde olan borsa, en son 2008 krizinde sekiz çeyrek üst üste dipte kalmıştı. Şimdi ise yedi çeyrektir dolar bazında dipte. Önümüzdeki çeyrek bu dipten çıkış için bir hareketin ilk başlangıç nüvelerini görebiliriz.