Sermaye kayıp getiri rekor

Borsa İstanbul’da bireysel yatırımcı sayısı artmaya devam ederken güncel sayı 1 milyon 761 bin oldu. Yeni gelenler hareketli hisselere yöneliyor. Sığ ve düşük sermayeli bu firmalar içerisinde özvarlığı negatifte olan ve borca batıklar da var





Merkez Bankası ekim ayı toplantısında faizi yüzde 10.25 seviyesinde sabit tuttu. Yatırımcılar faiz yerine alternatif getiri sağlayan enstrümanlara yönelmeye devam ediyor. Borsa da bu alternatifler arasında yer alıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içerisinden özsermayesi negatif olan şirket sayısı sekiz. Yatırımcıların ilgisi bu hisselerin yüksek bir çıkış sergilediğini gösteriyor. Gözlenen çıkış yıl başından bu yana yüzde 34 ile yüzde 1.676 aralığında değişiyor. Aynı dönemde borsanın likit banka hisseleri ise yüzde 29 değer kaybetti. Banka Dışı Likit 10 Hisselerinin getirisi ise yüzde 10’da kaldı. BIST 100 Endeksi’ndeki artış aynı dönemde sadece yüzde 4.5 oranında kaldı.









Rayiç değer kurtarıyor

Spor şirketlerinin bilançoda yer alan özsermayeleri ekside. Ancak sahip oldukları varlıklarının rayiç değerleri üzerinde yaptıkları değerleme raporlarında ise sermayelerini korudukları açıklamaları periyodik olarak gelmekte. Bu da yatırımcıların cesurca hareket etmelerinde belirleyici bir etken olurken spor şirketleri hareketli grup içinde yer alıyor. Pandemiden en fazla etkilenen sektör olmasına rağmen yıl içinde oldukça hızlı bir performans sergilediler. Beşiktaş Futbol yıl başından bu yana yüzde 34.69 değer kazanırken Fenerbahçe Futbol yüzde 162.75 ve Galatasaray Sportif yüzde 89.66 getiri sağladı. Sektörde yer alan Trabzon Sportif’in getirisi ise yüzde 93.95 oldu.

Farklı sektörler

Perakende ticaret sektöründen Carrefoursa, metal İşleme sektöründen Eminiş Ambalaj, orman ürünleri ve mobilya sektöründen Doğtaş Kelebek Mobilya ve tekstil ürünlerinden Birlik Mensucat özvarlıkları negatif olan şirketler arasında yer alıyor. Bu şirketlerden Eminiş Ambalaj yılbaşından bu yana yüzde 1.676 oranında değer kazandı.

Yüzde 500 kazandırdı

Özvarlığı 50 milyonun altında olan yedi şirket yılbaşından bu yana yüzde 500 kazandırdı. Bu şirketler: Artı Yatırım Holding, Dagi Yatırım Holding, Bomonti Elektrik, Atlantis Yatırım Holding, Dardanel, Egeli&Co Yatırım Holding, Balatacılar Balatacılık. Hisselerin sığ olması düşük sermaye girişi ile sert fiyat hareketlenmelerinin oluşmasına yol açıyor.









Beşiktaş Futbol’un yüzde 49’u borsada



Şubat 2002’de borsaya gelen Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın hisselerinin yüzde 49’u borsada işlem görüyor. Hisse uzun vadede yatayda hareket ederken zaman zaman yukarı yönlü sert hareketlerde bulunuyor. Sonrasında ise tekrar yönünü aşağıya çevirerek yataya dönmekte ve aynı rutin ile hareketini sürdürmekte. Son olarak geçtiğimiz mart ayında en düşük 1.32 TL’ye kadar inen hisse, haftayı 3.29 TL’den kapattı. Farklı bilanço dönemine sahip olması sebebi ile son açıkladığı 2020 ilk çeyrek bilançosunda azaltmakla birlikte zarar devam ediyor. Son iki yılda zarar eden şirketin önemli bir değişim olmaması halinde bu yıl sonunda da zarar açıklaması gündemde. Son açıklanan bilançosuna göre geçmiş yıl zarar toplamı 1.5 milyar TL’nin üzerinde olan firmanın özsermayesi ekside.



Fenerbahçe martta dip, eylülde tavan



Özsermayesi ekside olan bir diğer firma Fenerbahçe Futbol. Hisseleri Şubat 2004 yılında halka arz edildi. Temettü verdiği dönemlerde ciddi çıkışlar yaşansa da oluşan zararların ardından hisseye ilgi de düştü. Geçtiğimiz mart ayında en düşük seviyelerinden birisi olan 6.40 TL’ye kadar indi. Sonrasında yaşanan çıkış ise oldukça abartılı olurken eylül ayında 54.15 TL’ye kadar yükseldi. Ardından gelen satışlarla gerilese de şimdilerde 37.96 TL’den işlem görüyor. Şirketin son açıkladığı 2020 üç aylık mali tablolarına göre birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 1.1 milyar TL’nin üzerinde. Son bilançosunda da devam eden zarar mali yapının toparlanması için henüz yeterli bir zeminin olmadığını işaret ediyor.



Galatasaray kredi faizlerini erteledi



Özsermayesi ekside bulunan bir diğer firma olan Galatasaray Sportif’in birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı ise 1.3 milyar TL’nin üzerinde. Şirket kredi aldığı bankalarla yaptığı görüşme neticesinde kredi faiz ödemelerini altı ay erteledi. Faiz ödemelerinin ertelenmesi firmanın şimdilerde yaşadığı dar boğazı aşması noktasında zorlayacağı anlaşılıyor. Bu nedenle kredi borçlarının yapılandırılması konusunda bankalarla görüşmelere devam ettiğini açıkladı. Pandemiden sektör olarak olumsuz etkilenen spor firmaları kamu borçlarını ödemede de zorlanıyor. Galatasaray Sportif vergi borçlarını yapılandırılması konusunda görüşmelerde bulunuyor. Şirketin gelir artırıcı alternatifler yaratabilmesi önemli.



Trabzonspor dalgalı



Trabzonspor Sportif yıl başından bu yana oldukça dalgalı bir seyir izledi. Hisse, yıl içinde üç defa yukarı hareketlense de her defasında tavan seviyesi aşağıda oluşurken devamı gelmeyerek düştü. Son olarak eylül ayının ilk yarısında 7.82 TL’yi test eden hisse, gelen satışlarla birlikte geriledi ve şimdilerde 4.17 TL’den işlem görüyor. Son gün satışlarındaki ağırlığın sürmesi halinde düşüşün de devam etmesi gündeme gelecektir. Son beş yılda sürekli zarar açıklayan firmanın birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 850 milyon TL. Sektördeki diğer firmalar gibi bu şirketin de özsermayesi ekside. Son açıklanan 2020 üç aylık bilançosunda zararın devam etmesi birikmiş zararı artırırken mali yapının da zayıflamasına yol açacaktır.







Borsada sektörel hareket



BIST 100 Endeksi haftayı 1.190 seviyesinden tamamladı. Haftalık bazda değer kaybı yüzde 0.18 oldu. Borsada sektörel hareketlilik yaşanıyor. Orman ve kâğıt sektörü hisseleri son bir haftayı yüzde 8.89 oranındaki getiri ile tamamladı. Turizm sektörü hisseleri yüzde 6.95, yatırım ortaklıkları yüzde 6.36 değer kazandı.







