Yatırımcı hisse senedini sevdi

Hisse senedi piyasasındaki yatırımcı sayısında artış sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre hisse senedi yatırımcısı 2 milyonu geçti

Koronavirüs salgın hastalığı ile birlikte hisse senetlerine küresel bazda ilgi en yüksek seviyeye çıkarken Türkiye’de yatırımcı sayısı zirve yaptı. Borsada Mart 2020’de yaşanan sert geri çekilmenin ardından endeks yükselişe geçerken değer kazanan hisseler yeni yatırımcıları da borsaya çekti. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre hisse senedi yatırımcı sayısı 2 milyonu aşarak, 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 milyon 2 bin 873 kişi oldu.

Böylece 2020’nin başından bu yana 786 binin üzerinde yeni yatırımcı hisse senedi piyasasına katıldı. Geçen bir yılda pay senedi yatırımcı sayısındaki artış yüzde 65’i buldu. Toplam gelen yatırımcı sayısı içinde 12 bin 117’si ise yabancı. Yerli yatırımcının 6 bin 614’ü ise kurumsal. Yabancı yatırımcının ise 2 bin 808’i kurumsal.

Aşı beklentisi

Türkiye’de aşılama süreci hızlı başladı. Şubat ayında okulların ve mart ayında lokantaların açılması, kademeli olarak normalleşme eğilimi yönündeki beklenti piyasaları canlı tutuyor. Şimdilerde kâr satışları gözlense de hisse senetlerine ilgi korunuyor. İlerleyen süreçte gelecek aşı miktarındaki artışla birlikte toplumun geniş kesimi aşıya kavuşacak. Halihazırda öncelik sağlık sektörü çalışanlarında ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre 700 bini aşkın kişi kısa sürede aşılandı. Diğer ülkelere göre Türkiye’de aşılamanın hızlı gerçekleşebilmesi vaka sayılarının da hızlı şekilde ivme kaybetmesine olanak tanıyacaktır. Bu da reel sektörün daha çabuk normalleşmesine imkân verecektir. Bu beklenti beraberinde hisse senedi piyasalarını canlı tutuyor ve alıcıları motive eden en önemli güç. Veriler ise yılbaşından bu yana yaşanan sert atak sonrasında kar satışlarının geldiğini söylüyor. Alıcıların kararlılığı ise endeksi destekleyecektir. BIST 100 Endeksi sekiz günlük ortalamanın altında üç gün boyunca kapanış yapmadığı sürece hisselere ilgi korunabilecek.

Haftanın ilk günü satışlarla başlamasına rağmen endeksin 1.508 seviyesini test ederek hızla toparlandığı ve 1.533’e çıktı. Gelen her olumlu haber alım için fırsat olarak değerlendiriliyor.

Hikayesi olan sektörler yükseliyor

Borsada yaşan kar satışlarına rağmen hikayesi olan sektörler yatırımcının takibinde yer alıyor. Bunların başında bilişim gelirken onu metal ana sektörü ve spor sektörü izliyor. Haftanın ilk gününde üç sektörün hisseleri yüzde üç oranında değer kazandı. Görünen o ki yatırımcılar bütün yıl boyunca BIST Teknoloji Endeksini göz önünde tutacak.

Demir çelik sektörünün öncü şirketleri Ereğli Demir Çelik ve Kardemir takip edilecek şirketler olacak.

Altında güçlenme beklentisi

Bol para ve teşvik döneminde altında yükseliş beklentisi sürüyor. Mevcut veriler 2021 yılında da altına ilginin sürebileceği yönünde. Bank Of America (BoFA) tarafından hazırlanan rapora göre, altın fiyatının 2021 yılında güçlü seyretmesi öngörülüyor. Kuruluş, 2021 yılında ortalama fiyatın 2.063 dolar olacağını tahmin ediyor. ABD’nin mali teşvik paketlerinin yanı sıra büyük ülkelerde faiz oranlarının uzun bir süre artırılması beklenmiyor. Bu durum altını destekleyici unsur olarak görülüyor. BoFA, 1.833 dolar düzeylerinde işlem gören ons altının gelecek yıl ortalama 1.900 dolar olacağını öngörmekte. Gümüş için 2021 yılı tahmini 28.74 dolar, gelecek yıl ise 31 dolar öngörülüyor. Altın ve gümüşe yönelik beklentiler devam ederken genel olarak endüstriyel metallerde çıkış eğiliminin yaşanacağı bir yıl görmek pek de şaşırtıcı olmayacak.