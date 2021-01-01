YILIN ŞAMPİYONU CUMHURİYET ALTINI

2020’nin yükselen yıldızı Cumhuriyet altını... BIST 100 yüzde 28.9, euro yüzde 34.7 ve dolar ise yüzde 23.4 yükseldi. Yıl sonu 2.960 TL’ye kadar çıkan Cumhuriyet altını yüzde 52.3 değerlendi. 2021’de ise enflasyon çift haneli rakamlarda kalacak, dolar ve altın enflasyon oranında kazandırmaya devam edecek. Borsada çıkış sürecek. Sabit getirili yatırım araçları içerisinde mevduat öne çıkacak

Piyasalar 2020 yılını, bir önceki yıla göre belirsizlik içinde ve dalgalı bir seyirde geçirdi. Sert aşağı ve yukarı hareketlerin olduğu gözlendi. Dolar kuru 5.95 ile 8.58 aralığında yükselen bir seyir izledi. Yılı 7.50 seviyesinin altında 7.33’ten tamamladı. Tüm dünyayı pençesine alan pandemi küresel piyasaları olduğu kadar yurtiçi piyasaları da etkiledi. ABD başkanlık seçimleri yapıldı. Ekonomi yönetimi değişti. Normalleşme adımları ile birlikte yeniden sıcak para girişi gözlenmeye başladı.

Borsa, koronavirüsün Türkiye’de görülmesiyle mart ayında sert bir düşüş yaşadı. BIST 100 Endeksi 819’a kadar geriledi. Haziran ayında yasaklar kalktı. Pandemide ikinci dalga endişeleri ile ağustos ayı satıcılı geçti. Sonrasında aşıya ilişkin gelişme haberleri ile endeks yukarı ivmeli bir hareket sergiledi.

Güvenli limanlar

Merkez bankaları pandemi nedeniyle olağanüstü tedbirler aldı. Para basıldı ve faizler aşağı çekildi. İşte bu dönemde yatırımcılar güvenli limanlara koştu. Cumhuriyet altını en büyük yükselişlerinden birini yaşadı ve yıl içinde 3.600 TL’ye kadar çıktı. Yılı 2.960 TL’den tamamladı. Altının onsu ise 1.440 ve 2.082 dolar aralığında hareket etti. Yılı 1.879 dolardan tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi yıl içinde 643’e kadar yükseldikten sonra 319.25 seviyesine geriledi. Faiz yılı çift haneli rakamlardan tamamladı. TCMB aralık toplantısında ise faizi 200 baz puan artırarak yüzde 15’ten 17’ye çıkardı.

Olası riskler neler?

Yeni ABD başkanının göreve başlamasıyla birlikte dış ilişkilerde yaşanabilecek olası gerilim, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz konusunda yaşanabilecek olası gerginlikler piyasalarda tansiyonu artırabilir. En fazla takip edilecek gösterge enflasyon olacak. Küresel bazda ekonomilerin toparlanması ile enflasyon artacak.

Altının çıkışı sürer gümüş hızlı yükselir

Yeni yıla dolar kuru 7.34’lü seviyelerden, altının onsu da 1.879 dolardan giriyor. Altının onsu 2021 yılında yeni bir atağa geçerek 2.300 dolara doğru hareketlenebilir. Gram altın dolar kurundaki hareketlere bağlı bir seyir izlerken altının ons fiyatındaki olası gerilemelerde 1.750 dip olarak kalacak. Gümüş altından daha hızlı çıkacak.

Borsa zirve beklentisi...

Geçtiğimiz yılı yüzde 28.9 değer artışı ile kapatan Borsa’da hisse fiyatları yatırımcıların radarında olacak. BIST 100 Endeksi 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılını da artıda tamamlayacak.

BIST 100 Endeksi TL bazında tarihi zirvesini kırarak yeni bir zirve yapacak. Yabancıların borsadaki payı yüzde 48.86 ile dip seviyelerde. Yabancıların dipte olan payları yeniden artmaya başlayacak. Pandemide en fazla değer kaybeden sektör hisselerine ilgi artacak.

Dolardaki getiri enflasyona paralel

Dolar/TL kuru yılın ilk çeyreğinden itibaren enflasyona bağlı bir seyri izleyecek. 7.20 - 9 bandı hareketi izlenecek. Olası geri çekilmelerde 6.50’ye kadar düşüş yaşanabilecek. 9’un aşılmasını gerektirecek bir kur atağının gündeme gelmesi halinde 10’lar konuşulabilecek. Ana senaryo enflasyon üzerinden gelişecek. Enflasyon kontrol altına alınırsa TL’de reel getiri oluştukça mevduatlar TL’ye kayabilecek.

PİYASALARA ‘AŞI’ YILI

2020’de yaşanan salgın nedeniyle piyasalarda olağanüstü fiyat hareketleri gözlendi. 2021 yılında aşılamayla birlikte fiyatlarda da öngörülebilirlik artacak. Türkiye’de ekonomide normalleşme adımlarının ardından reformların devreye girmesi bekleniyor. Maliye politikaları ile para politikasındaki sıkılaştırma adımlarının desteklenmesi ve hukuk alanında reformların devreye girmesi halinde yabancı sermaye girişinde artış gündeme gelecektir.

Para girişi beraberinde piyasaların hızla toparlanmasını sağlayabilecektir. Böylesi bir durumda borsada yeni rekorlar ağırlık bulurken dolarda düşüş, enflasyonda da gerileme mümkün olabilecektir. Bu olumlu senaryoda dolar kurunda 7.20 seviyesindeki destek kırılarak 6.80 ve hatta 6.50’lere doğru geri çekilme gündeme gelecektir.

Enflasyonu düşürme kararlılığında taviz verilmesi, maliye politikaları ile para politikalarındaki adımların gerçekleşmemesi ve hukuk reformunun gelmemesi halinde ise kur için mevcut seviyeler dip kalarak 2021’nin ilk ayının ortasından itibaren çıkış hiç de düşük bir ihtimal olmayacaktır.

Enflasyon belirleyici önemde

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 234 milyar dolar. Bu paranın henüz bozulmadığını görüyoruz. Sadece ay sonlarında maaş ödemeleri ve giderler için belli bir miktar bozulmakta. 2021 yılında TCMB aylık olarak toplanmaya devam edecek. Yılın tansiyonunu ABD’nin yeni başkanı Biden ve atacağı adımlar belirleyecek.

Halk Bankası davasına ilişkin gelişmeler takip edilecek. Dolar ve faizin seyri üzerinde enflasyon belirleyici rol oynayacak. Enflasyondaki her artış kur ve faiz hareketlerinde tetikleyici etki yaratacak. Koronavirüse ilişkin gelişmeler altının fiyat hareketleri üzerinde etkili olacak.

Altının onsunda yıl içinde hedef seviye 2.300’ler olacak. Dolar kurunda ağırlıklı hareket 7.20 - 9 bandında gerçekleşecek. İlk çeyrekte sıcak para girişi yaşanırsa 7.20 aşağı kırılarak 6.80 ve 6.50’lere doğru geri çekilmeler görülebilecek. Ancak TCMB geri çekilmelerde rezervleri güçlendirmek isteyecek bu nedenle dolarda düşüşler alım fırsatı olacak. Kurda geri çekilmelerde TCMB’nin alım ihaleleri yapması yeniden yönü yukarı çevirecek.

Yeni yılda TL varlıklar güçlü

200 baz puanlık faiz artırımı ile birlikte yüzde 17’lere tırmanan faiz yılın ilk yarısında güçlü seyrini sürdürecek. TL varlıklar ve mevduat yatırımcıların seçenekleri arasında olacak. Enflasyona karşı reel getiri sağladığı oranda mevduat seçeneği değerlendirilecek. Reel getiri düştüğü anda yatırımcı yeniden döviz ve altına kayacak. Bu nedenle enflasyon oranının seyri yıl boyunca yatırımcının takibinde olacak. Enflasyonu artırıcı her adım döviz ve altına kayış için neden oluşturacak.

Büyüme yüzde 2 - 3 arasında olacak

Pandemi sonrası toparlanma yaşanacak ancak ekonomilerin tam kapasite ile devreye girmesi zaman alacak. Faiz, enflasyon ve kur etkisinin getirdiği olumsuzluklar nedeni ile ülke ekonomisindeki büyüme yüzde 2 - 3 bandında kalacak.