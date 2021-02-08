2021 yılının renkleri canlı sarı ve gri

Dünyanın en büyük renk otoritesi Amerikan renk firması Pantone 2021 yılının renklerini canlı sarı ve gri olarak açıklamıştı.

Firmanın başkan yardımcısı Laurie Pressman bu renkler hakkında görüşlerini şöyle paylaşmıştı: “Bu; sıfırlarken, yenilerken, yeniden keşfederken ihtiyacımız olan dayanıklılık, iyimserlik, umut ve pozitifliğe hitap eden bir kombinasyon’’.

Hepimiz için çok değişik bir yılı geride bıraktık. Gerçekten de umuda, sıfırlanmaya ve iyimserliğe çok ihtiyacımız olan yeni bir yıla adım attık.

Renklerin psikolojideki etkilerini belirlerken uzmanlar sarı için sevinç ve coşkuyu, gri için ise dengeyi ve hareketsizliği ön plana çıkaran renkler olarak tanımlamışlardır.

Canlı sarı adından da anlaşıldığı gibi insanlara enerji ve mutluluk veren bir renk olması sebebiyle modadan dekorasyona, tekstilden grafik tasarımına kadar her zaman tercih edilen bir renk oldu.

Sarıyı; gri, siyah, mavi, mor, lila gibi renkler ile kombinleyerek kullanmak da mümkündür.

Gri ise son yıllarda özellikle mimari ve dekorasyonun en gözde rengi haline geldi. Bunun en önemli sebebi, renk paletindeki hemen hemen her renk ile uyumlu olmasıdır.

Canlı sarı ve grinin stiller üzerindeki etkileri



Canlı sarı ve grinin en çok kullanıldığı popüler stillerin başlıcaları; Modern ve Minimalist, Sofistike, Bohem ve Retro Stili olarak göze çarpmaktadır.

Altın sarısı özellikle Barok, Rokoko ve Osmanlı dönemi mimarisinde çok sık kullanılmış, adeta o dönemlere damga vurmuştur.

Modern ve Minimalist stil:



Sanatta, mimarlıkta, müzikte ve birçok alanda 1960’larda başlayan ‘Minimalizm Akımı’ stilin günümüzdeki kullanım şekline ışık tutmuştur.

Bu tarzın en belirgin özellikleri; ergonomik, yalın, işlevsel mobilyalar ve kullanılan eşyaların mutlaka bir amaca hizmet etme olgusudur.

Stili oluşturan başlıca renklere baktığımızda özellikle grinin vazgeçilmez olduğu hemen gözümüze çarpar.

Beton kullanımının sektörde yaygınlaşmasıyla birlikte bu malzeme iç mekan tasarımlarına da yansımış, zamanla beton objeler, beton duvarlar ve beton zeminler sıklıkla karşımıza çıkmıştır.

Modern Stilde metal, cam, çelik, düz hatlı ve açıkta bırakılmış kolonlar ile bolca endüstriyel ürün kullanımına rastlamak mümkündür. Bu ürünler 2021 yılında sıklıkla karşımıza çıkacak ve dekorasyon trendlerine yön vermeye devam edecektir.

Sofistike stil:



Fransızca’ da yapmacık anlamına gelen Sofistike kelimesi birbiri ile uyumsuz görünen ürünlerin bir arada kullanılması ile oluşan bir tarzdır.

Bir başka değişle uyumsuzluğun uyumu da denilebilir.

İpek, saten, kadife gibi pahalı kumaşlar ile parlak yüzeyli ahşap mobilyalar ve mermer vazolar, büyük ihtişamlı kristal avizeler tarzın vazgeçilmezleridir.

Bu stilde özellikle maskulen renklerin bir arada kullanımına sık rastlıyoruz. Örneğin hardal sarısı ve bordo, koyu gri ve siyah.

Bohem stil:

Fransa’da tanımlanan bu akım; göçebe hayat yaşayan, özgür ve gezgin ruhlu çingene kültüründen esinlenen kalabalık, canlı ve özgür bir tarzı ifade eder.

Alçak sehpalar, puflar, kırlentler, geometrik veya çiçek desenli halılar, daire formlu duvar objeleri, yer minderleri ve bitkilerin kullanımı çok yaygındır.

Sarının yanında en çok mavi, kırmızı, pembe, turuncu, yeşil gibi renklerin canlı tonlarını görmek mümkündür.





Retro stili:

"Retro" sözcüğü Latincede "geriye doğru" anlamına gelen retro ön ekinden gelmektedir. Dekorasyonda Retro akımı yakın geçmişin sembol parçalarını şimdiki zamanla birleştirerek mekanlarda kullanmayı hedefler. Özellikle 1950-1980 yılları arasında kullanılmış rengi solmuş, eski görünümlü mobilyalardan, pikaplara veya plaklara kadar pek çok ürünü bu tarza dahil etmek mümkün

Örneğin eski bir dikiş makinasını masa ayağı olarak veya bir daktiloyu dekor objesi olarak kullanmak bizi bir anda o yıllara döndürebilir.

Stilin en belirgin özellikleri canlı renklerin ön plana çıkmasıdır. Canlı sarı, turkuaz, kırmızı, turuncu, mavi gibi pek çok renk iç içe kullanılabilir.





Görüldüğü gibi yılın renkleri olan canlı sarı ve griden ilham alarak her stile yaklaşabiliriz. Biraz cesaret ve ufak bütçeler ile mekanlarımıza fark katabilir, güneşin rengi sarının etkilerinden faydalanarak yaşadığımız alanlara hareket katarken, grinin resmiyetiyle harmanlayarak kendi tarzımızı yaratabiliriz.

Renkleri hayatımıza dahil etmenin tam zamanı. Sağlıklı günler.

Zeynep Eyüboğlu

İç Mimar