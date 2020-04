Aileler ve çocuklar için psikolojik destek rehberi

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatristi Derneği, Korona günleri için aile, çocuk ve ergenlere yönelik bir destek rehberi hazırladı. Rehber oldukça kapsamlı ve basit bir dille pek çok kritik konuya değiniyor. Çocuklarla Korona virüs hakkında konuşmaktan, kaygıyla nasıl baş edileceğine, ev içi yapılabilecek aktivitelerden, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına, teknoloji kullanımı konusunda sınırlandırmalara ve anne babaların gerginlikle nasıl başa çıkabileceğine ilişkin öneriler var.

Rehberde en hoşuma giden bölümlerden biri, kaygıyla baş etmede kullanılan fawrkındalık önerileri oldu. Çocukların kaygılarıyla baş etmeleri için kullanılabilecek, beş duyuyu kapsayan önerilerin birkaçını yazmak istiyorum:

Rahatlatıcı müzikler,

Kulaklıkla yüksek sesli ve hareketli müzik dinlemek,

Çiçek koklamak, yumuşak kumaşlara dokunmak,

Oyuncak ayıya dokunmak,

Stres topu kullanmak,

Ağızda kuru meyve, çikolata eritmek,

Nefes egzersizleri yapmak

Bu faydalı rehberi hazırlayan başta Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim. Rehberin tamamına internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Linki de buraya bırakıyorum. http://www.cogepder.org.tr/images/covid-19-rehber.pdf

İyi günde kötü günde ebeveynlik

Son günlerde, zor zamanlarda ebeveynlik yapmaktan konuşuyoruz ya. Bu bana evlenirken edilen yemini hatırlattı. “İyi günde, kötü günde, ölüm bizi ayırana kadar, birbirimizi sevip saymaya…” falan denir ya hani. Evlendiğimiz kişiyi gün gelir sevmeyebiliriz. Yemin etsek de, koşullar bizi ve duygularımızı bambaşka bir noktaya getirip, yeminimizden döndürebilir. Ama ebeveynlik tarzımız, çocuğumuzla kurduğumuz ilişki koşullardan etkilenir mi? Yani ‘otoriter’, ‘izin veren’ ya da ‘demokratik’ bir ebeveyn iseniz, bu süreçte çocuğunuzla kurduğunuz ilişki tarzı değişir mi? Bence değişmez. Sadece olaylara verdiğimiz tepkilerin şiddeti artabilir. Dolayısıyla bence bu süreçte de dengeyi koruyabilmek, tepki vermeden önce durup, kendimize dikkat verebilmek, karşı tarafı dinlemek, saygı ve güven esaslı ilişki kurmak en kıymetli şey.

Ne yapsak?

Kitap Önerisi: Koronavirüs hakkında çocukları ve aileleri bilgilendirmek amacıyla Hep Kitap ve Nosy Crow aracılığıyla hazırlanan “Çocuklar İçin Koronavirüs Kitabı” Türkçeye çevrildi. Üstelik herkesin ulaşabilmesi için ücretsiz olarak internetten pdf’ini indirebilirsiniz. Çok basit ve yalın bir anlatımı var. Tavsiye ederim.

Dizi önerisi: Korona günlerinde en sevdiğim zamanlar, akşam olup, çoluğun çocuğun uyuyup, işlerimin bittiği ve kahvemi alıp, sevdiğim dizinin karşısına oturduğum anlar. Sanırım pek çok anne/baba için de böyle. Bu günlerde hiç izlemediğimiz kadar film ve dizi izliyoruz. Ben de son zamanlarda izlediğim ve çok beğendiğim iki diziyi yazmak istedim.

“Anne with an E” dizisi ile “Unorthodox” dizilerini çok ama çok sevdim. Gerçek hayatlardan esinlenilen ve ilham veren hikayeler her İkisi de. Akşamlarınızı verimli geçirmek için tavsiye ederim.