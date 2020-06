Çocuklara da maske kullandırtmalıyız

Havalar ısındıkça, maske kullanımının ne kadar zor olduğunu deneyimliyoruz. Evden çıktığım ve maske taktığım her an, tüm gün dışarda ve kapalı ortamda ya da sıcakta çalışıp maske takmak zorunda olanları düşünüyorum. Gerçekten çok zor. Hele sıcakta çocuklara maske taktırmak ve el dezenfektanı kullandırtmak daha da zor. Sokaklarda maskesiz dolaşan çocuklar görüyorum. Ne kadar zahmetli olursa olsun, bu konuda onlarla naif ve anlaşılır sadelikte bir dille konuşmalı ve kendi sorumluluklarımızı yerine getirerek doğru model olmalıyız. Tüm yaş kısıtlamaları kalktı. Artık daha çok sayıda insan göreceğiz sokaklarda. O nedenle geçmiş haftalardan daha dikkatli olmak gerekiyor. Çocuklar daha hafif atlatıyor olabilir ama bu virüse yakalanmadıkları anlamına gelmiyor.



Öte taraftan sinema ve tiyatroların da 1 Temmuz itibariyle faaliyete geçeceğini öğrendik. İçimi büyük bir ürperti kaplasa da, büyüklerimizin bir bildiği vardır herhalde demekten başka bir şey gelmiyor elden.



65 yaş üstüne özgürlük



Salgın süresince en çok evde kalan ve yalnızlaşan kesim 65 yaş üzeri oldu. Nedeni belliydi. Sağlık Bakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan birinde, “Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6” demişti. Bu nedenle anne babalarımız için çok endişelendik. Ancak onlar da kendilerini toplumdan dışlanmış ve çok yalnız hissettiler. Artık kısıtlamalar kaldırıldı. İstedikleri zaman dışarı çıkabilecekler. Bu karara sevinmekle birlikte, bu sefer de kendi ebeveynlerimiz için endişelenmeye başladık. Her gün arayıp, nereye gittiklerini ve ne yaptıklarını kontrol etme güdüsü var içimde. Yıllarca onlar bizim arkamızdan dertlendi, şimdi sıra bizde sanırım.



‘Sosyal mesafe’ kelimesi



Korona virüsten sonra hayatımıza giren kelimelerden biri ‘pandemi’ ise diğeri de ‘sosyal mesafe’. Pandemi kelimesi vardı da, çoğumuz hiç duymamıştık. Ama sosyal mesafe tanımını kim buldu acaba? Sokakta yürürken istisnasız 2-3 adımda bir çevreden geçenlerden bu kelimeyi duyuyorum. Konuşma çağındaki çocuklar ‘anne/baba’ demeden önce ‘sosyal mesafe’ demeyi öğrenecek. Yediden yetmişe herkes sosyal mesafe kelimesini biliyor artık. Ama ne anlama geldiğini biliyor mu ve uyguluyor mu, işte orası sıkıntılı.



Çocuklar için güvenilir ve keyifli bir kanal



Pandemi süresince ekran kullanımı ister istemez arttı. Kuralları ve sınırları esnetmek zorunda kaldık. Bu süreçte anne babalar olarak “tamam izlesin ama en azından kaliteli ve doğru içerikler izlesin” diyoruz. İzlenebilecek güvenli kanallardan biri de MEYPOM Çocuk. Eğitimci Yasemin Çay ve oğlu Demir’in evde sakladıkları malzemelerle kullanışlı ve eğlenceli tasarımlar yaptığı “Sakla Tasarla”, MEYPOM Çocuk YouTube kanalında yayına başladı. Anne-oğul çok keyifli ve pratik etkinlikler yapıyorlar. Bakmanızı öneririm.