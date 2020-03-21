Çocuklarla evde keyifli vakit geçirmenin yolları

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar tatil olunca ebeveynleri “Dışarı çıkmadan çocuklarla evde nasıl vakit geçireceğiz?” telaşı sardı. Sizler için evde yapabileceğiniz, basit ve keyifli oyun önerilerini derledik

Yoğun tempolu hayatlarımızda çocuklarımız da sürekli bir aktivite yapma gerekliliği ile büyüyor. Tüm zamanları, dersler ve kurslarla dolu. Hal böyle olunca çocuklarla evde vakit geçirmenin nasıl bir şey olduğunu unuttuk. Çocuklarımızın her anını doldurmamız, sürekli oyun oynamamız ve sıkılmamaları için aktivite bulmamız gerektiğini düşünüyoruz. Oysa ki ebeveyn olarak öncelikli görevimiz, çocukları oyalamak ya da canları sıkılmasın diye sürekli oyun oynamak değil.

Bu zamanı bir fırsat olarak değerlendirip, bazen de boş durmayı, yalnız kalmayı, sıkılabilmeyi, kendini oyalayabilmeyi hem kendimize hatırlatır, hem de çocuklarımıza model olabiliriz. Kendini oyalayabilme kapasitesi önemli bir beceridir ve çocuklukta gelişir. Bunun için de yalnız kalmak gerekir. Yalnız ve boş kalınca yaratıcı fikirler gelişir. Benim önerilerim:

Günlük planlamalar yapmak hem sizi, hem onları rahatlatabilir. Böylece birlikte ve ayrı geçireceğiniz zamanları belirlemiş olursunuz.

Sürekli eğitici etkinlik yaptırmak zorunda olduğunuzu düşünmeyin, bazen de sadece saçmalayın ve eğlenin.

Çocukların hareketlerinin de kısıtlandığı bu günlerde, hareket edebilecekleri alanlar yaratmayı ihmal etmeyin.

Evi bir okul ortamına çevirmeyin.

Dersler, oyun ve boş zamanları gün içinde kendisinin belirlemesine fırsat verin.

Evde olmanın tadını çıkarın ve bu zamanların geçeceğini unutmayın.

Oyun Kampta Eğitmen Koordinatörü Uğur Kaya

Eve sanatı taşıyabilirsiniz

Karşılıklı portre çizimi

Malzemeler: A4 kağıt, kalem

Yapılışı: Çocuğunuzla portre nedir, ne değildir sohbeti yaptıktan sonra, kalemi ve kağıdı alıp, karşılıklı oturup bir dakika boyunca birbirinizi inceleyebilirsiniz. Sonrasında hiç kağıda bakmadan yalnızca birbirinize bakarak saçtan başlayıp omuzlara kadar birbirinizin resmini yapıp, ortaya çıkan portre çalışmaları üzerine kısa bir konuşma yapabilirsiniz. ‘’Kağıda bakmadan resim yaparken neler hissettin, daha önce karşındaki kişiyi bu kadar incelemiş miydin, bende daha önce fark etmediğin bir şey fark ettin mi?” gibi. Sonra da bir kağıda, birbirinize bakarak portre resminizi çizebilirsiniz. İkinci çalışma da bittikten sonra, iki portre arasındaki fark üzerine konuşabilirsiniz.

Masal kahramanlarından hikaye oluşturma

Malzemeler

2 adet A4 kağıt

Keçeli ve pastel boya

Var ise zımba

Önerilen hikaye kitapları

2 adet A4 kağıdını üst üste koyarak, sağdan sola olacak şekilde ortadan 2’ye katlayıp, evde zımba var ise katlanılan kağıdı büküm yerinden birbirine zımbalayın. 3 farklı kitap ve her bir kitaptan 1 karakter seçin. Seçtiğiniz karakterlerle yeni bir hikaye yaratın. Hikaye yaratırken kitaba bir isim verip, kapağını da çizebilirsiniz. Sonrasında yarattığınız hikayeyi hazırladığınız boş kitaba önce resimlerini yaparak, sonra metinlerini yazarak hikaye kitabınızı oluşturabilirsiniz.

Uzman Psikolog Ayben Ertem

Oyunla kendimizi iyileştireli



Bu kaygılı süreçte ebeveynler çocuklara ne anlatırsa anlatsın önce kendi kaygılarını kontrol etmeye çalışsınlar. Kendi kaygıları yükseldiğinde henüz ön beyin gelişimini tamamlamamış çocuklar için bu süreç korkutucu olabilir.

Yemek ya da pasta yapmak bir nevi deneydir ve çok eğlencelidir. Çocuklar hamur ya da pasta yaparak el becerilerini, bilişsel fonksiyonlarını geliştirirken bir yandan da eğlenirler ve ev işlerinde sorumluluk alırlar.

İster var olan kıyafetleri kombinleyerek, isterseniz de evde kumaş varsa kendi giysilerinize ek yaparak eğlenceli bir kostüm partisi düzenleyebilirsiniz.

Evde doktor, hastane seti, yatak vb gibi oyuncaklar varsa onlar bu süreçte ortada dursun. Çocuklar duydukları rahatsız edici haberlerle kendilerini iyileştirmek için bu tür oyuncaklara ihtiyaç duyabilirler.

Bol sohbet içeren iletişim ve duygu kutu oyunları oynayın.

Taklit etme, sözsüz anlatım becerilerini geliştiren drama oyunları oynayın.

Okul öncesi çocuklar için evin içinde yastıklar ve battaniyelerle ev ya da kale inşa etmek, içine çeşitli oyuncaklar koymak oldukça eğlenceli olur.

Evdeki eski dergileri toplayıp önlerine koyarak yaptığınız listeyi onlara verip bulmalarını ve dergilerden kesmelerini isteyebilirsiniz. Dergilerdeki kırmızı arabaları bul, mavi elbise giymiş kadınları bul gibi.

Yaş grubuna göre puzzle’lar ve legolar da bu dönemi değerlendirmek için uygun seçeneklerdendir.

Çocukların daha önce hiç yapmadıkları ve hoşlarına gidebilecek yoga, hula hoop çevirmek ya da videolardan yeni dans figürleri öğrenmeleri yeni beceriler kazanmaları için de önemli.

Çocuklarla birlikte çok merak ettiğiniz bir ülkeyi seçin. O ülkeyle ilgili neler yapabilirsiniz bir liste yapın. O ülkeye has bir hediyelik eşya yapmak, o ülkeye has lezzetli yemekler.

Evde define avı çok keyifli oluyor. Önce kolay bulabilecekleri yerlere ipuçlarını yerleştirin sonra giderek zorlaştırın.

Donmaca oyunu çocukların yine çok sevdiği bir başka oyun. En sevdiğiniz şarkıyı yüksek sesle dinlerken biriniz şarkıyı kapatsın. Herkes -tekrar şarkı başlayıncaya kadar- en komik pozisyonda hiç hareket etmesin.

Yazar/Akademisyen Bahar Eriş

Çocuğun sıkılması dünyanın sonu değil

Evde yapılabilecek sayısız aktivite var: Kitap okumak, puzzle çözmek, boya yapmak, kendi kitabını oluşturmak, birlikte yemek pişirmek, müziği açıp dans etmek, atık malzemelerden bir şeyler yaratmak, birlikte kutu oyunları oynamak… Liste uzar gider. Ancak bütün bunların ötesinde serbest oyun bence çok değerli. Serbest oyun, yetişkin güdümünde olmayan oyun demek. Çocuk için yaratıcılığın ve hayal gücünün devreye girdiği bir alan. Aynı zamanda başka çocuklarla birlikte oynandığında çatışma çözümleme, iletişim, iş birliği gibi son derece önemli yaşam becerilerini geliştirmeye de imkan tanıyor. Çocuğun hayatında olan bitenlerle ilgili duygularını dışa vurarak iyileşmesine alan açıyor.

Çocukların her anını doldurmayı ya da onlara sürekli hazır eğlence sunmayı doğru bulmuyorum. Bu yalnız kalma becerilerini, karmaşık problem çözme becerilerini, yaratıcılıklarını köstekliyor. Çocukların IQ skorları 1990’lardan sonra çok artmış ama yaratıcılık becerilerinde düşüş var. Bunun geri planında ailelerin çocuğun her anını yapılandırma çabasının da rol oynadığını düşünüyorum. Çocukları biraz kendi hallerine bırakmak gerekiyor. Çocuğun sıkılmasını dünyanın sonu gibi görmemek gerek mesela. Ben sıkılmanın kıymetine inananlardanım. Çünkü o zaman çocuk içine dönüp gerçekten ne yapmak istediğini sorgulayabiliyor. Hayal gücünü devreye sokabiliyor. Bir şeyleri tüketmektense üretme arayışına girebiliyor. Hazzı ertelemeyi öğreniyor, dolayısıyla sebat kasları güçleniyor.