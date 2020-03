Dünya içerik devlerinin gözü çocuk pazarında

Çocukların ekran bağımlılığı, dikkat dağınıklığı sorunları, siber zorbalığa maruz kalma oranları ve ebeveynlerin kaygıları her geçen gün artıyor. Bununla birlikte, çocuk içerikleri de çığ gibi büyüyor.



Teknolojinin gelişim ve değişim hızına ayak uydurmak mümkün değil. Ne olduğunu bilmediğimiz bir dünyanın içinde, çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Sınırları nasıl koyacağız? İnanılmaz bir hızla büyüyen, çocuk medyası ve içerik sağlayıcılar nereye doğru gidiyor? Bizleri neler bekliyor?









8.si düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’nda, çocuk medyasının dönüşümü ve bu dönüşümün beraberinde neleri getirdiği konuşuldu. Uzmanların hemfikir olduğu konu; teknolojiyi düşmanımız olarak görüp savaşırsak, kaybeden taraf oluruz. Bunun yerine teknolojiyle kol kola girip, onun bizi yönetmesini değil, onu yönetebilmeyi öğrenmeliyiz. Ve aynı mantığı çocuklarımıza da öğretebilmeliyiz.



“Çocuk içerikleri dünyası tam bir savaş alanı”



Çocuk içeriği sağlayan dünya devi markaların içeriklerinin yarısından fazlası 0-6 yaş arası çocuklar için hazırlanıyor. Konferansta konuşan Ampere Analysis Araştırma Direktörü Fred Black, çocuk içerikleri hazırlayan mecraların geldiği noktayı güncel rakamlarla özetledi. Amazon, Netflix, Disney Plus ve HBO Max gibi çocuk içeriği üreten yayın devlerinin, bu pazardaki hızlı büyümeyi sürdüreceklerinden ve son 2 yılda çocuk içeriklerini 3 katına çıkardıklarından bahsetti. Black yaptığı konuşmada, çocuk içeriklerinin detaylarını paylaştı:



“2019 yılında üretilen çocuk içeriklerinin yarısından fazlasını animasyon çizgi filmler oluşturuyor. Sonra sırayla animasyon olmayan komedi, drama ve macera filmleri geliyor. Animasyon yüzdesi önümüzdeki yıllarda da gitgide yükselecek. Netflix ağırlıklı 7-9, Amazon 0-4, Disney Plus ise 7-9 ve 10-12 yaş arası içeriklere odaklanıyor. Yani 0-4 ve 5-6 yaş aralıkları çocuk içeriklerinin yarısını oluşturuyor. Burası tam bir savaş alanı.”



“Video izlemek, televizyondan cazip”



Telefon ya da tabletten video izlemeyen çocuk neredeyse yok. Hemen her yaştan çocuk, kendi amatör videolarını çekip, YouTube kanalı açma hayalleri kuruyor. Dubit Başkan Yardımcısı David Kleeman, son yapılan araştırmalara göre YouTube’da video izlemenin, televizyon izlemeyi geçtiğini ve çocukların sürekli yenilik aradığını söyledi:









“2 yıl önce tablette oyun oynamakla, video izlemek eşit orandaydı. Ama bu yıl video izlemek, oyunu da, televizyonu da geçti. Şu an bu alanda tam bir kaos var. Çocuklar izlemek istedikleri içerikleri neye göre ve nasıl seçiyorlar? Yetişkinler olarak, çocuklarınızın aygıtlara nasıl erişeceklerini, içerikleri nasıl eleyeceklerini ve yalnız izleyip izleyemeyeceklerini önceden belirleyin.”



“15 yaşından önce telefon alınmamalı”



Çocuk medyasının dönüşümünün, çocukların psikolojilerine etkisi hakkında konuşan Prof. Dr. Bengi Semerci ise "Tabii ki belli gelişim dönemlerinde çocukları ekrana maruz bırakmamalıyız. Ama önemli olan teknolojiyi onlara nasıl sunduğumuz. Ailelerin ve çocukların medyayı nasıl kullanacağını bilmeleri gerekiyor. 15 yaşından önce hiçbir çocuğun cep telefonuna ihtiyacı yok. Odasında televizyona ihtiyacı yok. İlla almak istiyorsak, akıllı olmayan telefonlardan alabiliriz. Çocuklara birilerinin onlara sanal dünyada ne şekilde zarar verebileceğini anlatmalıyız" dedi.



Dubit Başkan Yardımcısı David Kleeman, son yaptıkları araştırmaya göre, Türkiye’de en çok izlenen kanalları sıraladı:



l TRT Çocuk

l Minika Çocuk

l Minika Go

l Cartoon Network

l Planet Çocuk

l Disney Channel

l Youtube Kids

l Netflix



“Siber zorbalığa karşı eğitim şart”



İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Nilüfer Sarı Sezer de, okul öncesi ve ilkokullarda dijital medya okur yazarlığının öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Liselerde de siber zorbalık eğitimleri konulmasının şart olduğundan bahsedildi.