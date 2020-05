Kızımla korona günleri | Gençler, “Kadının Görünmezliğine Nokta Koy” diyecek

Duyarlı, sosyal sorumlu, rahatını bozmaya gönüllü g ençlerin çabalarına yer vermeyi boynumun borcu olarak görüyorum. Açı Okulları’ndan 18 liseli genç bu hafta Instagram üzerinden yapacakları “Kadının Görünmezliğine Nokta Koy Zirvesi” ile pandemi sonrası kadınların günlük yaşamının her zamankinden daha zorlaşmasına ve kadına yönelik şiddetin artmasına dikkat çekmek istiyor.



Yaşları 15-18 arasında değişen Açı Lisesi gençleri bakın ne diyor: “Görüp de bir şey yapamadığımız şiddet olaylarından çok rahatsız olup, bir fark yaratmak için yola çıktık. Yetişkinlerin yapamadığını yapıyoruz: Şiddete Nokta Koy projesi ile okulları dolaşıyor, milenyum kuşağının yapabileceklerini anlatıyoruz. Bugüne kadar 4 binden fazla öğrenciye ulaştık, projemize eğitim verdiğimiz gönüllüleri de katarak onların da farklı okullara gitmesini sağladık, her geçen gün piramidimizi büyütüyoruz.













Yılda bir yaptığımız NOKTA KOY ZİRVESİ ile her yıl bir kadın sorununa nokta koymayı amaçlıyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı 28-31 Mayıs tarihleri arasında, her gün saat 17.00-18.00 arasında @siddetenoktakoy instagram sayfasında olacak.” Zirvede, 2008 yılında Türkiye Oto Drag Yarışlarında Türkiye’nin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Sıdıka Başkara, Türkiye’nin ilk ve tek kadın stand-up grubu olan Çok da Fifi’nin kurucularından Hande Yögen, Nepal’deki Mera Peak’a tırmanan ilk Türk kadını Berrin Yıldızoğlu, Çocuk Evlilikleri ile Mücadele Ödülü sahibi The Nada Foundation’ın kurucusu, aktivist Nada Al-Ahdal, Fazıl Say tarafından “dâhi’’ olarak adlandırılan, çeşitli uluslararası tanınmış orkestraların genç orkestra şefi Nil Venditti, Forbes dergisi tarafından son yılların en başarılı 50 kadın liderinden biri seçilen başarılı CEO Esen Tümer, ‘Yapabilirsin’ kitabıyla ünlü gazeteci-sunucu Tuluhan Tekelioğlu, dünyaca ünlü Türk neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, haber spikeri ve kadın hakları savunucusu Ece Üner gibi pek çok isim de deneyimlerini paylaşacak. Bu çabaya kulak verelim ve destek olalım!



Tekrar bize bağlanan çocuklarımızla nasıl ayrışacağız?



Çocuklar büyürken, sağlıklı bir bağlanma kadar önemli olan bir şey de, sağlıklı bir ayrışmadır. Tamı tamına 75 gündür 7x24 bir arada olduğumuz çocuklarla, vantuz gibi yapıştık birbirimize. Tam da ne güzel tatlı tatlı ayrışmaya başladık derken, tekrar kucaktan inmemeye, birlikte uyumak istemeye, çizgi filmleri birlikte izlemeye, tuvalette bile yan yana olmak istemeye başladılar. Pek çok evde benzer süreçler yaşanıyor. O nedenle rahat olun. Bu çok normal. Haftalardır arkadaşlarından ve diğer herkesten uzaktalar. Nedenlerini anlatsak da, evde bu kadar uzun bir süre kapalı olmayı anlamlandırmaları zor. O nedenle elbette bize tutunacaklar. Emin olun, hayat normale dönmeye başladıkça, bizden daha kolay bir şekilde yeniden uyumlanacaklar. Yeter ki bu süreçte, anlayışımızı, şefkatimizi, sakinliğimizi koruyalım. Sağlıklı geçişlere izin vermek için bu şart.



Okullarla ilgili planlar bir an önce açıklanmalı



Bazı Avrupa ülkeleri, kademeli olarak okullarını açmaya başladı. Okullarda uygulanan farklı tedbirleri görüyoruz. Filipinler Devlet Başkanı ise, aşı kullanılabilir olmadan okullara geri dönüşe izin verilmeyeceğini söyledi. Her ülke kendi gündemini paylaşıyor. Bu konuda bizim bakanlığımız da çok titiz çalışmalar içinde. Ancak yeni eğitim dönemi için neler planlandığının en kısa sürede açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle çocuklarımız söz konusu olduğunda, belirsizliğin verdiği kaygı çok daha büyük oluyor. İkinci dalga söylentileri ve dünya genelinde halen vakaların son bulmaması nedeniyle, belli ki eylül ayında da içimiz çok rahat olmayacak. Bu durumda okullar tam kapasite açılacak mı? Açılacaksa nasıl önlemler planlanıyor? Bunların tek tek paylaşılması gerekli. Zaman çok hızlı akıyor ve nasıl bir yaz bizi bekliyor bilmiyorum ama okulların açılışı göz açıp kapayıncaya kadar gelecek.