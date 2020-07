Sanatla dolu yaz tatili için

Yeni normalli günlerde çocuklarla güzel ve verimli bir tatil geçirmek için sanat atölyelerinin etkinliklerine göz atmakta yarar var



Her gün yeni vaka ve ölüm haberleriyle güne başladığımız, birbirimize yaklaşmaktan korktuğumuz, yeni selamlaşma şekilleri bulduğumuz, ateş ölçmenin sıradanlaştığı, adı “yeni normal” olan ama asla normal olmayan günlerden geçiyoruz. Çocuklarla aylarca evde kalmak zor ve yorucu olsa da, evlerimizin içi güvenliydi ve kafamız rahattı. Ancak artık uzaktan da olsa eğitim dönemi bitti. Yaz başladı. Ve çocuklu evlerdeki en büyük sorun, tüm bir yaz tatilinin nasıl geçeceği! Yaratıcılık, sanat ve drama ağırlıklı etkinliklerle verimli bir yaz dönemi için sanat atölyeleri renkli içerikler sunuyor.











İş Sanat’tan minik sanat severlere öneriler



Türkiye İş Bankası’nın çocuklara özel dijital platformu Kumbara Dergisi, çocukları kitap okumaya, eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeye ve geçmiş sezonda İş Sanat’ta sahnelenen çocuk oyunlarını www.kumbaradergisi.com adresi üzerinden izlemeye davet ediyor. 3-6 ve 7-14 yaş grupları için, resimden origamiye, kitap ayracı yapımından illüzyon gösterisine, kodlama eğitimlerinden kelime oyunlarına dek pek çok etkinlik minik sanatseverlerle paylaşılıyor.



Pera Müzesi’nde eğlenceli atölyeler



Pera Müzesi’nde yer alan sanatçıların eserlerinden yola çıkarak tasarlanan atölyelerde çocukların interaktif bir şekilde deneyimleyerek sanatı keşfetmeleri amaçlanıyor. Temmuz ve ağustos aylarında 7-12 yaş aralığı için “Hacimli Figür Çizimleri” atölyesi, “Sulu boya ile Miro” atölyesi, “Sünger baskı” atölyesinde Zoom uygulaması üzerinden, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikler için kontenjan 50 kişiyle sınırlı ve rezervasyon gerekiyor. Müzede ayrıca, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar, 4-6 yaş arasındaki çocuklar için bol oyunlu ve eğlenceli sanat etkinlikleri olacak.



İstanbul Modern’den yaratıcı işler



Çocuklar, İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’na Türkiye’nin her yerinden katılarak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. 6 Temmuz’da başlayan atölyeler, 28 Ağustos’a kadar devam edecek. Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda çocuklar, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Çalışmalarda, her evde kolaylıkla bulunacak malzemeler seçiliyor. Baskı Resim, Kübist Portreler, Geo Resimler, Gölgelerle Sanat, Benim Harflerim, Renk Oyunları, Boyanın Öyküsü, Sanatın İzleri, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler başlıklı etkinlikler yaz boyunca çocukları bekliyor.



Sanat ve dramayla yeniden sosyalleşme



SizDrama Yaratıcı Sanat Okulu, haftada bir gün oyun, yaratıcılık, sanat ve drama ağırlıklı içeriklerle atölyeler düzenliyor. 25 Haziran’dan itibaren başlayan oyun atölyelerinde psikolog ve yaratıcı drama liderleri eşliğinde bahçede oyunlar oynanıyor. 5-6, 7-9 ve 10-12 yaş aralıkları için düzenlenen gruplara en fazla 8 kişi kabul ediliyor. Daha uzun süreli etkinlikler arzu edenler, üç haftalık programdan oluşan SizDrama Yaratıcı Sanat Okulu’na katılabilir.











Arter’de renkli etkinlikler



Arter’de de Zoom uygulaması üzerinden ve sınırlı kapasiteyle gerçekleştirilecek pek çok atölye mevcut. Bugün 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Ekrandaki Ben” atölyesinde, otoportre kavramı, teknoloji ve sanat ilişkisi tartışılacak ve çocuklar ekrandaki görüntülerinden yola çıkarak sulu boya otoportrelerini yapacak. 7-11 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olan ve 18 Temmuz’da gerçekleşecek “Geçmiş Ne Renktir?” atölyesinde; hafıza, geçmiş ve arşiv kavramları ele alınacak, çocuklar kendi aile arşivlerinden seçtikleri bir fotoğrafın siyah beyaz fotokopisini renklerle buluşturacak.



Fotoğraf sevenler SSM Yaz Okulu’na



Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu, bu yıl çevrimiçi ortamda başlıyor. Fotoğraf konusunun işleneceği SSM Yaz Okulu, 13-24 Temmuz arasında düzenleniyor. 9-12 yaş grubu çocuklar için “Fotoğraf Yapmak” konulu derslerde; fotoğrafçılığın temel bilgileri, 14-17 yaş grubundaki gençler için ise “Fotoğraf ile Hikâye Anlatımı” başlıklarıyla 9 ayrı dersten oluşan bir program sunuluyor. Dersler Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.



Çocuklara Otizmi Anlatan Kitap: “Arkadaşımla Bir Gün”



Tohum Otizm Vakfı’nın çocukların otizmli yaşıtlarını daha iyi anlamaları için eğitimci yazar Gökhan Dumanlı’yla yaptığı iş birliğinden “Arkadaşımla Bir Gün” adlı hikaye ve etkinlik kitabı çıktı. Mavi Bilye Yayınları’ndan çıkan “Arkadaşımla Bir Gün”, hem öğretmenlerin sınıf ortamında faydalanabileceği hem de ailelerin çocuklarıyla birlikte okuyarak otizm konusunda çocuklara farkındalık kazandırabileceği türden.



“Çılgın Sörfçüler”in yeni macerası



Yazar Defne Ongun Müminoğlu’nun 8 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden “Çılgın Sörfçüler” serisinin üçüncü kitabı “Kerberos’un Gizemi” çıktı. Doğa, spor, hayvan sevgisi ve yardımlaşmanın öneminin vurgulandığı kitap için özel olarak çekilmiş film ise QR kod ile okurlara arka kapakta hediye olarak sunuluyor. Artemis Çocuk Yayınları’ndan çıkan serinin çizimleri ise Tuba Şamlı Atilla’ya ait. Serinin, görme engelli çocuklar için Braille alfabesi ile hazırlanan versiyonuna ise TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) raflarından ulaşmak mümkün.











Doktor Tıptıp’la virüse karşı



İlksatırYayınevi, çocuklara koronavirüs salgınını ve alınması gereken önlemleri “Doktor Tıptıp ile Kahramanlık Listesi” kitabıyla anlatıyor. Ücretsiz e-kitap ve sesli kitap olarak yayınevinin internet sitesinden yayınlanan kitap, zorlu pandemi sürecini çocuklara küçük Can’ın soruları ve çizdiği resimler üzerinden anlatıyor. Can’ın sorularını tek tek yanıtlayan Doktor Tıptıp ise virüsle savaşan kahramanlardan biri olmak için 7 maddelik bir ‘Kahramanlık Listesi’ hazırlıyor.