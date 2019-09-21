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21.09.2019 - 10:58 | | DHA

Son anda geldiler! Lüks aracın içerisinde...

Ataşehir'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra  ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.

Son anda geldiler! Lüks aracın içerisinde...

Olay Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş araç içerisinde hareketsiz yatan Buket P.'yi gören çevredekiler önce uyuduğunu düşündü.

Bir süre sonra şüphelenen çevredekiler, cama vurup otomobili salladı.  Ancak Buket P. hareket etmeyince durum polise bildirildi. Polis, aracın sağ arka camını kırıp kapıyı açtı.

Son anda geldiler Lüks aracın içerisinde...

Baygın yatan kadının yanında çok sayıda ilaç ve bir not buldu. İntihar teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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