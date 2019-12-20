Duygu Bay - PembeNar Özel

"Gece hırsızlardan korkan Allah'a güvenmeli ancak önce develeri bağlamalı"

Öncelikle "2020 Astrolojisi - İnanç Sıçraması: Yeni Bir Dünyanın Şafağı" isimli yeni kitabınızla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyim? Kitapta bizi neler bekliyor?

Yıllarca dünyanın yerinden astrologlar ve yıldız gözlemcileri 2020 yılının gelişini hem dört gözle beklediler hem de çekindiler. Bazıları felaketi öngörürken bazıları bu yılı yeni bir çağın şafağı olarak görüyor. Ben ay burcu Akrep, güneş burcu ise mantıklı Boğa burcu olan Buddha'nın tavsiyesine kulak veriyorum. Buddha, orta yolu bulmanın önemini vurguluyor: "2020, insanlığı yeni bir ebediyete taşıma potansiyeli olan korkunç bir yıl". Başka bir tavsiye de Sufiler'den geliyor: "Gece hırsızlardan korkan Allah'a güvenmeli ancak önce develeri bağlamalı". Yıldızlara güvenmeliyiz ancak üzerimize yansıtacakları hikayelere de hazırlıklı olmalıyız.

Gökyüzü bize önümüzdeki yıl hangi müziği çalmak istiyor? Burçlar hangi senkronize hikayeleri sahnelememizi istiyor? Numerolojisi 4 ve 22 olan, yani hayatın gizemleri hakkında mahrumiyet ve hüküm ifade eden bir yıldan neler beklemeliyiz? Her yıl gerçekleşen dört tutulma yerine bu yıl altı tane gerçekleşecek olması ve bir tanesinin yaz gündönümüne, diğerinin de ABD'nin doğum gününe denk gelmesi ne anlama geliyor?

1800'lü yıllardan beri ilk kez Jüpiter ve Satürn'ün büyük kavuşmasının tam olarak kış gündönümünde gerçekleşmesi ve toprak grubundan hava gruplarına geçmesi ne anlama geliyor? Venüs ve Mars ters yönde hareket ederken Merkür'ün gerilemesi ne anlama geliyor?

20 yılda bir gerçekleşen Jüpiter ve Satürn kavuşumu





"İnanç Sıçraması" tanımını biraz açar mısınız? Bu ifade tam olarak neyi anlatıyor?

2020'de çok heyecanla beklediğimiz Jüpiter ve Satürn kavuşumu var. Bu olay 20 yılda bir gerçekleşiyor; toprak grubundan ayrılarak hava grubuna yerleşiyor ve 2159'a kadar hava grubunda olacak. Bu şu anlama geliyor; odağımız kapitalizm, para, yetersizlik endişesinden fedakarlık, paylaşım, hümanizm ve nezakete yöneliyor. Bununla birlikte kavuşum, 21 Aralık kış gündönümünde, yani bu kavuşumun gücünü kuvvetlendiren özel bir günde meydana geliyor. Kova burcunda gerçekleştiği için, insanlığı hem global hem de kişisel seviyede evrimin bir sonraki aşamasına taşıyacak değişimler bekliyor. Etkisini paylaşımın ve farkındalığın artması, global işbirlikleri, teknoloji ve yapay zekayla ilgili gelişmeler gibi toplumsal bazı değişimlerle gösterebilir.

Aslen psikologsunuz. Psikolog ve Astrolog kimliğiniz birbirini nasıl etkiliyor veya birlikte yürüyebiliyor mu?

Astrolojiyi keşfetmeden önce psikoloji eğitimi aldım. Bence Freud'dan önce psikologların çoğu astrologdu. Büyük psikolog Carl Jung bile bir keresinde psikolojinin "ablası" astrolojiden, astrolojinin psikolojiden öğrenebileceğinden daha fazlasını öğrenebileceğini söylemiştir. Kitabımda bir bölümün tamamını Jung'un eşzamanlılık teorisine ve astrolojiyle nasıl ilişkilendirilebileceğine ayırdım. Astrologların psikoloji öğrenmesinin ve psikologların astroloji fikrine açık olmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum.

Size danışanlar son zamanlarda en çok hangi sorularla geliyor? Günümüzün temel sorunları neler?

Kadınlar genellikle ilişkiler ve çocuklar hakkında soru soruyor, erkekler ise kariyer ve finans konularında. Ancak Kova Çağı'na doğru ilerlerken, roller zaman zaman değişiyor. Kadınlar kariyerleri, erkekler aileleri hakkında soru sorabiliyor. Bu harika bence. Ayrıca gözlemlerime göre 10-15 yıldır erkekler astroloji, yoga ve spiritüelliğe daha açık.

Kişi kendi ütopyasını yaratabilir mi? Buna nereden başlayabilir?

Ben hayatı ve astrolojiyi, özgür irade ve kaderin evliliği olarak görüyorum. Karakterimizin doğa (genetiğimiz) ve yetişmenin (çevre) bir kombinasyonu olması gibi. Hayatımızı değiştirebilmek için doğru kabullenme noktasına gelebilelim diye bize öncelikle hayatı kabullenmeyi, yani kaderi öğreten sufilerden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Değişimin ilk adımı, olduğumuz yeri ve bize olanları kabullenmek, zor olsa bile bizim için hayırlı olan tarafını görmek ve daha sonra değiştirmeye çalışmak. Sufiler her zaman hayal gücünün ve yaratıcı görselleştirmenin önemini vurguluyor. İstediğin değişimi hayat et ve değişim yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak.

"2020'de Yengeç ve Başaklar aşkta en şanslı burçlar"





2020'de ilişkiler konusunda en şanslı burçlar hangileri? İlişki yaratımı konusunda 2020'yi nasıl değerlendirebiliriz?

Numerolojiye göre, 2 ilişkileri temsil ediyor ve 2020'de iki tane 2 var. Bu, bolca aşk sinyali veriyor. Bütün burçlar bu anlamda şanslı ancak Yengeç ve Başak burçları aşkı ve ilişkileri fazlaca çekecek ve bu konuda yaptığı hataları bolca düzeltme şansı bulacak. Ancak benim kitabımda aşk gezegeni Venüs, her burca uğrayacak ve aşkı açığa vurmaya yardım edecek.

Kariyer konusun hangi tarihlerde harekete geçmeliyiz, hangi tarihlerde temkinli olmalıyız?

Merkür Retrosu süresince (16 Şubat-10 Mart, 17 Haziran-12 Temmuz, 13 Ekim-17 Kasım) yeni projelere başlamaktan veya dökümanlar imzalamaktan kaçının.

Daha bir yıl için 2020’yi nasıl karşılamalıyız? Aralık ayı için önerebileceğiniz ritüeller var mı?

26 Aralık'ta Oğlak burcunda 2019'un güneş tutulması gerçekleşecek. Kariyerinize odaklanmak için ve 2020'deki hedeflerinizi gerçekleştirmek için çok iyi bir zaman. 2020 hedeflerinize başlamak için de çok iyi bir zaman. Oğlak burcu yeni projeleri veya uzun süreli hedeflerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak. Elbette ki 31 Aralık gecesi 10'dan geriye sayarken saat gece yarısını bulduğunda öpeceğiniz biri olduğundan emin olun :)