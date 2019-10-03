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HaberlerModaBir kış vazgeçilmezi: Tweed şıklığı
03.10.2019 - 11:23 |

Bir kış vazgeçilmezi: Tweed şıklığı

Kış aylarının gelmesi ile beraber tweed (tüvit) şıklığı da geri döndü.

Bir kış vazgeçilmezi: Tweed şıklığı

Geçmişten günümüze popülerliğini hiç kaybetmeyen tweed (tüvit) kumaşlar son yıllarda ülkemizde de oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Fransız moda evi Chanel'in tayyörler için kullandığı bu kumaş, markanın adeta imzası haline geldi. Modası geçmeyen bu materyalin mont, ceket, etek, elbise, pantolon hatta günümüzde çantaların yapımında bile kullanıldığını görüyoruz.

Geçmişti İskoçya'ya dayanan bu ünlü kumaşın desenleri sezonluk değişimler gösterse de; ekose, çizgili ve kırçıllı modeller her sezonun klasikleri arasına giriyor. İlkbahar/Yaz sezonunda da kullanabilen bu kumaş genellikle sezonun renklerine uygun olarak canlı renkleri takip ediyor. Kış aylarında ise canlı renkler yerini; bej, siyah, beyaz, gri ve ekru gibi daha soft renklere bırakıyor.

Tüvit kumaştan oluşan parçalar genellikle kombinin en dikkat çekici parçaları olduğundan doğru tamamlayıcılar ile kullanılmaması durumunda yanlış kombinlenmeye oldukça açıktır. Tüvit ceketlerinizi, ceketinizin rengine uygun düz bir gömlek ya da basic bir tshirt ile kombinleyebilirsiniz.

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